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F1 | Colpo di scena in Haas: in Messico prosegue il weekend Hirakawa al posto di Ocon

Il giapponese, del tutto a sorpresa, fa il suo debutto in un weekend di gara con la squadra americana: sarà al volante della VF-26 nel terzo turbo di libere per preparare qualifiche e gara al posto del pilota titolare francese. Al momento la squadra non ha specificato cosa ha provocato la sostituzione di Esteban che, comunque, non è stato male...

Franco Nugnes

Modificato: 31 ott 2026, 15:01

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Ryo Hirakawa, Haas F1 Team

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

E' un vero colpo di scena: il pilota di riserva del team Haas, Ryō Hirakawa, sostituirà Esteban Ocon per il resto del weekend del Gran Premio di Città del Messico. La decisione è stata ufficializzata pochi minuti fa da un comunicato ufficiale, senza aggiungere le motivazioni che hanno portato a questo avvicendamento del tutto imprevisto fino a ieri.

Ryō Hirakawa, a 32 anni suonati si trova di fare il suo debutto a sorpresa in un GP: il giapponese , due volte vincitore del WEC (2022, 2023) e trionfatore alla 24 Ore di Le Mans (2022) con Toyota GAZOO Racing, per fortuna aveva preso parte ieri alla prima sessione di prove libere all'Autodromo Hermanos Rodríguez.

Ryo Hirakawa, Haas F1 Team

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Hirakawa sembrava che avesse ultima la sua partecipazione messicana con la sua terza apparizione stagionale nelle FP1 al volante della VF-26: ieri aveva chiuso la sessione al 15esimo posto, compltendo il programma di lavoro che gli era stato affidato.

Il pilota giapponese all'improvviso viene promosso titolare per affiancare il compagno di squadra Ollie Bearman durante le ultime prove libere e le qualifiche di oggi, prima di partecipare al Gran Premio di Città del Messico.

Ryo Hirakawa, Haas F1 Team

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

La squadra diretta da Ayao Komatsu ha fatto sapere che al momento non verranno rilasciate ulteriori dichiarazioni, ma cercheremo di darvi maggiori dettagli quando il personale del team arriverà in autodromo considerate le sette ore di fuso orario.

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