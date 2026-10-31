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F1 | Minì e Fornaroli, l'Italia protagonista nelle libere in Messico: debutto positivo per Gabriele

Due "rookie" tricolori in pista nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Messico. Il siciliano ha esordito in un weekend di Formula 1 con l'Alpine, chiudendo quattordicesimo, mentre Fornaroli ha portato la McLaren al diciassettesimo posto nella sua terza apparizione stagionale. Per entrambi un'importante occasione di crescita.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 31 ott 2026, 15:15

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Gabriele Mini, Alpine

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

La prima sessione di prove libere del Gran Premio del Messico ha visto la presenza di Gabriele Minì e Leonardo Fornaroli. Per il ventunenne siciliano si è trattato del debutto assoluto in un weekend di Formula 1, al volante dell'Alpine, mentre Fornaroli è tornato nell'abitacolo della McLaren MCL40 per la terza volta in questa stagione, dopo le esperienze di Barcellona e Budapest. Entrambi hanno completato senza problemi il programma di lavoro previsto dalle rispettive squadre.

Minì, debutto convincente con l'Alpine

Minì ha concluso la sessione in quattordicesima posizione, fermando il cronometro sul tempo di 1'19"946. Un risultato incoraggiante considerando che il programma dell'Alpine non era orientato esclusivamente alla prestazione, ma comprendeva una serie di verifiche aerodinamiche e raccolta dati.

“È stata un'esperienza fantastica - ha raccontato Gabriele - essere in pista con i grandi della Formula 1 dà una sensazione particolare. Quando sono uscito dal garage mi sono ritrovato in pit lane dietro Lewis Hamilton: è stato davvero emozionante. C'erano piloti che ammiravo fin da bambino, ritrovarmi insieme a loro è stato qualcosa di speciale”.

Sul piano tecnico, Minì ha sottolineato come la squadra avesse definito un programma preciso, lasciandogli comunque la possibilità di effettuare alcuni giri alla ricerca della prestazione.

Gabriele Minì, Alpine

Foto di: Manuel Eletto / Getty Images

“Abbiamo svolto dei test aerodinamici, quindi non ci siamo concentrati soltanto sul tempo sul giro. Sono riuscito comunque a fare qualche giro spingendo, per capire meglio il funzionamento della monoposto. Credo che sia io sia la squadra possiamo essere soddisfatti. Purtroppo, il tempismo della Virtual Safety Car nel finale ci ha penalizzato, lasciandomi la possibilità di completare un solo giro veloce con le Soft”.

L'esordio su una pista particolare come quella messicana ha rappresentato un'ulteriore difficoltà, soprattutto per la gestione della power unit e delle condizioni di aderenza. Minì ha però evidenziato anche un aspetto positivo: non avendo riferimenti precedenti con questa generazione di monoposto, ha potuto affrontare l'esperienza senza aspettative particolari.

“Da un certo punto di vista è stato più semplice, perché non avevo riferimenti con cui confrontarmi. Naturalmente questa è probabilmente una delle piste più difficili per far funzionare tutto correttamente, soprattutto turbo e power unit. Ma per me era tutto nuovo, quindi ho iniziato a imparare da zero”.

Un'esperienza che avrà ricadute anche sul lavoro al simulatore: “Ci sono molte differenze rispetto alle monoposto del 2025. Averle potute conoscere direttamente in pista sarà molto utile anche per le prossime sessioni al simulatore”.

Leonardo Fornaroli, McLaren

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Fornaroli, terza FP1 con la McLaren e torna a Interlagos

Per Leonardo Fornaroli la sessione messicana ha rappresentato un ulteriore passo nel programma pianificato con la McLaren. Il pilota italiano ha completato 25 giri, utilizzando un set di gomme Hard e uno di Soft, concludendo diciassettesimo in 1'20"235, a 2"107 dal miglior riferimento della sessione.

Fornaroli ha preso il posto di Lando Norris, affrontando per la prima volta il circuito di Città del Messico. Una delle difficoltà principali è stata individuata nella gestione delle temperature degli pneumatici anteriori, particolarmente complicata nelle fasi iniziali a causa della scarsa aderenza dell'asfalto.

“È stato davvero emozionante tornare in pista con la McLaren e sono grato alla squadra e a Lando per avermi dato questa opportunità - ha commentato Leonardo - era la prima volta che guidavo su questo circuito e non è stato facile trovare subito la fiducia necessaria, soprattutto per portare gli pneumatici anteriori alla temperatura corretta. Un bloccaggio in curva 1 ha compromesso il mio primo giro con le Soft”.

Al di là del risultato cronometrico, Fornaroli ha ribadito l'importanza del lavoro svolto insieme agli ingegneri, con l'obiettivo di acquisire esperienza e contribuire allo sviluppo della monoposto. “Sono davvero felice di far parte di questa squadra e di lavorare a stretto contatto con gli ingegneri, cercando sempre di fornire indicazioni chiare per aiutare a sfruttare al massimo il potenziale della vettura. Per me è fondamentale continuare ad accumulare esperienza in Formula 1”.

Il programma del pilota italiano proseguirà già nel prossimo fine settimana. Fornaroli tornerà infatti al volante della McLaren nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di San Paolo, sul circuito di Interlagos.

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