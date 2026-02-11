Vai al contenuto principale

Formula 1 Test in Bahrain

F1 2026 | Test Bahrain 1, Day 1, ore 12: Max davanti a Piastri. Hamilton quarto

Red Bull davanti nella sessione mattutina del primo giorno di test in Bahrain di F1. A poco più di 1 decimo c'è la McLaren con Piastri, poi la Mercedes di Russell e la Ferrari di Hamilton. Tempi ancora molto alti. Solo una bandiera rossa, quella provocata dall'Alpine di Colapinto.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Pubblicato:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

La sessione mattutina del primo giorno di test pre-stagionali di Formula 1 in Bahrain è andata in archivio alle ore 12:00 italiane con i team che nelle prime 4 ore di pista a Sakhir hanno badato a fare soprattutto raccolta dati dal punto di vista aerodinamico.

Tanti i rastrelli apparsi dietro le ruote anteriori e davanti a quelle posteriori. Insomma, ore passate non certo a cercare prestazione, ma per trovare la correlazione tra pista e simulatore, senza dimenticare i test sull'aerodinamica attiva, che a Sakhir può essere utilizzata nei 4 rettilinei del tracciato.

L'aspetto che più ha intrigato e rapito l'attenzione di tutti è legato alle nuove pance dell'Audi. la R26 si è presentata in Bahrain con un nuovo look, che ricorda la bocca delle pance delle Ferrari di inizio anni 90, ma che non può certo essere paragonata alle size zero che portò ai test la Mercedes nel 2022.

L'imbocco delle pance è assai stretto e la bocca è posta in verticale. Poi andando verso il posteriore, le pance si aprono e tornano generose, puntando per altro verso il fondo nella loro parte terminale. La R26 ha ottenuto stamattina l'ottavo tempo con Gabriel Bortoleto al volante, staccata di 3"4 dal crono di riferimento. Ma, come vi dicevamo, non ha alcuna importanza. Il team diretto da Wheatley ha ben altre mire, almeno nella giornata di oggi.

A proposito della classifica, Max Verstappen ha ottenuto il crono di riferimento della mattinata in 1'35"433, questi significa quasi 6 secondi più lento del tempo che permise a Oscar Piastri di ottenere la pole lo scorso anno sempre in Bahrain (1'29"841).

Max ha lavorato tanto su gomme Medium, tanto da inanellare 65 giri totali e uno stint di 31 passaggi sul traguardo. Questo significa che l'olandese ha già compiuto più di un GP, perché a Sakhir quelli che compongono una gara sono 57. Anche questo dettaglio conferma come la power unit Red Bull continui a comportarsi bene dal punto di vista dell'affidabilità dopo i già buoni test di Barcellona.

La McLaren, che stamattina ha schierato Oscar Piastri, ha firmato il secondo tempo, staccata di 169 millesimi dal riferimento di Verstappen. I moori Mercedes occupano due posizioni in Top 3, perché a 675 millesimi dal 4 volte iridato c'è la tanto attesa W17 con George Russell al volante.

Il britannico ha compiuto anche lui un GP intero con 56 giri totalizzati e ora lascerà spazio ad Andrea Kimi Antonelli per il turno pomeridiano. Niente prova di qualifica per la squadra di Toto Wolff, sebbene continui ad apparire quella più pronta sotto tutti i punti di vista.

Lewis Hamilton ha portato la Ferrari in quarta posizione, staccata di 1 secondo secco da Verstappen. Il team di Maranello ha lavorato a lungo sulle tre mescole portate a Sakhir dalla Pirelli, con la Rossa che è senza novità apprezzabili ad occhio nudo rispetto allo Shakedown catalano. Dietro la SF-26 c'è un'altra monoposto spinta dalla power unit Ferrari, la Haas di Estean Ocon.

Il francese è stato più lento di 7 decimi rispetto al 7 volte iridato, ma ha fatto 64 giri contro i 52 dell'ex pilota della Mercedes. Impressionante lavoro di Racing Bulls e Williams. Entrambi i team sono quelli che hanno girato di più, andando oltre le 70 tornate complessive. Arvid Lindblad, sesto, ne ha fatti 75, mentre i 77 giri sono un'ottima notizia per la Williams.

Il team di Grove era stato costretto a saltare per intero lo Shakedown del Montmelò, ma l'affidabilità sembra già esserci. Certo, nessuno sta ancora spingendo al massimo le power unit, dunque è difficile vedere guasti di ogni sorta. Ma al momento sembra che il team diretto da James Vowles non abbia pagato dazio.

Detto dell'ottavo tempo di Bortoleto, sale Cadillac al nono posto con Valtteri Bottas, nono e staccato di meno di 3 decimi dall'Audi del brasiliano che lo precede. 49 (al pari di Audi) i giri per il marchio americano, mentre i fanalini di coda di stamattina sono Lance Stroll con l'Aston Martin AMR26 - solo 33 giri per lui - e Franco Colapinto. La sua Alpine A526 ha provocato l'unica bandiera rossa di mattinata, restando fermo nelle prime due ore di test a causa di un guasto meccanico. Il team francese è riuscito a tornare in pista, facendo però solo 28 giri in tutto.

# Pilota Gap Tempo Gomme
1 Max Verstappen   1:35.433 M
31L
8Pit
2 Oscar Piastri +0.169 1:35.602 M
12L
10Pit
3 George Russell +0.675 1:36.108 S
13L
8Pit
4 Lewis Hamilton +1.000 1:36.433 S
18L
12Pit
5 Esteban Ocon +1.736 1:37.169 S
25L
13Pit
6 Arvid Lindblad +2.512 1:37.945 S
18L
8Pit
7 Carlos Sainz +2.788 1:38.221 S
17L
13Pit
8 Gabriel Bortoleto +3.438 1:38.871 S
11L
12Pit
9 Valtteri Bottas +3.717 1:39.150 H
9L
10Pit
10 Lance Stroll +4.450 1:39.883 M
4L
8Pit
11 Franco Colapinto +4.897 1:40.330 M
11L
3Pit

