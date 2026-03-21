F1 | Ghini: "I sorpassi tra le Ferrari antipasto per Suzuka"
Nell'attesa di vedere che cosa ci riserverà il prossimo fine settimana a Suzuka, torna un nuovo episodio del Candido nel sabato mattina di Motorsport.com. Tra i tanti temi, la sfida delle due Ferrari durante la domenica di Shanghai: che segnale ha rappresentato per la Scuderia?
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