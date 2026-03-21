F1 | Racing Bulls si rifà il look: ecco la livrea nipponica per il GP del Giappone

Racing Bulls si rifà il look. Il team faentino si appresta a prendere parte al Gran Premio del Giappone, previsto nel prossimo fine settimana sul tracciato di Suzuka, ha presentato stanotte una nuova livrea che verrà utilizzata sulle monoposto di Liam Lawson e dell'esordiente Arvid Lindblad.

La presentazione è avvenuta durate l'evento Red Bull Tokyo Drift, un raduno di oltre 500 vetture elaborate che ha visto anche la partecipazione di drifter e di DJ set.

La livrea che vestiranno le VCARB03 è stata pensata in collaborazione con Bisen Aoyagi (celebre cultore della scrittura giapponese) ed è dominata da due colori principali, ossia quelli della bandiera giapponese: il bianco che fa da sfondo e pennellate di rosso intenso che hanno lo scopo di rifinire ed esaltare alcune zone della carrozzeria.

I loghi Red Bull su muso, airbox e cofano motore rimarranno inalterati, a a cambiare sarà tutto il resto.

Sul muso dominerà il bianco, mentre il rosso è limitato alle parti laterali, nelle bordature, facendo da coda ai tori che campeggiano poco dopo il classico giallo. Bianca è anche l'ala anteriore, con scritte in giapponese in rosso al pari della parte superiore degli endplate.

VCARB03, livrea speciale per il GP del Giappone, Visa Cash App Racing Bulls Team Foto di: Racing Bulls

Il rosso diventa decisamente più presente nel retrotreno. Dalle pance in poi, sebbene il bianco rimanga ben presente a fare da tela, il rosso trova spazio appena sopra la bocca delle pance e nello scivolo delle pance stesse, oltre alla parte posteriore del cofano motore che va verso la zona coca-cola.

L'ala posteriore riprende l'idea di quella anteriore, che il bianco a farla da padrone e il rosso a presenziare sulle facce esterne delle paratie laterali, ma solo nella parte superiore.

Altro tocco di classe, il font dei numeri che contraddistinguerà le monoposto di Liam Lawson e di Arvid Lindblad. Il 30 e il 41 richiamano le scritture a pennello giapponesi, in pieno stile con la storia e la cultura del paese che ospita il terzo appuntamento del Mondiale 2026 di F1.

Al pari della monoposto, anche il vestiario dei piloti sarà ispirato da questa nuova livrea. Tanto bianco e pennellate di rosso - con annesse scritte in giapponese - faranno da corollario a un'iniziativa marketing di un team che ha sempre lavorato molto sotto questo profilo, in pieno stile con la mission di Red Bull nel motorsport.