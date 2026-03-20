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F1 | Audi: Wheatley lascia con effetto immediato, Binotto assume il ruolo di team principal

Audi conferma l’uscita immediata di Jonathan Wheatley per motivi personali. Mattia Binotto rafforza il proprio ruolo assumendo anche le funzioni di team principal, mentre il manager britannico è atteso in Aston Martin.

Roberto Chinchero
Roberto Chinchero
Pubblicato:
Audi Team Principal Jonathan Wheatley walks in the paddock

Audi Team Principal Jonathan Wheatley walks in the paddock

Foto di: Kym Illman (Getty Images)

A distanza di ventiquattr’ore dall’anticipazione di Motorsport.com, Audi F1 Team ha confermato che Jonathan Wheatley lascerà la squadra con effetto immediato. In una nota ufficiale, il costruttore tedesco ha indicato “motivi personali” alla base della decisione. “Il team ringrazia Jonathan per il suo contributo al progetto – si legge nel comunicato – e gli augura il meglio per il futuro”.

Mattia Binotto, Head of Audi F1 Project, continuerà a guidare la squadra assumendo anche ulteriori responsabilità con il ruolo di team principal. Dal suo ingresso nel 2024, Binotto ha seguito la trasformazione della struttura, accompagnando Audi nella preparazione e nel successivo approdo in Formula 1 come costruttore completo, impegnato sia sul fronte telaio sia power unit.

Jonathan Wheatley, Audi F1 Team Principal

Jonathan Wheatley, Audi F1 Team Principal

Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

“La futura struttura della squadra – prosegue Audi – sarà definita in un secondo momento, man mano che l’organizzazione si adatterà all’evoluzione del panorama della Formula 1. Con il costante impegno di AUDI AG, l’Audi F1 Team continuerà a progredire verso l’obiettivo di lottare per i campionati entro il 2030”.

Ora l’attenzione si sposta su Aston Martin, indicata come prossima destinazione di Wheatley. Non è ancora chiaro se il manager britannico dovrà osservare un periodo di gardening leave, ma è plausibile che la squadra di Silverstone abbia lavorato per garantirsi la sua operatività nel più breve tempo possibile.

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