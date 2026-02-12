Ultime notizie

F1 | Mercedes, i problemi della W17 frenano Antonelli: fatti appena 33 giri in 2 turni Mercedes ha dovuto cambiare la power unit sulla W17 e Antonelli è riuscito a fare solo 3 giri questa mattina. Ieri, invece, era stato rallentato dal bloccaggio di uno degli elementi del gruppo sospensione-trasmissione. Domani girerà solo mezza giornata.