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F1 | Mercedes: Russell ambisce alla vittoria. Antonelli sfida la stanchezza e sente la pressione

La Stella partirà seconda e quarta in Messico, forte di un passo gara competitivo. George punta al successo, mentre Antonelli ammette di non aver ancora recuperato dall'indisposizione e di sentire la pressione del mondiale. Shovlin avverte: la gestione delle temperature sarà decisiva.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 1 nov 2026, 10:33

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

La Mercedes partirà dalla seconda e dalla quarta posizione nel Gran Premio di Città del Messico, con George Russell in prima fila accanto alla Ferrari di Lewis Hamilton e Kimi Antonelli alle sue spalle, in seconda fila. Una situazione che lascia aperte opportunità importanti per la gara, nonostante una qualifica nella quale la squadra ha faticato a trovare continuità. Il passo mostrato venerdì nelle simulazioni sulla distanza alimenta le ambizioni, ma la partenza e la gestione delle temperature potrebbero rivelarsi decisive.

“I nostri long run erano competitivi - ha confermato Andrew Shovlin, responsabile delle attività in pista Mercedes - entrambi i piloti possono lottare per il podio e, se riusciremo a controllare le temperature e a sfruttare la prestazione della macchina, speriamo di poter competere anche per la vittoria”. Il riferimento è soprattutto alle temperature di freni e power unit, due elementi particolarmente sollecitati dall'altitudine di Città del Messico e dalla possibilità di trascorrere molti giri nel traffico.

George Russell, Mercedes, con i due ferraristi Lewis Hamilton e Charles Leclerc

Foto di: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Russell ritiene che la differenza di passo tra i protagonisti sarà minima. “Credo che tra i primi sette o otto piloti ci sarà forse un decimo. Per questo curva 1 sarà cruciale. Sorpassare sarà difficile, anche per i problemi di surriscaldamento che conosciamo su questa pista”. Una valutazione che sposta l'attenzione sul lungo tratto tra la griglia e la prima staccata.

La seconda posizione di Russell è arrivata al termine di una sessione complicata. “Prima della Q3 non avevo fatto un solo giro che mi facesse pensare di poter lottare per le prime tre posizioni, figuriamoci per la pole - ha raccontato - poi l'ultimo tentativo è venuto molto bene. Mi piacerebbe capire esattamente perché”. Il britannico ha modificato la preparazione degli pneumatici, rinunciando al giro supplementare che la squadra aveva previsto. Ha però conservato a bordo il carburante necessario per completarlo: un peso che, secondo lui, potrebbe aver inciso più del distacco dalla pole di Hamilton.

Toto Wolff ha confermato che la gestione delle gomme è stata il punto più delicato della qualifica. “La finestra di funzionamento era difficile da centrare e il grip calava rapidamente. George ha ottenuto il suo miglior tempo senza giro di preparazione, mentre con Kimi abbiamo adottato un approccio diverso. Dobbiamo capire se avremmo potuto ottimizzarlo”. Anche il bilanciamento non era ideale: Shovlin ha segnalato instabilità del posteriore in ingresso curva e sottosterzo nei tratti più lenti, problemi attenuati ma non completamente risolti durante il sabato.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Per Antonelli, quarto sulla griglia dopo l'applicazione delle penalità a Verstappen, la difficoltà non è stata soltanto tecnica. Kimi ha ammesso di non essersi ancora ripreso completamente dall'indisposizione che lo aveva costretto a saltare gli impegni con i media giovedì. “Avevo febbre alta e problemi di stomaco. Adesso sto bene, ma ho poca energia e mi sento molto stanco. Non ho dormito bene in questi giorni”. Una condizione che ha pesato sulla qualifica, insieme alla tensione accumulata in una settimana nella quale il possibile esito del mondiale è diventato un argomento ricorrente.

“Ovunque vada, a qualsiasi ora, sento sempre parlare della stessa cosa. C'è chi mi dice che è già fatta. Cerco di isolarmi da tutto questo rumore, ma non è facile - ha spiegato Kimi - oggi ero più teso del solito. In Q2 mi sentivo abbastanza bene, soprattutto con le gomme usate, ma in Q3 con quelle nuove non sono riuscito a mettere insieme il giro e a trovare il grip”. Antonelli non ha cercato scuse: ha riconosciuto diversi errori e una prestazione inferiore alle proprie possibilità, pur indicando la stanchezza come un fattore importante.

“Partiamo comunque quarti e abbiamo una buona possibilità – ha sottolineato Kmi - se scatteremo bene potremo guadagnare posizioni, anche se dovremo evitare problemi alla prima curva. Penso che sul passo gara la Ferrari sia ancora un po' più forte di noi, ma possiamo fare bene”.

La Mercedes si presenta alla domenica con due prospettive differenti ma un obiettivo comune. Russell ha una posizione ideale per attaccare Hamilton nella lunga accelerazione iniziale; Antonelli dovrà combinare una partenza efficace con la gestione delle energie in una gara fisicamente impegnativa. Wolff ha invitato a non sopravvalutare i distacchi del sabato: anche nelle simulazioni del venerdì i margini erano ridotti. “Partenza, strategia e gestione delle gomme saranno fondamentali. Siamo in una posizione dalla quale possiamo lottare: dobbiamo eseguire una gara pulita con entrambe le vetture e sfruttare le occasioni”.

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