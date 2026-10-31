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F1 | Vasseur: "Restiamo concentrati sul Messico perché è importante tornare a vincere un GP”

Il team principal della Ferrari mantiene il suo carattere e non si lascia andare dopo la pole position di Hamilton in Messico. Il transalpino resta con i piedi per terra nella consapevolezza che i punti di fanno alla domenica, ma c'è la convinzione che la squadra abbia lavorato bene.

Franco Nugnes

Pubblicato: 31 ott 2026, 23:52

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Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

L’incantesimo si è rotto: la Ferrari conquista la prima pole position con la SF-26 e la Scuderia colleziona la 255esima partenza al palo, interrompendo un’attesa che durava dal GP d’Ungheria del 2025. Lewis Hamilton, dopo il problema di motore in prove libere ha scelto di non andare in penalità, consapevole che la rossa poteva portarlo alla prima pole con il Cavallino dopo tre anni e tre mesi di attesa.

La Ferrari nell’aria rarefatta di Città del Messico ha conquistato una prima e terza posizione: la SF-26 una volta tanto ha azzerato il gap di potenza dal 6 cilindri Mercedes sfruttando il “turbino” che si è rivelato importante.

Frederic Vasseur, Ferrari

Foto di: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Fred Vasseur non cambia il suo atteggiamento: mentre Lewis è saltato in braccio al suo ingegnere Carlo Santi, il francese ha mantenuto l’aplomb che lo caratterizza, al di là del ghigno che gli incornicia il viso sempre.

Lewis è riuscito a costruire un giro fantastico...

“Sì, è stato un ottimo giro da parte di Lewis. Ha faticato un po' in Q2, perché ha dovuto montare un secondo set, ma poi ha fatto una Q3 fantastica con due buoni giri: sono davvero soddisfatto del lavoro che ha svolto”.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Leclerc era in pole position dopo il primo run, poi il monegasco ha commesso un piccolo errore nel settore centrale dell’ultimo tentativo e l’ha pagato con un distacco di 119 millesimi...

“Sì, Charles ha commesso un piccolo errore nell'ultimo tentativo, però avrebbe potuto fare meglio ma anche peggio. Concentriamoci quindi su domani visto che è domenica che si fanno i punti”.

Hamilton ha siglato la pole con un vantaggio di appena 9 millesimi su George Russell: Lewis ha messo insieme un giro perfetto, ma a Città del Messico è meglio avere un pilota in pole e il secondo terzo, visto che il rettilineo di partenza è molto lungo e chi dispone della scia può avere un vantaggio per entrare primo in Curva 1...

“Non si può mai sapere prima, ma è vero che la partenza è la più lunga della stagione e sicuramente la scia può avere un ruolo importante. Io comunque preferisco partire dal primo posto. Certo essere primo e terzo che scatta dal lato pulito della pista può essere meglio che avere tutta la prima fila”.

George Russell, Mercedes, con Lewis Hamilton e Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Domani potrebbe essere un giorno importante per i tifosi italiani: la Ferrari potrebbe vincere il terzo GP della stagione e Kimi Antonelli conquistare il titolo mondiale piloti.

“Sì, ma io mi concentrerò solo su me stesso”.

Dopo tante parole e tante polemiche, la Ferrari sembra aver trovato la strada giusta, anche in vista della stagione 2027.

“Sì, ma dobbiamo mantenere la calma in ogni situazione. Lo abbiamo fatto quando i risultati non erano eccezionali e dobbiamo restare calmi anche adesso che siamo in pole position. Dobbiamo concentrarci su noi stessi pensando alla migliore strategia per domani per realizzare una gara pulita”.

“Sicuramente è positivo chiudere la stagione con dei buoni risultati. È utile per il team e per lo spirito della squadra nei prossimi mesi, ma ora restiamo concentrati sul Messico, perché per noi è importante tornare a vincere una gara”.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Qualcuno voleva allungare di nuovo il tempo di ricarica del turbo al via, una richiesta che poi non è passata...

“Se gli avversari vogliono estendere il tempo, noi potremmo provare a ridurlo”.

La Ferrari ha portato aggiornamenti importanti, come le altre squadre top ma non sempre i pacchetti funzionano subito...

“Oggi era difficile stare davanti con queste condizioni, però il team ha fatto un buon lavoro. Si è vero, non sempre si ottengono subito i risultati dalle novità, basta pensare alla Mercedes, ma anche loro sono tornati al vertice. A volte c'è bisogno di una o due gare per trovare l'assento giusto e credo che è quanto successo".

"La Mercedes ha faticato in Malesia, a Singapore e ad Austin, ma ora è tornata. All’inizio dell'avventura il passo degli aggiornamenti era un po' più veloce, ma noi abbiamo fatto un buon lavoro in casa spingendo tutta la stagione per portare gli aggiornamenti”.

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