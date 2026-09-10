F1 | McLaren e Racing Bulls tolgono l’ala ribaltabile per Madrid, ma tornerà dove serve più efficienza

Monza e Madrid. Non avrebbero potuto esserci due piste più diverse da accoppiare in una doppia trasferta consecutiva, perché il Tempio della Velocità e il nuovo tracciato della capitale spagnola hanno anime e caratteristiche opposte, soprattutto nelle soluzioni tecniche adottate. A Monza le squadre hanno scelto assetti a basso carico, scaricando ali e altri componenti, mentre a Madrid si va nella direzione contraria.

Ad esempio, mentre Ferrari è tornata ai bargeboard a tre elementi già visti in altri appuntamenti, McLaren e Racing Bulls hanno deciso di fare un passo indietro sull’ala posteriore, riproponendo le versioni ad alto carico utilizzate a Zandvoort. Una scelta legata al fatto che le caratteristiche del circuito madrileno ricordano molto più quelle olandesi che non quelle di Monza.

Dopo averlo sperimentato nella FP1 in Ungheria, il sistema McLaren ha debuttato in Italia, funzionando come previsto dai tecnici con quel complesso, quanto ingegnoso, meccanismo a tre leve. L’obiettivo di quest’ala era ridurre la resistenza aerodinamica e migliorare le velocità di punta, soprattutto sui lunghi rettilinei e ha dato i riscontri sperati.

La Racing Bulls con l'ala posteriore, inclusi i profili aggiuntivi che si agganciano all'attuatore Foto di: Federico Basile / AG Photo

Per ora, però, la McLaren utilizzerà la H-Wing, rinominata così per lo sponsor Etihad, solo nelle configurazioni a basso carico. Non dovrebbe quindi sorprendere rivederla già a Baku fra qualche settimana, tracciato in cui l'efficienza a livello aerodinamico avrà un ruolo importante, mentre sulle piste ad alto carico verrà impiegata la versione tradizionale, con apertura in stile DRS.

Su quella scelta per il weekend di Madrid ci saranno anche le tre nervature laterali sugli endplate introdotte a Zandvoort, utili per generare più carico e garantire stabilità del posteriore nei tratti a media e bassa velocità, oltre che in frenata. Sulla Racing Bulls, invece, tornano i profili aggiuntivi sull’ultimo flap, incluso quello collegato al meccanismo che consente il movimento dell’ala.

Come aveva spiegato il direttore tecnico delle performance della McLaren, Mark Temple, il Madring infatti "è stretto e richiede una stabilità eccezionale in frenata, soprattutto in fase di inserimento, oltre a una guida precisa sui cordoli nelle sezioni a bassa velocità, con alcuni punti ad alta velocità che risultano altrettanto cruciali".

Dettaglio dell'attuatore McLaren dell'ala ribaltabile Foto di: Gianluca D'Alessandro

Poiché le squadre devono decidere con attenzione come allocare le proprie risorse produttive, McLaren ha scelto di destinare parte sul budget per adattare la sua versione a basso carico alle esigenze della H-Wing, dove garantisce vantaggi maggiori. Al contrario, su piste più tradizionali e tortuose, dove il vantaggio è minore, si è scelto di non adattare la versione ad alto carico risparmiando risorse.

Nella valutazione rientrano anche le zone di utilizzo dell’ala mobile: mentre a Monza erano quattro e molto lunghe, a Madrid saranno soltanto due e piuttosto brevi. Considerando che la rotazione dell’ala ribaltabile richiede più tempo rispetto a quella standard, non è detto che i vantaggi dell’ala rotante qui siano così decisivi da farla preferire a una soluzione standard. Al contrario di McLaren e Racing Bulls, le ultime due squadre ad aver introdotto questo tipo di ali, Ferrari e Red Bull hanno invece confermato sulle rispettive vetture la soluzione ribaltabile.