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F1 | Aston Martin: Crawford al posto di Alonso nelle Libere 1 in Giappone

Jak Crawford girerà sull'Aston Martin AMR26 nel primo turno di prove libere del Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1, prendendo il posto di Fernando Alonso.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Pubblicato:
Jak Crawford, Aston Martin Racing

Jak Crawford, Aston Martin Racing

Foto di: Aston Martin Racing

Nel momento di maggiore crisi dal punto di vista delle prestazioni, Aston Martin Racing ha deciso di dare l'opportunità a Jak Crawford - terzo pilota della squadra di Silverstone - di prendere parte a una sessione di prove libere durante un fine settimana di gara di Formula 1.

Accadrà questo venerdì, quando il 20enne scenderà in pista a Suzuka, sede del Gran Premio del Giappone, al volante della AMR26 che, per l'occasione, sarà ceduta al giovane da Fernando Alonso.

Crawford haun ruolo importante nel team, lavorando spesso al simulatore. Girerà nel corso delle Libere 1, il primo dei tre turni di prove che la F1 farà in Giappone grazie al fine settimana standard dopo quello Sprint effettuato a Shanghai.

Per Jak si tratterà del terzo turno di prove libere svolto negli ultimi 6 mesi, avendone già fatti 2 la passata stagione sempre con i colori di Aston Martin, ma al volante della AMR25. In questo fine settimana, come detto, andrà ad affiancare Lance Stroll.

Jak Crawford, Aston Martin F1 Team

Jak Crawford, Aston Martin F1 Team

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Jak Crawford, terzo pilota di Aston Martin, dopo l'annuncio della sua partecipazione alle Libere 1 del Gran Premio del Giappone ha dichiarato: "Sono davvero entusiasta di mettermi al volante e correre per la squadra a Suzuka".

"È un circuito storico ma impegnativo, e non vedo l’ora di mettere in pratica in pista ciò che ho imparato al simulatore. Un grande ringraziamento al team per avermi dato questa opportunità. Come nelle mie precedenti sessioni di FP1, non vedo l'ora di sfruttarla al massimo e imparare il più possibile".

Mike Krack, chief trackside officer di Aston Martin, ha aggiunto: "È fantastico poter dare a Jak un'altra opportunità in FP1 come parte del nostro impegno costante nello sviluppo dei giovani talenti".

"Ha lavorato sodo, soprattutto al simulatore a Silverstone, e questa sessione gli permetterà di continuare ad accumulare preziosa esperienza in pista. È un'occasione importante per lui per continuare a progredire, contribuendo al contempo al team attraverso la raccolta di dati e feedback utili".

In questo modo Aston Martin smarca uno dei turni di pista in cui i team di F1 devono obbligatoriamente schierare un pilota esordiente. Lo fa, per altro, in un momento dove la AMR26 non è in grado di esprimere il suo massimo, dunque anche Alonso non sarà affatto dispiaciuto di dover lasciare il suo volante al ragazzino...

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