F1 2026 | Test Bahrain 1, Day 2, ore 15: Russell sale terzo con la nuova PU
Russell riporta la W17 in pista dopo il cambio di power unit e sale terzo, ma nascondendo il suo potenziale. Red Bull entra in pista con Hadjar dopo aver perso mezza giornata, mentre Cadillac provoca la seconda bandiera rossa di giornata.
George Russell, Mercedes
Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Il secondo giorno di test pre-stagionali di Formula 1 che si svolge sul tracciato di Sakhir, in Bahrain, è ripreso con la sessione pomeridiana e già diverse notizie importanti.
La prima è che Mercedes è riuscita a tornare in pista dopo aver fatto appena 3 giri in mattinata con Andrea Kimi Antonelli al volante della W17. Il team di Brackley ha sostituito la power unit sulla Freccia d'Argento, permettendo così a George Russell di iniziare il suo programma di lavoro.
Il pilota britannico ha impiegato pochi minuti a fare un tempo che gli permettesse di salire al terzo posto della classifica generale, ma comunque staccato di 2"1 dal tempo di riferimento che continua a essere l'1'34"273 firmato da Charles Leclerc in tarda mattinata.
Rimane evidente, però, quanto la Mercedes sia in controllo delle operazioni, almeno dal punto di vista della monoposto. Russell ha compiuto giri che sarebbero stati migliori rispetto al suo riferimento attuale, ma ha alzato il piede a metà dell'ultimo settore per rientrare ai box. Qualcosa che avevamo già visto (anzi, visto di sfuggita...) nello Shakedown di Barcellona.
La seconda notizia importante di giornata riguarda Red Bull. Dopo aver saltato completamente il turno mattutino a causa di un forte ritardo nel programma di preparazione della vettura, Isack Hadjar è riuscito a guadagnare il tracciato, inanellando ben 43 giri in un paio d'ore. L'intento - è evidente - risulta recuperare quanto perso nelle 4 ore del mattino.
Al momento il tempo del parigino è ancora molto alto se comparato a quello dei piloti che occupano le prime posizioni. Salie subito in ottava posizione Gabriel Bortoleto. Il brasiliano ha ricevuto la R26 da Nico Hulkenberg dopo la sessione mattutina e sta preoseguendo il lavoro di raccolta dati dopo l'introduzione delle nuove pance (ieri) e di una nuova ala anteriore (oggi).
Dopo aver innescato la prima bandiera rossa della giornata rimanendo ferma in pista dopo soli 10 minuti dal via del turno, Cadillac ha concesso il bis. Mentre era sul rettilineo principale, Valtteri Bottas - che ha sostituito Sergio Perez - ha perso parte di uno specchietto. Dietro di lui c'era Carlos Sainz con la Williams, ma fortunatamente il detrito non ha colpito né il pilota, né la FW48. Questo, però, ha costretto i commissari a esporre ancora la bandiera rossa per ripulire la pista ed evitare eventuali forature.
|#
|Pilota
|Gap
|Tempo
|Gomma
|1
|Charles Leclerc
|1:34.273
|
3G19Pit stop
|2
|Lando Norris
|+0.511
|1:34.784
|
16G13Pit stop
|3
|George Russell
|+2.185
|1:36.458
|
16G4Pit stop
|4
|Pierre Gasly
|+2.450
|1:36.723
|
15G17Pit stop
|5
|Oliver Bearman
|+2.752
|1:37.025
|H
9G22Pit stop
|6
|Alex Albon
|+2.956
|1:37.229
|
14G10Pit stop
|7
|Nico Hulkenberg
|+2.993
|1:37.266
|
11G15Pit stop
|8
|Gabriel Bortoleto
|+3.704
|1:37.977
|
6G5Pit stop
|9
|Liam Lawson
|+3.744
|1:38.017
|
15G8Pit stop
|10
|Isack Hadjar
|+3.831
|1:38.104
|H
2G7Pit stop
|11
|Sergio Pérez
|+4.380
|1:38.653
|
14G5Pit stop
|12
|Fernando Alonso
|+4.687
|1:38.960
|
4G12Pit stop
|13
|Carlos Sainz
|+5.133
|1:39.406
|H
17G3Pit stop
|14
|Arvid Lindblad
|+6.413
|1:40.686
|H
17G6Pit stop
|15
|Valtteri Bottas
|+6.840
|1:41.113
|
11G6Pit stop
|16
|Andrea Kimi Antonelli
|11:54.791
|
16G0Pit stop
Condividi o salva questo articolo
Ultime notizie
F1 2026 | Test Bahrain 1, Day 2: Ferrari al top con Leclerc. Primi problemi per Mercedes
F1 | Williams cura la micro-aerodinamica: ecco i deviatori di flusso nel T-tray
WEC | Ferrari presenta al MEF la nuova livrea 2026 della 499P il 25 febbraio
F1 | Stroll suona l'allarme: "Aston 4" più lenta degli altri e non è dovuto solo alla PU"
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments