2026 Formula 1 Singapore
Gran Premio di Singapore, LIVE Libere 1
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Classifiche in tempo reale
Riassunto
Diretta testuale
Recuperata la vettura del tedesco
36.2 per Norris prima dell'esposizione del regime di VSC
Regime di VSC per recuperare l'Audi
Competitivo anche Russell, in 35.9
Fermo Hulkenberg all'uscita della pit lane: "Ho un problema al cambio"
Leclerc scende sul 35.7
Sale il crono di Hamilton nell'ultimo passaggio: 37.3
Buoni anche Antonelli e Norris, rispettivamente in 36.5 e 36.1
Ottima Ferrari sul passo gara: 36.0 per Hamilton, 36.1 per Leclerc
Anche Leclerc si è messo in simulazione passo gara: il monegasco gira in 37.0
Ottimo passaggio per Hamuilton: 36.5. Piastri 37.4 in questo giro
Tempi similari per i tre: 36.8 per Hamilton e Piastri, 37.2 per Russell
Prove di passo gara per Hamilton, Russell e Piastri
Lungo per Norris. Stroll si lamenta che "i freni non funzionano" e colpisce il muro in curva 3
Si avvicina Leclerc, portandosi a 34 millesimi da Antonelli, leader al momento
Primi confronti tra le due configurazioni Mercedes: dalla telemetria si evince che il nuovo pacchetto fornisce una maggiore performance in tutte le curve, ma paga sugli allunghi, a causa dell'aumentato drag.
Curioso il trasferimento di Bottas da Sepang a Singapore, effettuato in bicicletta: più di 400 chilometri tra foreste e animali tropicali.
F1 | Il curioso viaggio di Bottas tra i serpenti: ha percorso in bici 420 km da Sepang a Singapore
Da Sepang a Singapore in bicicletta: il finlandese ha affrontato qualle che si potrebbe chiamare una vera e propria avventura da 420km per spostarsi da un GP all'altro, tra pedalate notturne per fuggire al caldo tropicale, notte passate nella foresta e incontri ravvicinati con i serpenti lungo il suo percorso. Un viaggio unico.
Hadjar si avvicina a 206 millesimi
Antonelli sale primo facendo segnare un 1:33.830
F1 | Simulazione MegaRide: a Singapore si lotta contro il surriscaldamento delle gomme posteriori
Il circuito cittadino di Marina Bay non presenta un'usura degli pneumatici severa, ma si corre con temperature molto elevate (la FIA ha dichiarato l'Heat Hazard) per cui è fondamentale proteggere gli pneumatici dietro in trazione, la caratteristica principale richiesta su questa pista.
F1 | GP di Singapore: ecco perché le Soft si candidano per essere usate anche in gara
Le caratteristiche dell'asfalto di Marina Bay, delle monoposto di questa generazione e delle mescole C5 potrebbero invitare i team a utilizzare le Soft per uno stint in gara a Singapore. Si va verso la sosta singola nell'evento domenicale.
Bloccaggio e lungo anche per Antonelli in curva 1
Hamilton è sesto, a 5 decimi dal connazionale
Russell sale primo: 1:33.886
Si è rilanciato Hamilton, dopo un lungo in curva 1 nel precedente tentativo
Hadjar si porta a soli 67 millesimi. Più lontano Antonelli a 3 decimi di distanza
Leclerc scende sotto il 34, firmando un 1:33.969
Nel frattempo Max Verstappen è salito secondo, a cinque decimi da Norris
Il britannico è 1.1 secondi più rapido del compagno di squadra
A volare è, però, Lando Norris, che firma un 1:34.367
Russell si è portato primo in 1:34.977, con Leclec che si avvicina a 26 millesimi
Lo scalzano dal terzo posto Hamilton e Antonelli
Hadjar sale terzo con il miglior ultimo settore
Norris secondo a 28 millesimi
Leclerc sale primo in 1:35.209
Tutti i piloti sono in pista con gomma Hard
Terza l'altra Red Bull, quella di Hadjar, a 1.3 secondi
Hamilton sale secondo, ma è a 8 decimi dall'olandese
Subito estremamente competitiva la Red Bull, con Verstappen che si porta primo in 1:35.641
Tutte le 22 vetture sono in pista
Di: Mattia Bonalume