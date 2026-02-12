Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

F1 2026 | Test Bahrain 1, Day 2: Ferrari al top con Leclerc. Primi problemi per Mercedes

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 2026 | Test Bahrain 1, Day 2: Ferrari al top con Leclerc. Primi problemi per Mercedes

F1 | Williams cura la micro-aerodinamica: ecco i deviatori di flusso nel T-tray

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 | Williams cura la micro-aerodinamica: ecco i deviatori di flusso nel T-tray

WEC | Ferrari presenta al MEF la nuova livrea 2026 della 499P il 25 febbraio

WEC
WEC
WEC | Ferrari presenta al MEF la nuova livrea 2026 della 499P il 25 febbraio

F1 | Stroll suona l'allarme: "Aston 4" più lenta degli altri e non è dovuto solo alla PU"

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 | Stroll suona l'allarme: "Aston 4" più lenta degli altri e non è dovuto solo alla PU"

F1 | Ferrari: scoperto il sistema che aziona l'ala mobile. Sono tutti diversi!

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 | Ferrari: scoperto il sistema che aziona l'ala mobile. Sono tutti diversi!

F1 2026 | Test Bahrain 1, Day 2, ore 15: Russell sale terzo con la nuova PU

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 2026 | Test Bahrain 1, Day 2, ore 15: Russell sale terzo con la nuova PU

WEC | Ufficiale: si ferma anche Alpine, addio a fine 2026

WEC
WEC
WEC | Ufficiale: si ferma anche Alpine, addio a fine 2026

MotoGP | Gresini: Aldeguer salta test e gara in Thailandia, lo sostituirà Pirro

MotoGP
MotoGP
Test a Buriram
MotoGP | Gresini: Aldeguer salta test e gara in Thailandia, lo sostituirà Pirro
Analisi
Formula 1 Test in Bahrain

F1 | Williams cura la micro-aerodinamica: ecco i deviatori di flusso nel T-tray

La squadra di Grove sulla FW48 sta curando con grande attenzione la cura dimagrante visto che la vettura è molto sovrappeso: lo staff di Pat Fry segue anche l'aerodinamica mostrando una interessante chicca nella delicata zona del T-tray.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Pubblicato:
Williams FW48, dettaglio tecnico

Williams FW48, dettaglio tecnico

Foto di: AG Photo

In questi primi giorni di test in Bahrain è facile rimanere colpiti da soluzioni tecniche che sono apparse sulle monoposto agili. Rispetto alle vetture che abbiamo visto debuttare a Barcellona abbiamo potuto apprezzare grandi cambiamenti come, per esempio, l’evoluzione delle pance dell’Audi R26 che ha trasformato le fiancate con le bocche dei radiatori orizzontali che sono diventate verticali, facendo sparire la prima parte del sidepod. 

Ma le soluzioni interessanti non devono per forza essere appariscenti e ad attirare l’attenzione è la Williams FW48. La monoposto di Grove, che oggi si è inserita a metà gruppo con Alexander Albon, nonostante sia decisamente sovrappeso (abbiamo pubblicato i tempi della “cura dimagrante”), incuriosisce per una scelta di micro-aerodinamica che si può osservare nell’area del T-tray. 

Williams FW48, dettaglio tecnico del T-tray con i generatori vertice

Williams FW48, dettaglio tecnico del T-tray con i generatori vertice

Foto di: AG Photo

La monoposto di Pat Fry e Matt Harman nel bulbo in carbonio che carena lo smorzatore dello splitter apparire quattro piccolissimi generatori di vortice in un’area della monoposto che sembra essere tornata a essere molto sensibile. Si tratta di elementi di minima grandezza segno che anche elementi visivamente poco appariscenti possono contribuire a generare delle prestazioni. 

La fotografia ci consente di guardare anche un altro particolare: l’attacco al telaio del braccio della sospensione anteriore è sagomato con una cover in materiali compositi che devia il flusso verso l’alto alla ricerca di carico aerodinamico locale. 

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente F1 | Stroll suona l'allarme: "Aston 4" più lenta degli altri e non è dovuto solo alla PU"

Top Comments

More from
Franco Nugnes

F1 | Ferrari: scoperto il sistema che aziona l'ala mobile. Sono tutti diversi!

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 | Ferrari: scoperto il sistema che aziona l'ala mobile. Sono tutti diversi!

F1 | Velocità massima: conta la ricarica elettrica e l'efficienza aerodinamica

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 | Velocità massima: conta la ricarica elettrica e l'efficienza aerodinamica

F1 | McLaren: prime modifiche della MCL40 e c'è lo studio dell'ala posteriore

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 | McLaren: prime modifiche della MCL40 e c'è lo studio dell'ala posteriore
More from
Carlos Sainz Jr.

F1 | Williams: sulla FW48 si esaspera la scelta dell'effetto out wash dell'ala

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 | Williams: sulla FW48 si esaspera la scelta dell'effetto out wash dell'ala

F1 | McLaren e Williams già in pista in Bahrain: oggi hanno fatto un filming day

Formula 1
Formula 1
F1 | McLaren e Williams già in pista in Bahrain: oggi hanno fatto un filming day

F1 | In Williams ammettono la ricarica della batteria bruciando carburante

Formula 1
Formula 1
Presentazione Williams
F1 | In Williams ammettono la ricarica della batteria bruciando carburante
More from
Williams

F1 | Vowles: "La PU Mercedes è legale. Rivali irritati, ma deve vincere il buon senso"

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 | Vowles: "La PU Mercedes è legale. Rivali irritati, ma deve vincere il buon senso"

F1 | Williams: c'è un mistero sulle sospensioni, ma la FW48 promette soluzioni distintive

Formula 1
Formula 1
Presentazione Williams
F1 | Williams: c'è un mistero sulle sospensioni, ma la FW48 promette soluzioni distintive

F1 | Parte il 2026 della Williams: svelata la livrea della FW48 di Sainz e Albon

Formula 1
Formula 1
Presentazione Williams
F1 | Parte il 2026 della Williams: svelata la livrea della FW48 di Sainz e Albon

Ultime notizie

F1 2026 | Test Bahrain 1, Day 2: Ferrari al top con Leclerc. Primi problemi per Mercedes

Formula 1
F1 Formula 1
Test in Bahrain
F1 2026 | Test Bahrain 1, Day 2: Ferrari al top con Leclerc. Primi problemi per Mercedes

F1 | Williams cura la micro-aerodinamica: ecco i deviatori di flusso nel T-tray

Formula 1
F1 Formula 1
Test in Bahrain
F1 | Williams cura la micro-aerodinamica: ecco i deviatori di flusso nel T-tray

WEC | Ferrari presenta al MEF la nuova livrea 2026 della 499P il 25 febbraio

WEC
WEC WEC
WEC | Ferrari presenta al MEF la nuova livrea 2026 della 499P il 25 febbraio

F1 | Stroll suona l'allarme: "Aston 4" più lenta degli altri e non è dovuto solo alla PU"

Formula 1
F1 Formula 1
Test in Bahrain
F1 | Stroll suona l'allarme: "Aston 4" più lenta degli altri e non è dovuto solo alla PU"