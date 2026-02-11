Vai al contenuto principale

Test
Formula 1 Test in Bahrain

F1 2026 | Test Bahrain 1, Day 1, ore 15: Max migliora, Leclerc sale quarto

Verstappen è il primo ad abbattere il muro dell'1'35" nei test di Sakhir, mettendosi dietro le due McLaren di Norris e Piastri. Leclerc sale subito quarto, mentre Hulkenberg provoca la seconda bandiera rossa di giornata.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Modificato:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

La sessione pomeridiana del primo giorno di test pre stagionali di Formula 1 è scattata quando in Italia erano le 13:00 e con diversi avvicendamenti di piloti sulle monoposto che oggi hanno girato sul tracciato di Sakhir.

Le prime due ore del pomeriggio hanno raccontato di un Max Verstappen confermatosi rullo compressore. Già oltre 100 i giri effettuati - per la precisione 114 - con ben 2 GP interi fatti in giornata. La Red Bull sta lavorando soprattutto sulla comprensione del motore, la power unit realizzata in collaborazione con Ford che è una di quelle nuove di zecca.

Il numero di giri ha un valore molto importante. Ne ha meno il miglior tempo assoluto ritoccato proprio dal 4 volte campione del mondo. Max ha abbassato il riferimento precedente di circa 6 decimi, fermando il cronometro in 1'34"830. Si tratta del primo riferimento sotto il muro dell'1'35" di questa sessione di test.

Dietro l'olandese troviamo già le due McLaren, con Lando Norris che ha rilevato Oscar Piastri. Il campione del mondo in carica è salito al secondo posto, staccato di 751 millesimi da Max e più rapido di 21 millesimi rispetto all'australiano che aveva girato in mattinata.

Dietro le MCL40 ora vestite della livrea papaya, quella definitiva, troviamo la prima Ferrari. Si tratta della SF-26 condotta da Charles Leclerc. Il monegasco ha appforittato di un tracciato leggermente più fresco e gommato rispetto a quello su cui ha girato Lewis Hamilton al mattino e questo lo ha portato a superare non solo il compagno di squadra, ma anche la Mercedes di George Russell.

Il britannico, per ora quinto davanti a Hamilton, ha ceduto il volante della W17 ad Andrea Kimi Antonelli. L'italiano, almeno per il momento, ha fatto appena un giro e poi non è più riuscito a riguadagnare la pista.

Da segnalare che Audi ha fatto scendere in pista Nico Hulkenberg nel pomeriggio, così da proseguire il lavoro fatto da Gabriel Bortoleto sulla R26 dotata di pance nuove. Il tedesco, però, nel corso dei primi giri è stato costretto a fermare la sua monoposto all'ultima curva, senza riuscire a tornare ai box. Questo ha costretto i commissari a sventolare la bandiera rossa per la seconda volta in giornata dopo quella esposta per l'Alpine di Franco Colapinto.

Ci sono problemi per alcuni team, che non stanno girando o non scenderanno più in pista nella giornata di oggi. Aston Martin sta lavorando sulla AMR26 e ha annunciato che ritarderà il ritorno in pista. Problemi più seri per Racing Bulls: il team faentino ha fatto sapere di aver concluso il suo lavoro per oggi e che non tornerà più in pista.

# Pilota Gap Tempo Gomme
1 Max Verstappen   1:34.830 S
17L
15Pit
2 Lando Norris +0.751 1:35.581 M
1L
8Pit
3 Oscar Piastri +0.772 1:35.602 M
12L
10Pit
4 Charles Leclerc +1.129 1:35.959 S
18L
7Pit
5 George Russell +1.278 1:36.108 S
13L
8Pit
6 Lewis Hamilton +1.603 1:36.433 S
18L
12Pit
7 Esteban Ocon +2.339 1:37.169 M
6L
16Pit
8 Alex Albon +2.607 1:37.437 S
5L
7Pit
9 Arvid Lindblad +3.115 1:37.945 S
18L
8Pit
10 Nico Hulkenberg +3.274 1:38.104 S
8L
4Pit
11 Carlos Sainz +3.391 1:38.221 S
17L
13Pit
12 Gabriel Bortoleto +4.041 1:38.871 S
11L
12Pit
13 Valtteri Bottas +4.320 1:39.150 H
9L
10Pit
14 Pierre Gasly +4.391 1:39.221 M
12L
5Pit
15 Sergio Pérez +4.937 1:39.767 H
25L
3Pit
16 Lance Stroll +5.053 1:39.883 M
16L
9Pit
17 Franco Colapinto +5.500 1:40.330 M
11L
3Pit
18 Andrea Kimi Antonelli   - H
10L
0Pit

