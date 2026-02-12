F1 | Mercedes, i problemi della W17 frenano Antonelli: fatti appena 33 giri in 2 turni
Mercedes ha dovuto cambiare la power unit sulla W17 e Antonelli è riuscito a fare solo 3 giri questa mattina. Ieri, invece, era stato rallentato dal bloccaggio di uno degli elementi del gruppo sospensione-trasmissione. Domani girerà solo mezza giornata.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Delle otto ore complessive a disposizione nelle prime due giornate di test di Sakhir, Kimi Antonelli ne ha potuta sfruttare soltanto una. Ieri è sceso in pista nella sessione pomeridiana quando mancavano sessantadue minuti alla bandiera a scacchi.
A fermarlo per lunga parte della sua sessione è stato un problema meccanico (il bloccaggio di uno degli elementi del gruppo sospensione-trasmissione) confermato dal rumore di martellate proveniente dall’interno del box. Antonelli ha poi percorso appena trenta giri.
Questa mattina è arrivata una notizia ancora più pesante. Alcuni allarmi riscontrati all’accensione della power unit hanno portato ad un verdetto senza appello: sostituzione del propulsore. Tre giri per Antonelli e altre quattro ore di test andate in fumo. Inevitabilmente ne ha risentito anche il programma della squadra, ma anche il monte ore perso dal giovane pilota inizia ad essere pesante nel programma di preparazione al mondiale.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto di: Giuseppe Cacace - AFP - Getty Images
La Mercedes ha deciso di confermare il programma originario, che prevede George Russell in pista nel pomeriggio di oggi e nella sessione mattutina di domani. Antonelli chiuderà il test con le ultime quattro ore disponibili, con l’auspicio di non incappare in ulteriori imprevisti.
Resta inoltre grande curiosità nel paddock riguardo al problema che ha imposto la sostituzione della power unit, soprattutto tra le altre squadre motorizzate Mercedes. Se la rottura fosse riconducibile a un’anomalia del sistema di raffreddamento, l’allarme resterebbe circoscritto al box della Stella; in caso contrario, la preoccupazione potrebbe estendersi anche agli altri team motorizzati Mercedes.
