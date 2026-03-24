F1 | Rapporto di compressione: di chi è la manina che ha cambiato il regolamento?

Come andrà a finire la questione del rapporto di compressione al momento non lo sa nessuno. Dal 1° giugno la FIA abbinerà al controllo da svolgersi a temperatura ambiente, la verifica che verrà effettuata a caldo, vale a dire dopo che si è portato l’olio a una temperatura di 130 gradi.

Se si parla con lo staff Mercedes c’è la piena consapevolezza che non succederà proprio niente, dal momento che sostengono la piena legalità del 6 cilindri AMG M17 E Performance realizzato a Brixworth. La FIA, attraverso Vincent Pereme, il tecnico francese responsabile dell’area power unit dell’organo di governo, aveva dato il suo pieno assenso alla soluzione che i motoristi della Stella avevano sviluppato e poi realizzato.

La Mercedes sta dominando la F1 con le doppiette di Antonelli e Russell Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

A sentire le indiscrezioni che circolano nel paddock, l’unità Mercedes sarebbe stata omologata prima del via del mondiale già in grado di superare la verifica a caldo con la tolleranza fissata a 16:1.

Ovviamente, gli altri Costruttori che hanno acceso la polemica contro la squadra che sta dominando il mondiale a suon di doppiette, sostengono altro e vedono che l’introduzione della doppia camera fosse al di fuori dello spirito del regolamento. Gli ingegneri diretti da Hywel Thomas avevano trovato una zona grigia del regolamento e ci si erano buttati a capofitto.

Ma c’è un aspetto che merita di essere analizzato e che è sicuramente interessante: il regolamento tecnico di F1 è stato rivisto con diversi aggiornamenti discussi prima in F1 Commission e che poi sono stati approvati dal Consiglio Mondiale della FIA.

E, allora, diventa curioso sapere qual è stata la... manina che ha proposto la variazione dell’articolo C5.4.3 varata il 16 ottobre 2025. Fino a quella data il testo era: “Nessun cilindro del motore può avere un rapporto di compressione geometrico superiore a 16,0:1. La procedura da utilizzare per determinare questo valore è riportata nel documento FIA-F1-DOC-C042". Poi magicamente è stata aggiunta una frasetta “...e deve essere eseguita a temperatura ambiente”. Prima non c'era.

La novità che è ha fatto deflagrare il caso del rapporto di compressione, quindi, è stata decisa a pochi mesi dal via del campionato e non quando il regolamento tecnico è stato discusso e definito. Da chi è stato ispirato?

È facile pensare che il suggerimento possa essere partito dalla Mercedes, ma è altrettanto incredibile vedere che il provvedimento sia passato in approvazione senza che nessuno di tutti gli altri abbia avuto qualcosa da dire. Ma dove erano i rappresentanti di Ferrari, Honda, Audi e Red Bull Powertrains che poi si sono lamentati? Mistero...