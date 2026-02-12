Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

F1 2026 | Test Bahrain 1, Day 2: Ferrari al top con Leclerc. Primi problemi per Mercedes

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 2026 | Test Bahrain 1, Day 2: Ferrari al top con Leclerc. Primi problemi per Mercedes

F1 | Williams cura la micro-aerodinamica: ecco i deviatori di flusso nel T-tray

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 | Williams cura la micro-aerodinamica: ecco i deviatori di flusso nel T-tray

WEC | Ferrari presenta al MEF la nuova livrea 2026 della 499P il 25 febbraio

WEC
WEC
WEC | Ferrari presenta al MEF la nuova livrea 2026 della 499P il 25 febbraio

F1 | Stroll suona l'allarme: "Aston 4" più lenta degli altri e non è dovuto solo alla PU"

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 | Stroll suona l'allarme: "Aston 4" più lenta degli altri e non è dovuto solo alla PU"

F1 | Ferrari: scoperto il sistema che aziona l'ala mobile. Sono tutti diversi!

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 | Ferrari: scoperto il sistema che aziona l'ala mobile. Sono tutti diversi!

F1 2026 | Test Bahrain 1, Day 2, ore 15: Russell sale terzo con la nuova PU

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 2026 | Test Bahrain 1, Day 2, ore 15: Russell sale terzo con la nuova PU

WEC | Ufficiale: si ferma anche Alpine, addio a fine 2026

WEC
WEC
WEC | Ufficiale: si ferma anche Alpine, addio a fine 2026

MotoGP | Gresini: Aldeguer salta test e gara in Thailandia, lo sostituirà Pirro

MotoGP
MotoGP
Test a Buriram
MotoGP | Gresini: Aldeguer salta test e gara in Thailandia, lo sostituirà Pirro
Test
Formula 1 Test in Bahrain

F1 2026 | Test Bahrain 1, Day 2, ore 10: Ferrari davanti. Mercedes ferma: deve cambiare PU

Charles Leclerc porta la Ferrari in testa alla classifica del secondo giorno di test in Bahrain facendo meglio del tempo ottenuto ieri da Norris. Problemi per Mercedes, che deve cambiare power unit e Antonelli non girerà. Red Bull in ritardo con il programma e non è ancora entrata in pista.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Modificato:
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images

Il secondo giorno di test pre-stagionali di Formula 1 sul tracciato di Sakhir, in Bahrain, è scattato oggi con la sessione mattutina. I team hanno potuto sfruttare la pista dalle 8:00 del mattino (in Italia) e hanno proseguito lo sviluppo delle rispettive monoposto.

La mattinata odierna ha già dato spunti molto interessanti e degni di essere riportati e analizzati. Come avevamo scritto già ieri, i tempi hanno davvero poco significato. Sono ancora molto distanti da ciò che le monoposto dovrebbero riuscire a fare e da ciò che vedremo nel secondo test sempre a Sakhir, previsto la prossima settimana.

Intanto Charles Leclerc ha mostrato quanto vi abbiamo appena scritto, non solo portando la Ferrari davanti a tutti, ma facendo meglio di 4 decimi rispetto al miglior tempo ottenuto ieri da Lando Norris durante la sessione più favorevole, quella serale.

1'34"273 è il miglior tempo provvisorio di giornata e di questi test, ma sarà certamente battuto nel prosieguo delle prove. Dietro il monegasco troviamo la McLaren, che oggi st lavorando con Lando Norris al volante. La MCL40 è stata per ora più lenta della SF-26 di 1"3, ma sta svolgendo un programma differente.

Il team campione del mondo sta girando tanto con mescole C1, considerate le Hard in questo test, facendo un long run interessante già in mattinata. Ferrari e McLaren stanno lavorando molto sulla comprensione dell'utilizzo dell'energia, differenziandone sia l'azionamento che la ricarica.

Le altre notizie di mattinata sono molto importanti. La prima riguarda Mercedes, che dopo 3 giri fatti con Andrea Kimi Antonelli è stata costretta a cambiare power unit. Un problema al cuore della W17 costringerà l'italiano a saltare la giornata, perché oggi pomeriggio, con il motore nuovo, girerà George Russell. Non un inizio ideale per il team che tutti considerano come il favorito d'inizio stagione.

