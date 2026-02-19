Intanto la Pirelli ci ha confermato che le gomme non marchiate sono a mescola C3: si tratta di gomme realizzate nella backup factory in Turchia. Sono identiche alle altre e vengono utilizzate ai test proprio per verificare che la qualità sia la stessa di quelle prodotte nella fabbrica principale in Romania.

Sono C3, dunque, le gomme con cui Max Verstappen si è portato in vetta alla classifica pochi minuti fa e con cui Gabriel Bortoleto ed Oliver Bearman hanno ottenuto le loro migliori prestazioni in mattinata.