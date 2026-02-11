Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

F1 | Hamilton: "Stiamo lavorando su diversi aspetti e con una SF-26 base"

Formula 1
Formula 1
Bahrain Pre-Season Testing Session 1
F1 | Hamilton: "Stiamo lavorando su diversi aspetti e con una SF-26 base"

F1 | Vowles: "La PU Mercedes è legale. Rivali irritati, ma deve vincere il buon senso"

Formula 1
Formula 1
F1 | Vowles: "La PU Mercedes è legale. Rivali irritati, ma deve vincere il buon senso"

MotoGP | Jorge Martin ha chiesto consiglio a Marc Marquez prima di rioperarsi

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Jorge Martin ha chiesto consiglio a Marc Marquez prima di rioperarsi

F1 2026 | Test Bahrain 1, Day 1, ore 12: Max davanti a Piastri. Hamilton quarto

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 2026 | Test Bahrain 1, Day 1, ore 12: Max davanti a Piastri. Hamilton quarto

MotoGP | Lorenzo sicuro: "Bagnaia dimostrerà di essere un candidato al titolo"

MotoGP
MotoGP
Test a Sepang
MotoGP | Lorenzo sicuro: "Bagnaia dimostrerà di essere un candidato al titolo"

F1 | Williams: sulla FW48 si esaspera la scelta dell'effetto out wash dell'ala

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 | Williams: sulla FW48 si esaspera la scelta dell'effetto out wash dell'ala

F1 | Piastri riorganizza il suo staff: due nuove figure nel paddock al fianco dell’australiano

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 | Piastri riorganizza il suo staff: due nuove figure nel paddock al fianco dell’australiano

F1 | Vetture 2026 più rapide del previsto: in Bahrain saranno già vicine ai tempi del 2025?

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 | Vetture 2026 più rapide del previsto: in Bahrain saranno già vicine ai tempi del 2025?
Ultime notizie
Formula 1 Test in Bahrain

F1 | Piastri riorganizza il suo staff: due nuove figure nel paddock al fianco dell’australiano

La pausa invernale è stata l’occasione per una riflessione approfondita sul finale della scorsa stagione. Oscar si è presentato a Sakhir con un team rinnovato, perlomeno per quanto riguarda la presenza in pista, mentre si ridimensiona la presenza di Mark Webber.

Roberto Chinchero
Roberto Chinchero
Modificato:
Pedro Matos e Oscar Piastri

Oscar Piastri si è presentato nel paddock di Sakhir accompagnato da due figure nuove (per il paddock della F1) che lo affiancheranno per l’intera stagione. La pausa invernale ha offerto l’occasione per analizzare il difficile finale del Mondiale 2025 e identificarne le criticità, un lavoro che ha portato il pilota australiano a intervenire sullo staff personale che lo segue nei weekend di gara.

Il suo management resta nelle mani di Mark Webber e Ann Neal, un rapporto che risale agli inizi del suo cammino in Formula 1, ma in questa stagione l’ex pilota della Red Bull non rivestirà più il ruolo ricoperto in precedenza, concentrandosi insieme alla moglie Ann, sugli aspetti commerciali.

Piastri ha voluto al proprio fianco Pedro Matos, suo ingegnere di pista in Prema nel 2021, stagione conclusa con la conquista (da esordiente) del titolo in Formula 2. Matos, inoltre, era già stato al fianco di Oscar nel 2017, anno d’esordio in monoposto nel campionato britannico Formula 4.

Insieme al trentatreenne ingegnere portoghese, Piastri continuerà ad avvalersi del supporto una persona con cui collabora sin dagli inizi della sua carriera nel motorsport, Emma Murray (mental coach australiana con esperienza nel lavoro di supporto di atleti in altre discipline sportive) che quest’anno sarà molto più presente in pista.

È un nuovo corso quello voluto da Oscar, determinato a ritrovare l’armonia che aveva caratterizzato la prima metà della scorsa stagione. L’arrivo di una figura come Matos, tecnico puro e con un profilo differente rispetto a Webber, va nella direzione di un supporto più mirato e esente da sovrastrutture.

