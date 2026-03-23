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F1 2026 | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del GP del Giappone

Questo fine settimana torna la Formula 1 con il Gran Premio del Giappone. Ecco i palinsesti televisivi di SKy, Now e TV8, ma anche quelli delle Dirette LIVE offerte da Motorsport.com per seguire tutto ciò che accadrà dentro e fuori la pista.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Pubblicato:
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Non c'è due senza tre, dice il proverbio. Infatti, in questo fine settimana, la Formula 1 si regalerà il terzo fine settimana di gara dall'inizio della stagione e lo farà in Giappone, ultimo appuntamento del trittico dalla parte dell'Oceano Pacifico prima di rientrare nel Vecchio Continente e osservare la pausa forzata di un mese per via della cancellazione dei Gran Premi di Bahrain e Arabia Saudita.

Suzuka, una delle piste storiche del Circus iridato e anche una delle più severe per i piloti, è stata spesso teatro di duelli che sono passati alla storia. Anche questa volta potrebbe regalare uno scenario simile, considerando quanto abbiamo potuto ammirare tra George Russell e Andrea Kimi Antonelli nei primi due appuntamenti della stagione.

Russell ha sbancato l'Albert Park, Antonelli ha colto la prima vittoria in Formula 1 2 settimane fa in Cina. La Mercedes partirà favorita anche in Giappone, ma Ferrari, McLaren e Red Bull proveranno ad avvicinarsi ancora per mettere loro più pressione di quanto non siano riuscite a fare tra l'Australia e la Cina.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Lintao Zhang / LAT Images via Getty Images

Questo fine settimana non sarà Sprint, per cui avremo tre turni di prove libere, qualifiche e gara come in un canonico weekend. Questo significa che le squadre avranno maggiori possibilità di trovare la quadra su assetti e gestione gomme rispetto a quanto visto in Cina, mostrando valori probabilmente più veritieri a livello prestazionale e di distacchi.

Se la lotta per il primo posto - almeno a oggi - non è in discussione, quella per il secondo e il quinto del Mondiale Costruttori sembra apertissimo. Ferrari, McLaren e Red Bull si daranno battaglia per vedere chi sarà la prima sfidante delle W17, con le Rosse nettamente favorite su una concorrenza partita a rilento.

Per ciò che riguarda il quinto posto nel Costruttori, Haas ha iniziato con un piglio di rilievo grazie a un Oliver Bearman in grande spolvero. Alpine, Racing Bulls e Audi, però, sembrano avere le carte in regola per poter mettere in discussione lo status odierno del team a stelle e strisce. Per vedere cosa accadrà, basterà aspettare solo qualche ora...

GP del Giappone 2026: gli orari televisivi e Dirette LIVE (orario italiano)

Palinsesto Sky e Now (Dirette)

Venerdì 27 marzo

Prove Libere 1: ore 3:30 - 4:30
Prove Libere 2: ore 7:00 - 8:00

Sabato 28 marzo

Prove Libere 3: ore 3:30 - 4:30
Qualifiche: ore 7:00 - 8:00

Domenica 29 marzo

Gara: ore 7:00

Palinsesto TV8 (Differite)

Sabato 28 marzo

Qualifiche: dalle 14:00

Domenica 29 marzo

Gara: dalle 14:15

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 27 marzo

Prove Libere 2: ore 6:30 - 8:00

Sabato 28 marzo

Qualifiche: ore 6:30 - 8:00

Domenica 29 marzo

Gara: ore 6:30

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team, Oliver Bearman, Haas F1 Team

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team, Oliver Bearman, Haas F1 Team

Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

GP del Giappone 2026: tutti i numeri di Suzuka

Primo Gran Premio disputato: 1987

Lunghezza della pista: 5.807 metri

Numero di giri previsti: 53

Distanza di gara complessiva: 307.471 chilometri

Zone DRS: 1 (Settore 3)

Giro più veloce: 1'30"965 (Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, 2025)

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

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