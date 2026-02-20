Diretta LIVE Test Formula 1 Bahrain, Day 3
Seguite il terzo e ultimo giorno di Test 2 pre-stagionali di Formula 1 2026 con la Diretta LIVE offerta da Motorsport.com!
Lungo di Hadjar con la Red Bull in curva 1: il francese è in difficoltà in staccata...
Sosta brevissima per Oscar: è di nuovo in pista con la McLaren
Piastri con la McLaren è subito tornato ai box
C'è... affollamento in pista: sette macchine su undici...
Riecco in pista Charles Leclerc (C3) e Oscar Piastri (C3)
Il lavoro di Kimi Antonelli è finito: la squadra di Brackley hanno fatto sapere che il problema non è grave e che la W17 verrà preparata per il pomeriggio quando in abitacolo salirà George Russell.
La Red Bull prosegue l'indagine aerodinamica della Rb22: il flow viz è apparso nella parte inferiore della scocca in prossimità dell'inizio delle pance. Nel primo giro lanciato di questo run con le C3 è arrivato a 41 millesimi dal suo miglior tempo del mattino quando era una dozzina di gradi più fresco
Dopo il comunicato della Honda che ha ammesso una limitata disponibilità di ricambi sulla power unit giapponese, ci saremmo aspettati di vedere Lance Stroll in pista. Il garage a un'ora e mezza dalla fine del turno del mattino è ancora chiuso...
Sergio Perez mette insieme qualche giro e toglie due secondo dal tempo della Cadillac: la macchina americana è a 8 secondi dalla Ferrari di Leclerc
Mini long run di Leclerc, C3 nuove
terzo stint di simulazione gara. 43° di pistaGiro d'uscita 2'00"5
1'37"8
1'37"4
1'37"4
1'37"4
1'38"1 (sorpasso a Piastri)
Giro con RED FLAG (Antonelli fermo in pista)
Oscar Piastri non è tornato in pista: l'australiano con la C4 ha fatto 14 giri, ma la MCL40 è parsa molto nervosa sull'anteriore con la mescola morbida
Esteban Ocon è ottimo quarto con la Haas: il francese è a otto decimi dalla Ferrari, ma Hadjar con la Red Bull è dietro
Si riparte: la sosta è stata breve
Aumenta il caldo:
temperatura aria: 26 gradi (+2 dal via)
temperatura asfalto: 44 gradi (+12 dal via)
vento: 0.6 m/s
Antonelli è sceso dalla W17: si è fermato nel rettilineo opposto dopo la curva 8. Primo problema della Mercedes. La vettura viene spostata dai commissari nella postazione aperta che è vicina
Bandiera rossa: si è fermato Kimi Antonelli che ha parcheggiato. Deve essere un problema meccanico!
Long run di Leclerc, run su C2 nuove (secondo stint della simulazione di GP). 41° sull'asfalto
Giro uscita
1'38"4
1'38"9
1'38"3
1'38"5
1'38"7
1'38"8
1'38"6
1'38"5
1'38"6
1'38"8
1'38"5
1'38"4
1'39"2 (superato Piastri)
1'41"300 (Giro di rientro)
Hadjar con la Red Bull si ripresenta con gomme C3: per ora solo 23 giri contro i 44 di Antonelli e i 43 di Leclerc
Leclerc al giro 13 con le C2 è sul passo di 1'38"4. Il monegasco sembra un metronomo...
Charles Leclerc, Ferrari
Foto di: Sona Maleterova / Getty Images
Piastri con la McLaren gira sul passo di 1'39" con la C4: nella MCL40 c'è tanta benzina a bordo.
Perez fa due giri con la Cadillac ma va pianissimo: 1'44"636 è un tempo da non prendere in considerazione. Dieci secondi sono troppi anche per un team debuttante...
Hulkenberg continua a dare spettacolo in frenata con continui bloccaggi: l'Audi non trova il bilanciamento della R26
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team
Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Sergio Perez si rivede con la Cadillac. La squadra americana ha fatto una sosta di 35 minuti. Problemi...
Rivediamo in pista Oscar Piastri con la McLaren dotata di gomme C3
Ecco il long run di Antonelli (C3 che avevano 4 giri), 41 gradi sull'asfalto
Giro uscita
1'37"1
1'37"0
1'37"0
1'36"9
1'37"0
1'37"3
1'37"3
1'38"1
1'37"4
Giro di rientro
Antonelli torna ai box 11 giri di long run
Antonelli con la Mercedes dotata di C3 è a 1'37"449 al giro 10, mentre Leclerc con la Ferrari al giro 4 con la C2 è a 1'37"370
Leclerc torna subito in pista e dopo aver simulato un inizio gara forse con il pieno, lo rivediamo in pista con le C2