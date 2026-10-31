Qualifiche

Formula 1 Messico

F1 | In Messico Hamilton regala la prima pole stagionale alla Ferrari. Russell secondo davanti a Leclerc

Dopo 3 anni e 3 mesi Hamilton torna in pole. E' la sua prima partenza al palo da pilota Ferrari. Un giro straordinario con cui ha regolato Russell per appena 9 millesimi. Terzo un ottimo Leclerc, mentre Antonelli partirà quinto. Notte fonda per Piastri.

Giacomo Rauli

Pubblicato: 31 ott 2026, 22:22

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Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

105. Non è il numero di una celebre radio italiana, ma quello impressionante delle pole position ottenute in Formula 1 da Sir Lewis Hamilton.

Non sarà più nella fase migliore della carriera, ma il talento - quando ha per le mani il mezzo giusto - torna a ruggire in modo selvaggio e potente. La sua ultima pole era stata firmata 3 anni e 3 mesi or sono, quando ancora vestiva la tuta Mercedes. Questa volta si è tolto la soddisfazione di firmare la partenza al palo da pilota Ferrari.

Per la Rossa si tratta della prima pole della stagione e ha ancora più valore, perché ieri, dopo il problema nelle Libere 2, Lewis sembrava lontano dal poter ottenere un risultato del genere. Invece il suo secondo tentativo è stato straordinario.

L'aspetto curioso è che nel suo giro che lo ha portato alla pole, Lewis non ha firmato alcun settore record. Infatti ha fatto una cosa eccezionale in tutti e tre le parti della pista. Un giro di altissimo livello dall'inizio alla fine, mentre i tre piloti che lo hanno seguito (Russell, Leclerc e Verstappen) hanno eccelso in un settore e hanno fatto meno bene negli altri due.

Da segnalare il guizzo di George Russell, bravissimo a firmare il secondo tempo a soli 9 millesimi da Hamilton e a risultare complessivamente più veloce di Andrea Kimi Antonelli dalla Q1 alla Q3. Grandioso il suo secondo settore, ma nel primo e nel terzo ha pagato millesimi importanti nei confronti di Hamilton.

La lotta alla pole è stata serrata, perché Charles Leclerc è terzo a 110 millesimi dalla pole. Per la Ferrari una bella soddisfazione, perché vedere due piloti nelle prime tre posizioni dimostra quanto siano stati buoni gli ultimi aggiornamenti realizzati a Maranello. Sintomo che, almeno da questo punto di vista, la strada intrapresa è quella giusta.

Max Verstappen si è fermato al quarto posto, che però perderà a causa della penalità subita ieri dopo il duello inutile con Liam Lawson nelle Libere 2. A guadagnarne una sarà così Andrea Kimi Antonelli, oggi apparso meno brillante del solito rispetto alle ultime uscite. Ormai, però, lo sappiamo: il titolo iridato è solo questione di tempo. Quanto non è ancora dato saperlo, ma basterà arrivare in fondo e in Top 10, domani, per rendere reale un sogno che sino a pochi mesi fa sembrava una chimera.

Lando Norris è sesto con la prima e unica McLaren in Q3, precedendo Isack Hadjar con la seconda Red Bull Racing (è staccato di meno di 2 decimi da Verstappen) e le Racing Bulls di Liam Lawson e Arvid Lindblad. Il neozelandese, però, dovrà cedere la posizione al compagno di squadra per la penalità presa ieri sempre per via della scaramuccia in pista con Verstappen. Chiude la Top 10 la solita Alpine, quella di Pierre Gasly, splendido a non mollare nonostante da diverse settimane le Racing Bulls abbiano preso il largo sul team francese.

Ancora una volta Audi si trova a dover avere a che fare con un taglio in Q2 a dir poco amaro. Nico Hulkenberg scatterà dalla sesta fila, 11esimo, avendo sfiorato la Q3 per 28 millesimi di secondo. Un'ottima qualifica, quella del tedesco e della R26, ma non è stata sufficiente per arrivare all'obiettivo. Gabriel Bortoleto continua nel suo momento appannato con il 14esimo tempo.

Tra le due Audi c'è l'Alpine di Franco Colapinto, ancora una volta meno efficace di Pierre Gasly e, a sorpresa, la McLaren di Oscar Piastri. L'australiano ha mancato la qualificazione in Q3 in modo clamoroso: addirittura per 3 decimi e mezzo: un'eternità. In un anno così complesso per lui, questo non è certo il modo migliore per provare a dare una scossa e cambiare uno status quo irriconoscibile, se pensiamo al pilota che abbiamo ammirato nel 2025.

