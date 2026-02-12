F1 2026 | Test Bahrain 1, Day 2, ore 12: Leclerc in vetta. Guai per Mercedes e Red Bull

La sessione mattutina del secondo giorno di test pre-stagionali in Bahrain di Formula 1 è andata in archivio alle ore 12:00 italiane e con la Ferrari di Charles Leclerc davanti a tutti nella classifica provvisoria.

Il pilota della Scuderia ha migliorato di 4 decimi il crono che era valso a Lando Norris il miglior tempo nella giornata di ieri, per altro ottenuto in condizioni di pista più favorevoli perché maggiormente gommata e con temperature più consone a ottenere crono più rapidi.

Questo è indicativo: mostra come le monoposto attuali abbiano ancora molto da mostrare in termini di pura performance. Leclerc, come detto, è in testa con 1'34"273, ma ricordiamo che il tempi che porto Oscar Piastri alla pole nel 2025 fu di 1'29"841.

Certo, si tratta di vetture molto differenti tra loro, ma i team non stanno ancora lavorando sulle prestazioni, bensì sulla raccolta dati e su alcune prove di long run, senza dimenticare gli esperimenti su quando utilizzare l'energia derivante dai 350 kW garantiti dalla MGU-K durante il giro e, di conseguenza, quando e come ricaricarla.

Leclerc ha fatto 62 giri, dunque più di un GP (che in Bahrain è composto da 57 passaggi sul traguardo). E' risultato il secondo pilota più attivo al pari di Alexander Albon, quinto con la Williams a 3 secondi dal suo tempo, mentre il pilota che ha girato di più in mattinata è stato Lando Norris.

64 i passaggi del campione del mondo in carica con la MCL40. La maggior parte di essi passati a provare mescole C2 e simulare stint di gara. Dal punto di vista cronometrico, il britannico è secondo, staccato di 5 decimi da Leclerc.

Dietro i primi 2 troviamo l'Alpine di Pierre Gasly, autrice di 61 giri, mentre Oliver Bearman è riuscito a migliorare dal punto di vista cronometrico rispetto all'aggiornamento precedente, portando la VF-26 in quarta posizione davanti alla Williams di Alexander Albon.

Miglioramento significativo anche per l'Audi, che stamattina ha schierato Nico Hulkenberg al volante della R26. Il team tedesco ha continuato a lavorare sodo sulla raccolta dati dal punto di vista aerodinamico dopo l'introduzione delle nuove pance avvenuta ieri. Tanto flow viz anche sull'ala posteriore, ma è anche apparsa un'ala anteriore nuova rispetto a quella usata a Barcellona.

Racing Bulls è tornata a girare dopo i problemi di ieri pomeriggio e lo ha fatto con Liam Lawon al volante della VCARB03. 50 giri per il neozelandese e il settimo tempo davanti alla Cadillac di Sergio Perez. Il messicano ha provocato l'unica bandiera rossa della mattinata, restando fermo in pista dopo appena 10 minuti dal via della giornata. Buono comunque il numero di giri, 42, nonostante l'interruzione appena spiegata.

Veniamo ora alle note dolenti partendo da Aston Martin. Fernando Alonso ha inanellato 55 giri, dunque un ottimo bottino, quasi un GP. Nel team di Silverstone c'è però un clima diverso dalle attese per via della power unit Honda, che al momento non sembra dare le garanzie sperate.

Problemi considerevoli anche per quanto riguarda Mercedes e Red Bull. Andrea Kimi Antonelli è riuscito a fare solo 3 giri, per poi dover prendere atto della conclusione anticipata del suo turno. Il team di Brackley ha dovuto sostituire la power unit sulla W17 a causa di un problema. Tornerà in pista questo pomeriggio con George Russell al volante, ma è arrivato il primo segnale poco positivo anche per la squadra che partirà come favorita all'avvio della stagione.

Red Bull è riuscita a fare appena un giro con Isack Hadjar al volante della RB22. Il parigino ha compiuto l'installation lap a fine mattinata perché il team era in ritardo nell'attuazione del programma sulla monoposto sin da ieri sera. Questo ha portato a perdere ben 4 ore di prove. Non certo l'ideale né per la squadra, né tanto meno per Hadjar, che deve prendere confidenza con la macchina e con un team differente da quello per cui ha corso nel 2025.

# Pilota Gap Tempo Gomma 1 Charles Leclerc 1:34.273 S 13 G 14 Pit stop 2 Lando Norris +0.511 1:34.784 M 15 G 6 Pit stop 3 Pierre Gasly +2.450 1:36.723 S 14 G 10 Pit stop 4 Oliver Bearman +2.752 1:37.025 S 2 G 16 Pit stop 5 Alex Albon +2.956 1:37.229 M 14 G 10 Pit stop 6 Nico Hulkenberg +2.993 1:37.266 S 11 G 15 Pit stop 7 Liam Lawson +3.744 1:38.017 S 15 G 8 Pit stop 8 Sergio Pérez +4.380 1:38.653 S 14 G 5 Pit stop 9 Fernando Alonso +4.687 1:38.960 H 9 G 6 Pit stop 10 Andrea Kimi Antonelli 11:54.791 S 16 G 0 Pit stop 11 Isack Hadjar - S 9 G 0 Pit stop