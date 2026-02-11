Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

F1 | Leclerc: “Sensazioni diverse da Barcellona, ma i dati combaciano. È incoraggiante”

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 | Leclerc: “Sensazioni diverse da Barcellona, ma i dati combaciano. È incoraggiante”

F1 | Wolff: "Non faremo causa alla FIA se cambierà la regola dei motori"

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 | Wolff: "Non faremo causa alla FIA se cambierà la regola dei motori"

F1 | McLaren: prime modifiche della MCL40 e c'è lo studio dell'ala posteriore

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 | McLaren: prime modifiche della MCL40 e c'è lo studio dell'ala posteriore

F1 2026 | Test Bahrain 1, Day 1: Norris chiude davanti a Max e Leclerc

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 2026 | Test Bahrain 1, Day 1: Norris chiude davanti a Max e Leclerc

MotoGP | Marquez si esclude dalla griglia 2027 e non mette Acosta in Ducati

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Marquez si esclude dalla griglia 2027 e non mette Acosta in Ducati

Johann Zarco si prepara al ritorno alla 8 Ore di Suzuka con Jonathan Rea

MotoGP
MotoGP
Johann Zarco si prepara al ritorno alla 8 Ore di Suzuka con Jonathan Rea

F1 | Ferrari raffinata: il diffusore si estende e integra il supporto dell'ala posteriore

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 | Ferrari raffinata: il diffusore si estende e integra il supporto dell'ala posteriore

F1 2026 | Test Bahrain 1, Day 1, ore 15: Max migliora, Leclerc sale quarto

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 2026 | Test Bahrain 1, Day 1, ore 15: Max migliora, Leclerc sale quarto
Analisi
Formula 1 Test in Bahrain

F1 | McLaren: prime modifiche della MCL40 e c'è lo studio dell'ala posteriore

Norris ha chiuso la prima giornata di test in Bahrain con il miglior tempo, dando la plastica sensazione che anche questa vettura papaya sia nata bene. Si sono viste le prime modifiche con la carenatura dell'attacco della sospensione al telaio e l'adeguamento dell'impianto di raffreddamento. Curiosi i sensori sul profilo principale posteriore.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Modificato:
McLaren MCL40 sospensione

McLaren MCL40 sospensione

Foto di: AG Photo

Ci sono squadre che si sono presentate nei test in Bahrain con macchine molto diverse dalla monoposto che aveva girato nello shakedown di Barcellona. Il discorso non vale per la McLaren: il team campione del mondo era arrivato in Spagna con due giorni di ritardo per completare la configurazione con cui lo staff diretto da Rob Marshall vuole avvicinarsi al GP d’Australia che aprirà a Melbourne l’era delle monoposto agili. 

La MCL40 al Montmelò era parsa acerba, ma a giudicare il passo messo in mostra all’apertura dei collaudi a Sakhir si può correggere l’impressione dicendo che quasi sicuramente si era nascosta. 

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Foto di: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Lando Norris in modo agevole nel pomeriggio si è portato in testa alla tabella dei tempi chiudendo la prima giornata davanti a tutti: la vettura di Woking dispone del motore Mercedes che è considerato lo spauracchio nel paddock, ma la sensazione è che anche la MCL40 sia una vettura sana, nata bene. 

La McLaren, sebbene non sia molto diversa dalla vettura che ha debuttato a Barcellona, ha introdotto delle modifiche in Bahrain. Già nel filming day di martedì la MCL40 mostrava il braccio posteriore del triangolo inferiore della sospensione anteriore dotato di una cover a forma di profilo alare nell’attacco al telaio.  

Si tratta di una soluzione che era già stata adottata sulla MCL39: il team iridato aveva dedicato una grande cura nello sviluppo delle cover in carbonio dei bracci delle sospensioni con forme specificatamente studiate a favore dell’aerodinamica.  

Nell’immagine possiamo vedere come anche il supporto del bargeboard si allinei all’elemento della sospensione, rivelando l’accuratezza nello studio del campo di moto. 

