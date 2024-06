Dopo essere stato velocissimo con le gomme medie, non ha brillato altrettanto con le soft invece George Russell: il pilota della Mercedes ha infilato la sua Mercedes solo in settima posizione in 1'13"722. Davanti a lui, in sesta piazza, c'è Oscar Piastri, che è tornato in pista con le gomme soft. Evidentemente il problema riscontrato in precedenza sulla sua McLaren non era nulla di particolarmente grave.