In forte ritardo anche Red Bull Racing. Isack Hadjar, oggi al volante della RB22, non è ancora sceso in pista a causa di un ritardo nel programma di lavoro, accumulato tra ieri sera e questa mattina. La monoposto di Milton Keynes, però, dovrebbe regolarmente scendere in pista una volta sistemati gli ultimi dettagli.

Per ciò che riguarda la classifica, dietro la McLaren di Norris troviamo altre due monoposto motorizzate Mercedes, ovvero l'Alpine A526 di Pierre Gasly e la Williams FW48 di Alexander Albon, entrambe a oltre 2 secondi da Leclerc. Il francese è il pilota più attivo della mattinata con 46 giri inanellati sino a ora.

La Top 5 è completata dalla Haas, che oggi schiera Oliver Bearman per tutta la giornata. Liam Lawson ha ricevuto il testimone da Arvid Lindblad ed è attualmente sesto davanti all'Aston Martin, che oggi schiera Fernando Alonso. Il team di Silverstone oggi sta girando con maggiore continuità rispetto a ieri, ma la power unit Honda sembra poter essere il vero tallone d'Achille.

Nona l'Audi con Nico Hulkenberg. Il tedesco è senza tempo, pur avendo fatto 24 giri. Proseguono le valutazioni aerodinamiche sulle pance introdotte sulla R26 nella giornata di ieri. Cadillac ha provocato la prima bandiera rossa di giornata dopo appena 11 minuti dal via della sessione. Sergio Perez è rimasto fermo in pista ma, una volta recuperata la vettura e riportata ai box, il messicano è rientrato in pista poco dopo.

# Pilota Gap Tempo Gomma
1 Charles Leclerc   1:34.273 S
11G
10Pit stop
2 Lando Norris +0.511 1:34.784 M
7G
5Pit stop
3 Pierre Gasly +2.450 1:36.723 S
9G
7Pit stop
4 Alex Albon +2.956 1:37.229 M
12G
8Pit stop
5 Nico Hulkenberg +3.119 1:37.392 M
8G
12Pit stop
6 Oliver Bearman +3.226 1:37.499 S
4G
12Pit stop
7 Liam Lawson +4.434 1:38.707 S
6G
6Pit stop
8 Fernando Alonso +5.162 1:39.435 M
9G
4Pit stop
9 Sergio Pérez +6.046 1:40.319 H
12G
3Pit stop
10 Andrea Kimi Antonelli   11:54.791 S
16G
0Pit stop

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente Fotogallery F1 | Tutte le foto del secondo giorno di test 2026 in Bahrain
Prossimo Articolo F1 | Velocità massima: conta la ricarica elettrica e l'efficienza aerodinamica

Top Comments

More from
Giacomo Rauli

F1 2026 | Test Bahrain 1, Day 2: Ferrari al top con Leclerc. Primi problemi per Mercedes

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 2026 | Test Bahrain 1, Day 2: Ferrari al top con Leclerc. Primi problemi per Mercedes

F1 2026 | Test Bahrain 1, Day 2, ore 15: Russell sale terzo con la nuova PU

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 2026 | Test Bahrain 1, Day 2, ore 15: Russell sale terzo con la nuova PU

F1 2026 | Test Bahrain 1, Day 2, ore 12: Leclerc in vetta. Guai per Mercedes e Red Bull

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 2026 | Test Bahrain 1, Day 2, ore 12: Leclerc in vetta. Guai per Mercedes e Red Bull

Ultime notizie

F1 2026 | Test Bahrain 1, Day 2: Ferrari al top con Leclerc. Primi problemi per Mercedes

Formula 1
F1 Formula 1
Test in Bahrain
F1 2026 | Test Bahrain 1, Day 2: Ferrari al top con Leclerc. Primi problemi per Mercedes

F1 | Williams cura la micro-aerodinamica: ecco i deviatori di flusso nel T-tray

Formula 1
F1 Formula 1
Test in Bahrain
F1 | Williams cura la micro-aerodinamica: ecco i deviatori di flusso nel T-tray

WEC | Ferrari presenta al MEF la nuova livrea 2026 della 499P il 25 febbraio

WEC
WEC WEC
WEC | Ferrari presenta al MEF la nuova livrea 2026 della 499P il 25 febbraio

F1 | Stroll suona l'allarme: "Aston 4" più lenta degli altri e non è dovuto solo alla PU"

Formula 1
F1 Formula 1
Test in Bahrain
F1 | Stroll suona l'allarme: "Aston 4" più lenta degli altri e non è dovuto solo alla PU"