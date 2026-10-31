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F1 | Aston Martin: Stroll cambia telaio, si vede che la AMR26 non funziona ma non si è capito perché...

La squadra di Silverstone, dopo aver rotto il "coprifuoco", ha sostituito la scocca sulla AMR26 #18 e ha sottoposto la vettura alla verifiche della FIA. I tecnici di Newey hanno visto dai dati che c'era un comportamento anomalo della vettura, ma non è stata diagnosticata la causa dei problemi. Giusto cancellare i dubbi con uno chassis nuovo.

Franco Nugnes

Pubblicato: 31 ott 2026, 16:04

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Dettaglio tecnico Aston Martin AMR26

Foto di: AG Photo

C’è anche une tegola caduta sull’Aston Martin: la squadra di Silverstone ha sottoposto alla FIA il telaio di scorta che è stato montato sulla AMR26 di Lance Stroll per una sessione straordinaria di verifiche tecniche.

Il pilota canadese spera di dare una svolta al suo weekend dopo che nella squadra di Silverstone è stata decisa venerdì sera l’adozione di un telaio fresco, per cui il team ha rotto il coprifuoco, proprio come la Ferrari per sostituire la power unit di Lewis Hamilton, per riconfigurare la vettura n.18.

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Foto di: Manuel Eletto / Getty Images

Stroll era da un paio di Gran Premi che si lamentava del comportamento troppo imprevedibile della sua monoposto, mentre Fernando Alonso con la vettura gemella ha dato la sensazione sul tracciato dedicato ai fratelli Rodriguez di poter ambire alle posizioni di metà schieramento.

Alla conclusione della FP2, infatti, lo spagnolo era 12esimo e il compagno di squadra solo 20esimo, ma a far scattare l’allarme nello staff di Adrian Newey è stato soprattutto il distacco di oltre un secondo dal due volte campione del mondo, mentre Stroll di solito è spesso a tiro dello spagnolo.

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

A confortare il giudizio di Lance, inoltre, ci sono state anche le parole di Jak Crawford, il rookie che è stato chiamato a guidare la verdona in FP1 al posto del nordamericano. E il collaudatore di Charlotte di 21 anni ha dato le stesse indicazioni ai tecnici di Aston Martin, sostenendo che la monoposto ha delle reazioni improvvise e imprevedibili prima di essere stato costretto a parcheggiare la macchina per un problema tecnico.

Jak Crawford, Aston Martin Racing

Foto di: Jayce Illman / Getty Images

È molto interessante analizzare che gli ingegneri dell’Aston Martin dai dati telemetrici vedono il comportamento anomalo della monoposto di Stroll, ma finora non sono riusciti a identificarne la causa. In queste situazioni non c’è altra soluzione che cambiare il telaio che potrebbe avere qualche micro crepa non facilmente visibile in pista. Si tratta di una scelta che serve anche a ridare fiducia al pilota, alle prese con una macchina che lo ha penalizzato nelle ultime gare. È il modo più semplice per cancellare eventuali dubbi sulla motivazione di chi guida.

La variazione è stata fatta prima delle qualifiche per cui Lance non dovrà pagare alcuna penalità sulla griglia di partenza del GP del Messico...

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