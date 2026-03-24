F1 | Haas, il ruggito dei motori risveglia Godzilla: svelata la livrea speciale per Suzuka

Quello di Suzuka sarà un appuntamento speciale per la Haas. Non solo rappresenta la gara di casa per il Team Principal Ayao Komatsu e per il nuovo main sponsor Toyota, ma offre anche l’occasione per inaugurare una collaborazione con Toho, la "casa" di Godzilla. Un accordo che segna la prima partnership con un IP dell’intrattenimento nella storia della squadra.

Toho è infatti la celebre casa di produzione giapponese a cui si deve, in particolare, la serie di film dedicati a Godzilla che vede protagonista il gigantesco rettile preistorico, il Re dei mostri, risvegliato dai test nucleari condotti nel Pacifico che ne hanno interrotto il lungo stato di ibernazione sul fondale oceanico. Da quel momento, a seconda dei lungometraggi, Godzilla è diventato di volta in volta nemico o alleato dell’umanità.

Nel corso di un evento dal vivo a Tokyo, Oliver Bearman, Esteban Ocon e il Team Principal Ayao Komatsu hanno svelato la livrea che rende omaggio al celebre mostro di fantasia, segnando l’inizio della nuova collaborazione. Il design riprende in parte quello con cui la Haas disputa il campionato, arricchito però dalla presenza di Godzilla e da alcuni dettagli grafici che richiamano il classico stile dei manga.

Livrea del Team Haas F1 per il Gran Premio del Giappone Foto di: Haas F1 Team

Per la Haas, l’inizio della stagione 2026 è stato finora promettente. La scuderia statunitense è stata una delle sorprese di questo avvio di campionato, riuscendo con una certa continuità a imporsi come prima forza del centro gruppo grazie a un ottimo telaio. Un vantaggio che tende a emergere soprattutto in gara, dove la gestione delle gomme sulla lunga distanza fa la differenza, più che in qualifica, fase in cui manca ancora qualcosa in termini di potenza pura e di gestione dell’ibrido lato power unit.

Bearman ha infatti centrato il settimo posto nella gara inaugurale in Australia, risultato poi seguito dalla quinta posizione ottenuta nella gara lunga del GP della Cina. Due prestazioni che gli hanno permesso di portare a casa un bottino di punti fondamentale per la squadra, attualmente addirittura davanti alla Red Bull in classifica, sebbene la scuderia di Milton Keynes stia pagando i numerosi problemi di affidabilità accusati in questo avvio di stagione.

Ciò non toglie che, in termini di passo puro, nell’ultima gara Bearman sia stato in grado di tenere alle proprie spalle per diversi giri anche Max Verstappen, mantenendo un ritmo decisamente competitivo. Un’ulteriore conferma di quanto il telaio della VF‑26 rappresenti uno dei punti di forza più evidenti del pacchetto Haas.

Livrea del Team Haas F1 per il Gran Premio del Giappone

Sarà un weekend speciale anche perché, proprio quest’anno, ricorre il 50° anniversario del primo Gran Premio del Giappone di Formula 1, disputato nei pressi del Fuji nel 1976. Una gara entrata nella storia per aver rappresentato l’epilogo del duello tra James Hunt e Niki Lauda, portato poi sul grande schermo dal film "Rush" di Ron Howard, con la conquista del titolo mondiale da parte del britannico al volante della sua McLaren.