Gran Premio di Cina, LIVE Qualifiche
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Classifiche in tempo reale
Riassunto
Diretta testuale
Ecco i primi 5 a 4' dal termine:
- Antonelli
- Piastri
- Norris
- Leclerc
- Hamilton
Russell cambia volante, mentre la pista tace.
Nel box Mercedes non c'è molta frenesia. Se riescono a riportare Russell in pista, potrebbe avere il tempo per un unico tentativo.
Mentre Russell è fermo nel garage, le McLaren si portano 2a con Piastri e 3a con Norris.
Hamilton scivola ancora in curva 10, perdendo una quantità di tempo stimata in 0"57.
Russell torna ai box per investigare sul problema al cambio.
Antonelli approfitta delle difficoltà di Russell per prendersi la scena: 1'32"322, con un buon margine su Leclerc e Hamilton.
Russell riesce a ripartire, ma non può cambiare le marce.
Russell è fermo in curva 3!
Il pilota della Mercedes ha avuto un problema tecnico, ma gli ingegneri lo hanno rassicurato che non è nulla di grave.
Comincia la Q3!
Bortoleto ha perso il controllo della sua Audi nella frenata dell'ultima curva, andando a toccare la barriera in uscita. la bandiera gialla ha costretto alcuni piloti ad alzare il piede, ma il brasiliano è stato bravo a ripartire e tornare da solo in pit lane.
Si qualificano in Q3 Gasly e Bearman, insieme ai top team.
Antonelli firma il miglior tempo in 1'32"433, mentre Russell avverte sottosterzo e chiede di sostituire l'ala.
Ecco gli eliminati in Q2:
- Hulkenberg
- Colapinto
- Ocon
- Lawson
- Lindblad
- Bortoleto
Finisce la Q2!
Bortoleto in ghiaia all'ultima curva, ma riparte.
Restano a rischio le Red Bull, con Hadjar a 2 decimi e Verstappen a 4 dalla zona eliminazione.
Piastri si mette al sicuro, mentre Leclerc si porta in testa in 1'32"486.
A 3' dal termine, ecco gli ultimi 6:
- Hulkenberg
- Ocon
- Colapinto
- Lawson
- Lindblad
- Bortoleto
Le Ferrari e le McLaren escono con gomma usata per il secondo tentativo.
La Red Bull ha scelto di girare con gomma nuova, ma nonostante ciò Verstappen è rimasto a 0"65 dal riferimento della Mercedes.
Russell apre la Q2 con un ottimo 1'32"523, precedendo Hamilton, Leclerc e Antonelli.
I top team escono con gomma soft usata.
Comincia la Q2!
Nonostante le gomme soft, i tempi della Q1 sono stati 0"14 più lenti di quelli registrati nella SQ1 di ieri con gomma media.
Proprio come nella Sprint Qualifying di ieri, le scuderie eliminate in Q1 sono tre: Williams, Aston Martin e Cadillac.
Leclerc chiude il Q1 in testa con un tempo di 1'33"175, di fronte alle due Mercedes.
Ecco gli eliminati in Q1:
- Sainz
- Albon
- Alonso
- Bottas
- Stroll
- Pérez
Finisce la Q1!
A rischio eliminazione ci sono anche le Red Bull, con Hadjar 14° e Verstappen 15°, seppur con 6 decimi di margine.
A 3' dal termine, ecco gli ultimi 6:
- Albon
- Sainz
- Alonso
- Bottas
- Stroll
- Pérez