F1 2026 | Test Bahrain 1, Day 2, ore 15: Russell sale terzo con la nuova PU

Il secondo giorno di test pre-stagionali di Formula 1 che si svolge sul tracciato di Sakhir, in Bahrain, è ripreso con la sessione pomeridiana e già diverse notizie importanti.

La prima è che Mercedes è riuscita a tornare in pista dopo aver fatto appena 3 giri in mattinata con Andrea Kimi Antonelli al volante della W17. Il team di Brackley ha sostituito la power unit sulla Freccia d'Argento, permettendo così a George Russell di iniziare il suo programma di lavoro.

Il pilota britannico ha impiegato pochi minuti a fare un tempo che gli permettesse di salire al terzo posto della classifica generale, ma comunque staccato di 2"1 dal tempo di riferimento che continua a essere l'1'34"273 firmato da Charles Leclerc in tarda mattinata.

Rimane evidente, però, quanto la Mercedes sia in controllo delle operazioni, almeno dal punto di vista della monoposto. Russell ha compiuto giri che sarebbero stati migliori rispetto al suo riferimento attuale, ma ha alzato il piede a metà dell'ultimo settore per rientrare ai box. Qualcosa che avevamo già visto (anzi, visto di sfuggita...) nello Shakedown di Barcellona.

La seconda notizia importante di giornata riguarda Red Bull. Dopo aver saltato completamente il turno mattutino a causa di un forte ritardo nel programma di preparazione della vettura, Isack Hadjar è riuscito a guadagnare il tracciato, inanellando ben 43 giri in un paio d'ore. L'intento - è evidente - risulta recuperare quanto perso nelle 4 ore del mattino.

Al momento il tempo del parigino è ancora molto alto se comparato a quello dei piloti che occupano le prime posizioni. Salie subito in ottava posizione Gabriel Bortoleto. Il brasiliano ha ricevuto la R26 da Nico Hulkenberg dopo la sessione mattutina e sta preoseguendo il lavoro di raccolta dati dopo l'introduzione delle nuove pance (ieri) e di una nuova ala anteriore (oggi).

Dopo aver innescato la prima bandiera rossa della giornata rimanendo ferma in pista dopo soli 10 minuti dal via del turno, Cadillac ha concesso il bis. Mentre era sul rettilineo principale, Valtteri Bottas - che ha sostituito Sergio Perez - ha perso parte di uno specchietto. Dietro di lui c'era Carlos Sainz con la Williams, ma fortunatamente il detrito non ha colpito né il pilota, né la FW48. Questo, però, ha costretto i commissari a esporre ancora la bandiera rossa per ripulire la pista ed evitare eventuali forature.

# Pilota Gap Tempo Gomma 1 Charles Leclerc 1:34.273 S 3 G 19 Pit stop 2 Lando Norris +0.511 1:34.784 S 16 G 13 Pit stop 3 George Russell +2.185 1:36.458 S 16 G 4 Pit stop 4 Pierre Gasly +2.450 1:36.723 S 15 G 17 Pit stop 5 Oliver Bearman +2.752 1:37.025 H 9 G 22 Pit stop 6 Alex Albon +2.956 1:37.229 M 14 G 10 Pit stop 7 Nico Hulkenberg +2.993 1:37.266 S 11 G 15 Pit stop 8 Gabriel Bortoleto +3.704 1:37.977 M 6 G 5 Pit stop 9 Liam Lawson +3.744 1:38.017 S 15 G 8 Pit stop 10 Isack Hadjar +3.831 1:38.104 H 2 G 7 Pit stop 11 Sergio Pérez +4.380 1:38.653 S 14 G 5 Pit stop 12 Fernando Alonso +4.687 1:38.960 M 4 G 12 Pit stop 13 Carlos Sainz +5.133 1:39.406 H 17 G 3 Pit stop 14 Arvid Lindblad +6.413 1:40.686 H 17 G 6 Pit stop 15 Valtteri Bottas +6.840 1:41.113 M 11 G 6 Pit stop 16 Andrea Kimi Antonelli 11:54.791 S 16 G 0 Pit stop