F1 2026 | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del GP del Giappone
Questo fine settimana torna la Formula 1 con il Gran Premio del Giappone. Ecco i palinsesti televisivi di SKy, Now e TV8, ma anche quelli delle Dirette LIVE offerte da Motorsport.com per seguire tutto ciò che accadrà dentro e fuori la pista.
Charles Leclerc, Ferrari
Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Non c'è due senza tre, dice il proverbio. Infatti, in questo fine settimana, la Formula 1 si regalerà il terzo fine settimana di gara dall'inizio della stagione e lo farà in Giappone, ultimo appuntamento del trittico dalla parte dell'Oceano Pacifico prima di rientrare nel Vecchio Continente e osservare la pausa forzata di un mese per via della cancellazione dei Gran Premi di Bahrain e Arabia Saudita.
Suzuka, una delle piste storiche del Circus iridato e anche una delle più severe per i piloti, è stata spesso teatro di duelli che sono passati alla storia. Anche questa volta potrebbe regalare uno scenario simile, considerando quanto abbiamo potuto ammirare tra George Russell e Andrea Kimi Antonelli nei primi due appuntamenti della stagione.
Russell ha sbancato l'Albert Park, Antonelli ha colto la prima vittoria in Formula 1 2 settimane fa in Cina. La Mercedes partirà favorita anche in Giappone, ma Ferrari, McLaren e Red Bull proveranno ad avvicinarsi ancora per mettere loro più pressione di quanto non siano riuscite a fare tra l'Australia e la Cina.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto di: Lintao Zhang / LAT Images via Getty Images
Questo fine settimana non sarà Sprint, per cui avremo tre turni di prove libere, qualifiche e gara come in un canonico weekend. Questo significa che le squadre avranno maggiori possibilità di trovare la quadra su assetti e gestione gomme rispetto a quanto visto in Cina, mostrando valori probabilmente più veritieri a livello prestazionale e di distacchi.
Se la lotta per il primo posto - almeno a oggi - non è in discussione, quella per il secondo e il quinto del Mondiale Costruttori sembra apertissimo. Ferrari, McLaren e Red Bull si daranno battaglia per vedere chi sarà la prima sfidante delle W17, con le Rosse nettamente favorite su una concorrenza partita a rilento.
Per ciò che riguarda il quinto posto nel Costruttori, Haas ha iniziato con un piglio di rilievo grazie a un Oliver Bearman in grande spolvero. Alpine, Racing Bulls e Audi, però, sembrano avere le carte in regola per poter mettere in discussione lo status odierno del team a stelle e strisce. Per vedere cosa accadrà, basterà aspettare solo qualche ora...
GP del Giappone 2026: gli orari televisivi e Dirette LIVE (orario italiano)
Palinsesto Sky e Now (Dirette)
Venerdì 27 marzo
Prove Libere 1: ore 3:30 - 4:30
Prove Libere 2: ore 7:00 - 8:00
Sabato 28 marzo
Prove Libere 3: ore 3:30 - 4:30
Qualifiche: ore 7:00 - 8:00
Domenica 29 marzo
Gara: ore 7:00
Palinsesto TV8 (Differite)
Sabato 28 marzo
Qualifiche: dalle 14:00
Domenica 29 marzo
Gara: dalle 14:15
Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)
Venerdì 27 marzo
Prove Libere 2: ore 6:30 - 8:00
Sabato 28 marzo
Qualifiche: ore 6:30 - 8:00
Domenica 29 marzo
Gara: ore 6:30
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team, Oliver Bearman, Haas F1 Team
Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
GP del Giappone 2026: tutti i numeri di Suzuka
Primo Gran Premio disputato: 1987
Lunghezza della pista: 5.807 metri
Numero di giri previsti: 53
Distanza di gara complessiva: 307.471 chilometri
Zone DRS: 1 (Settore 3)
Giro più veloce: 1'30"965 (Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, 2025)
Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto di: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images
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