McLaren MCL40: ai lati della deriva sono apparsi degli sfoghi per il calore

McLaren MCL40: ai lati della deriva sono apparsi degli sfoghi per il calore

Foto di: AG Photo

Sul cofano motore, invece, ai due lati della deriva verticale seghettata, non sfuggono le piccole aperture utili a evacuare il calore prodotto dal radiatore centrale montato sopra al 6 cilindri endotermico. Se in Catalunya non ce n’era bisogno per le bassissime temperature ambientali, a Sakhir c’è stato il bisogno di non mettere in crisi l’affidabilità della power unit visto che c’erano 25 gradi di aria e 35 gradi di asfalto. 

McLaren MCL40: quanti sensori sull'alettone posteriore

McLaren MCL40: quanti sensori sull'alettone posteriore

Foto di: AG Photo

Altro aspetto molto interessante da mettere in evdienza è la strumentazione che è stata montata sul profilo principale dell’alettone posteriore: gli aerodinamici di Woking hanno dotato il mainplane di una serie di sensori sul bordo di entrata per misurare con precisione le variazioni di carico fra i flap mobili quando sono aperti e chiusi e quando sono nella fase di transizione. 

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente F1 2026 | Test Bahrain 1, Day 1: Norris chiude davanti a Max e Leclerc
Prossimo Articolo F1 | Wolff: "Non faremo causa alla FIA se cambierà la regola dei motori"

Top Comments

More from
Franco Nugnes

F1 | Williams: sulla FW48 si esaspera la scelta dell'effetto out wash dell'ala

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 | Williams: sulla FW48 si esaspera la scelta dell'effetto out wash dell'ala

F1 | Rivoluzione Audi: bocca verticale e sulla R26 la pancia non c'è più

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 | Rivoluzione Audi: bocca verticale e sulla R26 la pancia non c'è più

F1 | Hines dopo l'addio a Hamilton diventa Chief Racing Officer di Cadillac

Formula 1
Formula 1
Presentazione Cadillac
F1 | Hines dopo l'addio a Hamilton diventa Chief Racing Officer di Cadillac
More from
Lando Norris

F1 | McLaren e Williams già in pista in Bahrain: oggi hanno fatto un filming day

Formula 1
Formula 1
F1 | McLaren e Williams già in pista in Bahrain: oggi hanno fatto un filming day

F1 | Brown: "Ci sono indicazioni che saremo forti. La PU Mercedes è legale"

Formula 1
Formula 1
Presentazione McLaren
F1 | Brown: "Ci sono indicazioni che saremo forti. La PU Mercedes è legale"

F1 | McLaren svela la livrea della MCL40 di Norris e Piastri

Formula 1
Formula 1
Presentazione McLaren
F1 | McLaren svela la livrea della MCL40 di Norris e Piastri
More from
McLaren

F1 | Piastri riorganizza il suo staff: due nuove figure nel paddock al fianco dell’australiano

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 | Piastri riorganizza il suo staff: due nuove figure nel paddock al fianco dell’australiano

F1 | Norris: "Come saranno le gare quest'anno? Mi attendo più caos e sorpassi yo-yo"

Formula 1
Formula 1
Barcelona-Catalunya Test Pre-stagionali
F1 | Norris: "Come saranno le gare quest'anno? Mi attendo più caos e sorpassi yo-yo"

McLaren ha ancora un asso nella manica per battere Red Bull e Mercedes?

Senza pubblicità
Formula 1
Senza pubblicità
Formula 1
McLaren ha ancora un asso nella manica per battere Red Bull e Mercedes?

Ultime notizie

F1 | Leclerc: “Sensazioni diverse da Barcellona, ma i dati combaciano. È incoraggiante”

Formula 1
F1 Formula 1
Test in Bahrain
F1 | Leclerc: “Sensazioni diverse da Barcellona, ma i dati combaciano. È incoraggiante”

F1 | Wolff: "Non faremo causa alla FIA se cambierà la regola dei motori"

Formula 1
F1 Formula 1
Test in Bahrain
F1 | Wolff: "Non faremo causa alla FIA se cambierà la regola dei motori"

F1 | McLaren: prime modifiche della MCL40 e c'è lo studio dell'ala posteriore

Formula 1
F1 Formula 1
Test in Bahrain
F1 | McLaren: prime modifiche della MCL40 e c'è lo studio dell'ala posteriore

F1 2026 | Test Bahrain 1, Day 1: Norris chiude davanti a Max e Leclerc

Formula 1
F1 Formula 1
Test in Bahrain
F1 2026 | Test Bahrain 1, Day 1: Norris chiude davanti a Max e Leclerc