C’è chi ha letto le scelte di Piastri come la conferma che il calo di performance dello scorso autunno non sia attribuibile alla squadra. In questo contesto, Matos rappresenterà una voce indipendente, chiamata ad affiancare Oscar come punto di riferimento prezioso, soprattutto nei momenti più delicati, assumendo così alcune delle funzioni precedentemente svolte da Webber. Sul fronte McLaren, invece, non si registrano cambiamenti: lo staff che lavorerà con Oscar è stato confermato in blocco.

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente F1 | Vetture 2026 più rapide del previsto: in Bahrain saranno già vicine ai tempi del 2025?
Prossimo Articolo F1 | Williams: sulla FW48 si esaspera la scelta dell'effetto out wash dell'ala

Top Comments

More from
Roberto Chinchero

F1 | Test Bahrain 1: ecco la line up piloti completa per i 3 giorni

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 | Test Bahrain 1: ecco la line up piloti completa per i 3 giorni

F1 | Antonelli, incidente stradale prima del Bahrain: il pilota della Mercedes è illeso

Formula 1
Formula 1
F1 | Antonelli, incidente stradale prima del Bahrain: il pilota della Mercedes è illeso

F1 | Caso motori: il cambio di fronte Red Bull mira a ridurre il vantaggio della Mercedes?

Formula 1
Formula 1
Presentazione Cadillac
F1 | Caso motori: il cambio di fronte Red Bull mira a ridurre il vantaggio della Mercedes?
More from
Oscar Piastri

F1 | McLaren e Williams già in pista in Bahrain: oggi hanno fatto un filming day

Formula 1
Formula 1
F1 | McLaren e Williams già in pista in Bahrain: oggi hanno fatto un filming day

F1 | Brown: "Ci sono indicazioni che saremo forti. La PU Mercedes è legale"

Formula 1
Formula 1
Presentazione McLaren
F1 | Brown: "Ci sono indicazioni che saremo forti. La PU Mercedes è legale"

F1 | McLaren svela la livrea della MCL40 di Norris e Piastri

Formula 1
Formula 1
Presentazione McLaren
F1 | McLaren svela la livrea della MCL40 di Norris e Piastri
More from
McLaren

F1 | Norris: "Come saranno le gare quest'anno? Mi attendo più caos e sorpassi yo-yo"

Formula 1
Formula 1
Barcelona-Catalunya Test Pre-stagionali
F1 | Norris: "Come saranno le gare quest'anno? Mi attendo più caos e sorpassi yo-yo"

F1 | Piastri sulle papaya rules: "Nuovo approccio per evitare controindicazioni"

Formula 1
Formula 1
F1 | Piastri sulle papaya rules: "Nuovo approccio per evitare controindicazioni"

McLaren ha ancora un asso nella manica per battere Red Bull e Mercedes?

Senza pubblicità
Formula 1
Senza pubblicità
Formula 1
McLaren ha ancora un asso nella manica per battere Red Bull e Mercedes?

Ultime notizie

F1 | Hamilton: "Stiamo lavorando su diversi aspetti e con una SF-26 base"

Formula 1
F1 Formula 1
Bahrain Pre-Season Testing Session 1
F1 | Hamilton: "Stiamo lavorando su diversi aspetti e con una SF-26 base"

F1 | Vowles: "La PU Mercedes è legale. Rivali irritati, ma deve vincere il buon senso"

Formula 1
F1 Formula 1
F1 | Vowles: "La PU Mercedes è legale. Rivali irritati, ma deve vincere il buon senso"

MotoGP | Jorge Martin ha chiesto consiglio a Marc Marquez prima di rioperarsi

MotoGP
MtGP MotoGP
MotoGP | Jorge Martin ha chiesto consiglio a Marc Marquez prima di rioperarsi

F1 2026 | Test Bahrain 1, Day 1, ore 12: Max davanti a Piastri. Hamilton quarto

Formula 1
F1 Formula 1
Test in Bahrain
F1 2026 | Test Bahrain 1, Day 1, ore 12: Max davanti a Piastri. Hamilton quarto