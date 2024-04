LIVE Formula 1 | Gran Premio della Cina, Qualifiche

10:37 Carlos Sainz ha perso il posteriore della sua Ferrari andando oltre il cordolo dell'ultima curva. Ora è riuscito a riprendere la via della pista per provare a riportare la sua SF-24 ai box. Al momento la cosa abbastanza evidente è che non ha più l'ala anteriore, ma lo spagnolo non sembra segnalare altri problemi via radio, anche se la botta data contro la barriera con la posteriore destra non lascerebbe presagire niente di buono.