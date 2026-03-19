F1 | Aston Martin: Newey lascia il ruolo di team principal, da Audi arriva Wheatley

Colpo di scena in casa Aston Martin. Secondo quanto raccolto da Motorsport.com, Adrian Newey lascerà il ruolo di team principal per tornare a concentrarsi esclusivamente sugli aspetti tecnici. Ancora più sorprendente è il nome del suo successore: Jonathan Wheatley. L’attuale team principal dell’Audi, operativo nella squadra tedesca dallo scorso maggio al fianco dell’amministratore delegato Mattia Binotto, si appresta dunque a una nuova svolta nella sua carriera.

Lawrence Stroll con Adrian Newey: il vertice di Aston Martin ha chiamato Jonathan Weatley come team principal Foto di: Joe Portlock / Getty Images

Dopo appena dieci mesi, Wheatley farà ritorno in Inghilterra. Non sono ancora note le tempistiche, legate ovviamente agli eventuali vincoli del contratto Audi. La sede Aston Martin di Silverstone dista appena venti miglia dal quartier generale della Red Bull, dove ha trascorso vent’anni della sua carriera. Un ritorno alle origini, dunque, ma anche l’inizio di una sfida particolarmente stimolante.

Il primo elemento che rende allettante questa opportunità è il timing: Wheatley entrerebbe in un momento estremamente delicato per la squadra, difficilmente peggiorabile. In Audi godeva di una certa autonomia, riportando direttamente al board, ma la convivenza con Binotto non gli garantiva tutti i poteri tradizionalmente associati al ruolo di team principal. In Aston Martin, invece, dovrebbe avere un raggio d’azione più ampio.

Jonathan Wheatley, Audi F1 Team Principal Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Il suo arrivo potrebbe inoltre essere stato avallato, se non addirittura suggerito, da Newey. I due hanno condiviso vent’anni in Red Bull e non sarebbe sorprendente se il nome di Wheatley fosse stato indicato a Lawrence Stroll proprio dal “Genius”.

Dal canto suo, Newey si prepara a concludere l’esperienza da team principal a meno di quattro mesi dalla nomina. Un incarico iniziato in un contesto già complesso e reso ancora più difficile da una crisi ben lontana dalle aspettative iniziali. Una situazione in cui parte delle responsabilità non può che ricadere anche sulla gestione al vertice del team.

Resta infine da capire quale sarà la strategia dell’Audi: la squadra tornerà sul mercato alla ricerca di un nuovo team principal oppure opterà per una riorganizzazione interna senza l’inserimento di una figura di pari peso?