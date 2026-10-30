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F1 | Max bacchetta Lawson dopo il contatto: "Non è stato molto intelligente. Sta combattendo per tenersi il sedile..."

Verstappen commenta il contatto in curva 14 avvenuto nelle Libere 2 con Lawson e non usa giri di parole. A suo avviso non è stato sfortunato e ha poi etichettato i comportamento dell'ex compagno di squadra come "poco intelligente".

Giacomo Rauli

Pubblicato: 30 ott 2026, 23:35

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Manuel Eletto / Getty Images

Il secondo turno di prove libere del Gran Premio di Città del Messico ha regalato un duello rusticano piuttosto inatteso, che ha avuto come protagonisti Max Verstappen e Liam Lawson.

I due ex compagni di squadra si sono trovati molto vicini dopo circa 15 minuti dal via del turno odierno, con Lawson che si stava lanciando per il suo giro veloce, mentre Max Verstappen era già nel suo giro.

Via radio, Verstappen ha ricevuto il consiglio di prendere la posizione nei confronti di Lawson, ma Liam ha mostrato sin da subito di avere idee differenti.

Max ha provato a passare Lawson in curva 12, ma il neozelandese non ha mollato i freni e ha così provato a mantenersi davanti all'olandese. Le due curve successive Max e Liam sono rimasti appaiati e nessuno ha dato il minimo sentore di voler cedere.

A quel punto, in curva 14 è accaduto ciò che la proprietà Red Bull non avrebbe voluto vedere. Verstappen e Lawson sono entrati in contatto ed entrambe le monoposto sono rimaste danneggiate, provocando la bandiera rossa per permettere ai commissari di ripulire la pista dai detriti.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Mark Thompson / Getty Images

I piloti protagonisti dell'accaduto sono tornati ai box per sistemare le rispettive vetture e continuare il turno, con Verstappen che ha concluso al quinto posto la sessione, mentre Lawson ha ottenuto un buon nono tempo.

Al termine delle Libere 2 è arrivata la prevedibile reazione di Max Verstappen. Incalzato nelle classiche interviste di fine giornata, il 4 volte iridato ha usato parole di un certo peso per definire l'accaduto con Lawson.

"Non direi che il nostro sia stato uno scontro sfortunato. Forse [il suo] è stato un comportamento non troppo intelligente. Chissà cosa stava cercando di fare... Ma alla fine questo non cambia il weekend".

Lawson non è ancora stato confermato per la prossima stagione, sebbene sino a ora sia stato uno dei grandi protagonisti del 2026 per ciò che riguarda il centro gruppo e la lotta per il quinto posto nel Mondiale Costruttori. Verstappen ha fatto proprio leva su questo fatto per tirare un'altra stoccata al neozelandese.

"Certo è che se fossi stato in lui mi sarei comportato in un modo un po' più intelligente, soprattutto quando combatti per avere un sedile e magari devi essere un po' più attento".

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