LIVE Formula 1 | Gran Premio di Australia, Libere 2

08:02 Amici di Motorsport.com, grazie per aver seguito il secondo turno di prove libere del GP d'Australia con la nostra Diretta LIVE. Rimanete con noi perché a breve arriveranno tutti gli approfondimenti e le interviste ai protagonisti di oggi.

Per quanto riguarda le nostre Dirette LIVE, l'appuntamento è per domani alle ore 5:45, quando torneremo a collegarci dall'Albert Park per seguire le Qualifiche. Vi aspettiamo!