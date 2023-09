LIVE Formula 1 | Gran Premio del Giappone, Libere 2

MotoGP | Quartararo: "Ho rotto due cambi in 10 giri, ma siamo in Q2"

MotoGP GP d'India

MotoGP | Quartararo: "Ho rotto due cambi in 10 giri, ma siamo in Q2" MotoGP | Quartararo: "Ho rotto due cambi in 10 giri, ma siamo in Q2"