F1 2026 | Test Bahrain 1, Day 1, ore 10: la prima rossa è di Colapinto. Colpiscono le pance di Audi
Nelle prime due ore di test pre-stagionali di Sakhir, Franco Colapinto provoca la prima bandiera rossa di giornata a causa di un problema tecnico. Audi sorprende con pance tutte nuove. Tante prove aerodinamiche con rastrelli e tempi per nulla significativi.
Franco Colapinto, Alpine
Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
I tanto attesi test pre-stagionali di Formula 1 in Bahrain sono scattati stamattina sul tracciato di Sakhir. Lo vogliamo premettere subito: i tempi che i piloti e le monoposto stanno ottenendo non hanno davvero alcun valore. Almeno, non per ora.
Nella giornata di ieri, Mario Isola - responsabile di Pirelli Motorsport - ha detto che le monoposto di nuova generazione arriveranno prestissimo a pareggiare le prestazioni di quelle 2025. Dovremo solo attendere qualche giorno, quando avranno deciso di utilizzare mappature di motore più consone a un fine settimana di gara e non a un test dove serve solo accumulare dati.
Così, nelle prime due ore di oggi, va segnalata la prima bandiera rossa di questi test, innescata dall'Alpine. Franco Colapinto è rimasto fermo in pista a causa di un guasto sulla A526. I commissari sono stati così costretti a esporre la bandiera, per poi andare a recuperare la monoposto e riportarla ai box.
Dal punto di vista dell'azione in pista, Lewis Hamilton si è reso protagonista di un testacoda innocuo mentre era intento a lavorare con gomme Hard e Medium (C1 e C2 in questi test). La Rossa, come possiamo notare dalla classifica, è ben distante dal voler cercare tempi a sensazione, sebbene abbia poi provato anche le C3 nel corso di metà mattinata.
A catturare l'occhio, però, è stata senza dubbio Audi. La monoposto rosso-argentata si è presentata con una silhouette completamente nuova. Le pance risultano estremamente differenti rispetto ai test di Barcellona, dove invece apparirono a dir poco convenzionali, quasi banali se rapportate a quelle sfoggiate dai rivali.
Molto interessante la bocca verticale e la prima parte di pance molto stretta, per poi andarsi ad aprire verso le ruote posteriori. Per ulteriori approfondimenti a tal riguardo, potete leggere il nostro approfondimento (cliccando qui).
I team, come detto, stanno lavorando sodo per la raccolta dati. Su tutte e 11 le vetture che abbiamo visto sono stati apposti i rastrelli pieni di sensori, sebbene non tutti nella medesima posizione. C'è chi si è concentrato sui flussi derivanti dal muso, c'è invece chi ha preferito capire qualcosa di più sul posteriore.
Intanto, solo per dovere di cronaca, il miglior tempo provvisorio è stato ottenuto da Max Verstappen in 1'35"433. Come vi dicevamo, si tratta di un tempo non rappresentativo, perché il crono che ha dato la pole a Oscar Piastri nel 2025 fu di 1'29"841.
|#
|Pilota
|Gap
|Tempo
|Gomme
|1
|Max Verstappen
|1:35.433
|
18L4Pit
|2
|Oscar Piastri
|+1.263
|1:36.696
|
14L6Pit
|3
|George Russell
|+1.490
|1:36.923
|H
9L2Pit
|4
|Esteban Ocon
|+2.051
|1:37.484
|
3L8Pit
|5
|Lewis Hamilton
|+2.155
|1:37.588
|
6L7Pit
|6
|Arvid Lindblad
|+2.512
|1:37.945
|
2L4Pit
|7
|Carlos Sainz
|+2.906
|1:38.339
|
12L9Pit
|8
|Gabriel Bortoleto
|+3.848
|1:39.281
|
8L8Pit
|9
|Valtteri Bottas
|+4.884
|1:40.317
|
12L6Pit
|10
|Lance Stroll
|+4.931
|1:40.364
|
7L4Pit
|11
|Franco Colapinto
|+6.167
|1:41.600
|
0L1Pit
