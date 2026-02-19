Diretta LIVE Test Formula 1 Bahrain, Day 2
Seguite il secondo giorno dell'ultimo test pre-stagionale 2026 di Formula 1 a Sakhir, in Bahrain, con la Diretta LIVE offerta da Motorsport.com!
In coda al gruppo intanto Sergio Perez è già stato più veloce del compagno Valtteri Bottas con la Cadillac. Il messicano ha girato in 1'39"474 con gomme C2, mentre il finlandese si era fermato a 1'40"193, ma con le C1.
Bella zampata di Nico Hulkenberg: il tedesco va ad infilare la sua Audi tra i due piloti della Mercedes, firmando con le gomme C4 un tempo di 1'33"987 che gli vale la quinta posizione. E' importante notare che è il primo tra i piloti che non difendono i colori dei top team a scendere sotto all'1'34".
Un piccolo miglioramento lo ha fatto vedere anche Lewis Hamilton, anche se il ferrarista rimane lontanissimo dalle posizioni di vertice. Il britannico è sceso a 1'37"385 con le gomme C1, ma rimane distanziato di oltre quattro secondi dalla vetta, in 12° posizione.
Max Verstappen però gli ha immediatamente rubato la scena, perché il pilota della Red Bull ha ritoccato il crono con cui comanda la classifica. L'olandese arriva vicinissimo ad infrangere la barriera dell'1'33" con un 1'33"162 ottenuto con gomme a mescola C3.
Grande zampata di Oscar Piastri che, nonostante le gomme a mescola C2 ha portato la sua McLaren in terza posizione con un crono di 1'33"624.
Decisamente più rilevante però la prestazione sfoderata da Kimi Antonelli, che con gomme C3 si è guadagnato la terza posizione in 1'33"875. Il pilota italiano ha scalzato l'altra Mercedes del compagno George Russell.
Nonostante le gomme C1, Lewis Hamilton ha fatto segnare il suo miglior crono di giornata in 1'38"231.
Tra i primi a riprendere la via della pista c'è Lewis Hamilton, tornato in pista con gomme C1 nuove sulla sua Ferrari. E' iniziata anche la sessione pomeridiana per la Cadillac, che ha mandato in pista Sergio Perez con gomme C1. Al momento quindi restano a secco solamente quelli della Williams nel pomeriggio.
Bandiera verde! L'Aston Martin di Fernando Alonso è stata rimossa e la sessione è stata ripresa regolarmente.
I lavori per riprendere l'attività potrebbero essere ancora piuttosto lunghi, perché le immagini hanno appena mostrato i meccanici dell'Aston Martin fermi accanto alla AMR26, che è ancora parcheggiata in pista.
Il replay dello stop dell'Aston Martin ha fatto sentire un rumore decisamente poco rassicurante prima che Fernando Alonso la parcheggiasse a bordo pista. E lo sguardo dello spagnolo colto dalle telecamere vale forse più di 1000 parole...
Bandiera rossa: l'Aston Martin di Fernando Alonso è ferma lungo il tracciato, all'uscita della curva 4.
Attenzione ora a Nico Hulkenberg, che è tornato in pista montando un set di gomme C3 nuove sulla sua Audi.
Lewis Hamilton sembra alle prese con un long run con gomme C2. Il pilota della Ferrari ha messo in fila fin qui 8 giri di fila, con un passo intorno all'1'38"5. Nell'ultimo passaggio però è salito a 1'38"831.
Oscar Piastri migliora il proprio tempo, ma non la posizione. Il pilota della McLaren scende a 1'35"340, tempo ottenuto con le gomme C2, ma rimane sempre in nona posizione.
Pur girando sempre su tempi piuttosto alti, ora montando le gomme a mescola C2, Lewis Hamilton è già arrivato a mettere insieme 26 giri in questa sessione pomeridiana. In pista insieme al ferrarista in questo momento ci sono la McLaren di Oscar Piastri, la Racing Bulls di Liam Lawson e l'Aston Martin di Fernando Alonso.
Intanto la Pirelli ci ha confermato che le gomme non marchiate sono a mescola C3: si tratta di gomme realizzate nella backup factory in Turchia. Sono identiche alle altre e vengono utilizzate ai test proprio per verificare che la qualità sia la stessa di quelle prodotte nella fabbrica principale in Romania.
Sono C3, dunque, le gomme con cui Max Verstappen si è portato in vetta alla classifica pochi minuti fa e con cui Gabriel Bortoleto ed Oliver Bearman hanno ottenuto le loro migliori prestazioni in mattinata.
Al momento ci sono ancora due squadre che non hanno preso la via della pista nella sessione pomeridiana e si tratta della Williams, sulla quale proseguirà Alexander Albon, e la della Cadillac, sulla quale invece Sergio Perez andrà a prendere il posto di Valtteri Bottas.
Inizia a muoversi anche la classifica di Oscar Piastri, che sale al nono posto con un 1'35"489 ottenuto montando gomme C2 sulla sua McLaren.
Passato sulle gomme C3, Nico Hulkenberg ha dato una bella scalata alla classifica, portando la sua Audi in quinta posizione con un 1'34"684, a 1"2 dal miglior tempo della Red Bull di Max Verstappen.
Altissimo invece il primo crono di Oscar Piastri, che chiude il gruppo in 1'48"409, ma è entrato in pista con gomme a mescola C2 e nell'ultimo settore ha alzato il piede dopo aver fatto un fuoripista.
Passa al comando della classifica Max Verstappen, che scende a 1'33"444 beffando di appena 9 millesimi la McLaren di Lando Norris. Purtroppo al momento non è possibile dire che gomme stia utilizzando la sua Red Bull, perché non sono marchiate.
Dopo circa 25 minuti, inizia anche la sessione pomeridiana della McLaren, sulla quale Lando Norris ha ceduto il volante ad Oscar Piastri.
Non si è fatto attendere troppo invece Kimi Antonelli, che in appena 6 giri è riuscito ad issare la sua Mercedes al quarto posto, con un 1'34"523 ottenuto con gomme C3, che lo pone a quattro decimi dal compagno George Russell, che lo precede in terza posizione.
Lewis Hamilton fa segnare il suo miglior riferimento di giornata in 1'38"998, ma rimane ancora molto lontano dai tempi dei migliori, occupando la 13° posizione con la sua Ferrari.
Ora l'attività in pista inizia a farsi frenetica, perché si rivede la Mercedes di Kimi Antonelli, ma anche la Red Bull di Max Verstappen, che è alla prima uscita del pomeriggio e monta gomme C3.
Esteban Ocon firma il suo primo riferimento con gomme C2 e si tratta di un 1'38"113 che porta la sua Haas in 11° posizione.
Torna in pista anche la Ferrari di Lewis Hamilton con le gomme C3 e il sette volte campione del mondo ha fatto anche una prova di partenza all'uscita dalla pitlane.