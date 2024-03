LIVE Formula 1 | Gran Premio di Australia, Qualifiche

08:11 Con la pole di Verstappen si conclude la nostra diretta LIVE testuale delle qualifiche.



Vi ringraziamo per l'attenzione e per aver seguito con noi questa sessione, ma rimanete sulle pagine di Motorsport.com per le interviste e gli approfondimenti in arrivo.



L'appuntamento con la diretta LIVE testuale della gara è invece per domani a partire dalla 4:30, con il Gran Premio che scatterà alle 5 del mattino.