Oliver Bearman tiene alto l'onore della Haas con il 15esimo tempo, unico ad avere passato la tagliola della Q1. In un fine settimana complesso per il team americano - a causa della sostituzione di Esteban Ocon, è lui il pilota chiamato a prendersi tutto sulle spalle.

Carlos Sainz ha fatto la stessa cosa con la Williams. Superata la Q1, lo spagnolo non è riuscito nemmeno a entrare nei giochi per le posizioni di mezza classifica, ma continua a confermarsi il miglior pilota del team britannico.

Il 2026 della Williams è stato sino a ora a dir poco complesso. Eppure Alexander Albon continua a uscire sconfitto nel duello casalingo nei confronti di Carlos Sainz. Lo spagnolo si è qualificato per la Q2, mentre il thailandese si è fermato a 109 millesimi dalla qualificazione al turno successivo ed è stato eliminato in Q1.

Fernando Alonso era partito molto forte in Q1, firmando il miglior tempo provvisorio dopo 4 minuti dal via del turno, ma arrivato a 3 curve dalla fine del giro il muretto box lo ha costretto a parcheggiare la sua Aston Martin AMR26 a bordo pista, innescando la bandiera rossa per permettere ai commissari di spostare la vettura.

Per Alonso è stato così il termine anticipato delle qualifiche, in un turno che sembrava poterlo annoverare tra i protagonisti anche della Q2. Sebbene l'asturiano abbia fatto appena 3 giri complessivi (uno solo lanciato), Fernando si è messo alle spalle 4 monoposto.

La prima di queste è la Haas di Ryo Hirakawa, che solo poche ore fa ha saputo di dover sostituire Esteban Ocon. Il giapponese ha avuto davvero poco tempo al volante della VF-26 per prendere le misure anche al tracciato, pur avendo girato nelle Libere 1 del venerdì. Ma la pista era molto differente rispetto a quella trovata oggi.

Dietro il nipponico c'è la seconda Aston Martin, quella di Lance Stroll. Il canadese, nel corso di questo fine settimana, ha avuto diversi problemi sulla sua vettura e le prestazioni sono state lo specchio di due giorni complessi. Penultima e ultima posizione per le Cadillac, con Sergio Perez che ha fatto meglio di quasi 8 decimi rispetto a Valtteri Bottas. Un divario che conferma due cose: giusto avere rinnovato il contratto a Checo. Giusto anche avere dubbi sulla competitività del finlandese, che ormai da qualche anno è in fase calante. L'esperienza, per un team come Cadillac, è fondamentale. Ma serve anche spremere al massimo la macchina di cui si dispone.

cq

Tutte le statistiche

Cla Pilota # Telaio Motore Giri Tempo Distacco Gomme km/h 1 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 20

1'16.514

S 202.504 2 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 22

+0.009

1'16.523

0.009 S 202.480 3 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 24

+0.119

1'16.633

0.110 S 202.189 4 M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 14

+0.178

1'16.692

0.059 S 202.034 5 A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 24

+0.193

1'16.707

0.015 S 201.994 6 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 21

+0.310

1'16.824

0.117 S 201.686 7 I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 20

+0.386

1'16.900

0.076 S 201.487 8 L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 21

+0.515

1'17.029

0.129 S 201.150 9 A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 21

+0.603

1'17.117

0.088 S 200.920 10 P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 20

+0.639

1'17.153

0.036 S 200.826 11 N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 19

+0.792

1'17.306

0.153 S 200.429 12 F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 14

+1.126

1'17.640

0.334 S 199.567 13 O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 17

+1.132

1'17.646

0.006 S 199.551 14 G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 19

+1.166

1'17.680

0.034 S 199.464 15 O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 18

+1.569

1'18.083

0.403 S 198.434 16 C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 18

+2.371

1'18.885

0.802 S 196.417 17 A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 12

+2.116

1'18.630

S 197.054 18 F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 4

+2.394

1'18.908

0.278 S 196.360 19 R. Hirakawa Haas F1 Team 50 Haas Ferrari 10

+2.444

1'18.958

0.050 S 196.235 20 L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 10

+2.558

1'19.072

0.114 S 195.953 21 S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 9

+2.591

1'19.105

0.033 S 195.871 22 V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 9

+3.338

1'19.852

0.747 S 194.038 Guarda i risultati completi

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