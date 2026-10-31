Formula 1 Messico

F1 | Herta, che confusione sulla superlicenza: gli manca ancora un punto per un errore della IndyCar

La situazione della superlicenza di Herta ha causato un'enorme confusione nel paddock ed è legata alla stagione IndyCar 2025. Secondo la FIA, l'americano ha attualmente 39 punti, non ancora sufficienti per richiedere una superlicenza e tutto è nato da un errore nella posizione dell'americano su un sito...

Ronald Vording

Pubblicato: 31 ott 2026, 16:25

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Colton Herta, Hitech

Foto di: Getty Images

Dopo aver completato più di 100 chilometri durante la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Messico, Colton Herta sembrava avere conquistato un altro punto per portare il totale a 40, che sarebbero stati sufficienti per ottenere la superlicenza richiesta per disputare una stagione di Formula 1.

La realtà, tuttavia, si è rivelata molto più complicata di così. Secondo la FIA, Herta è attualmente ancora a un punto dal requisito minimo, ma in maniera del tutto inaspettata, perché alla vigilia del weekend sembrava che in Messico avrebbe ottenuto l'ultimo punto necessario per assicurarsi la superlicenza.

La confusione attorno alla stagione 2025 della IndyCar

Ci sono due modi per accumulare i 40 punti richiesti da altri campionati. La FIA può prendere in considerazione tutti i punti accumulati nei tre anni solari precedenti oppure considerare tutti i punti ottenuti nei due anni precedenti più la stagione in corso.

“Il pilota deve aver accumulato almeno 40 punti. La FIA prenderà in considerazione il numero di punti accumulati in (i) il periodo di tre anni solari immediatamente precedente l'anno della data della domanda, oppure (ii) il periodo di due anni solari immediatamente precedente l'anno della data della domanda in aggiunta ai punti accumulati nell'anno solare della domanda, a seconda di quale sia più elevato”, afferma il Codice Sportivo Internazionale della FIA.

Nel caso di Herta, sembra trattarsi della prima opzione: i tre anni precedenti più le sessioni di prove di F1 che ha completato durante la stagione in corso, poiché queste non sono legate a un anno specifico. L'americano ha portato con sé 35 punti dalla IndyCar e ne ha guadagnati altri quattro con le sue presenze nelle prove libere di F1.

C'è stata una notevole confusione nel paddock del Messico proprio su quei punti IndyCar, e sul fatto se il totale dovesse essere 35 o 36. Uno di quei punti risale alla stagione IndyCar 2023; 30 arrivano dalla stagione 2024, quando ha chiuso da vicecampione; la confusione restante riguarda il 2025.

Chiunque cerchi online i risultati della stagione IndyCar 2025, per esempio sulla pagina Wikipedia di Herta, lo vedrà indicato al settimo posto, che varrebbe appena quattro punti per la superlicenza. Herta ha chiuso quella stagione a pari punti con Felix Rosenqvist.

Colton Herta, Andretti Global

Photo by: Penske Entertainment

Inizialmente – quando la FIA ha condotto la sua indagine a luglio – Herta risultava sesto nella classifica IndyCar, posizione che gli avrebbe fruttato sei punti. Con quei sei punti, ora avrebbe raggiunto quota 41, superando comodamente i 40 richiesti.

Tuttavia, ciò si è rivelato errato. Dopo ulteriori verifiche, infatti, la FIA ha successivamente confermato a Motorsport.com che Herta è stato classificato settimo nella stagione IndyCar 2025, il che significa che, allo stato attuale, ha solo 39 punti e non si qualifica ancora per una superlicenza.

Questo significa che Herta ha bisogno di un'altra sessione di prove di F1 per soddisfare i requisiti, per la quale Cadillac potrebbe utilizzare il prossimo Gran Premio di San Paolo o il successivo weekend di F1 su suolo americano a Las Vegas. Cadillac ha già espresso l'intenzione di concedere al suo protetto altre uscite nelle prove libere, il che significa che soddisferà comunque i requisiti per la superlicenza, ma, secondo la FIA, non lo ha ancora fatto in Messico.

Quanto dura la validità della superlicenza e cosa significa questo per Cadillac?

Una domanda altrettanto interessante è esattamente per quanto tempo la superlicenza di Herta resterà valida una volta che potrà essere ufficialmente richiesta e rilasciata dalla FIA.

A rigore, una superlicenza è valida solo per un anno, il che potrebbe suggerire che per la potenziale opportunità di Herta in F1 sia ora o mai più, e che debba concretizzarsi nel 2027. Questo è legato ai 30 punti per la superlicenza ottenuti nella stagione IndyCar 2024, che potrebbero scadere dopo il 2027.

Tuttavia, quando Motorsport.com ha sottoposto la questione alla FIA, la realtà si è rivelata anch'essa un po' più complessa e in qualche modo più favorevole a Herta. Sì, la superlicenza in sé è valida solo per un anno, ma richiederla fornisce anche una rete di sicurezza di tre anni.

Questa rete di sicurezza è collegata all'Articolo 13.1.5 b del Codice Sportivo Internazionale, che stabilisce che anche quanto segue è sufficiente per ottenere un'altra superlicenza: “Il pilota deve inoltre soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti:

“b) Essere stato titolare di una Superlicenza (esclusa la Superlicenza valida solo per le Prove Libere) e, prima della domanda, aver precedentemente completato almeno 100 km durante una sessione di prove libere di una competizione del Campionato del Mondo FIA di Formula Uno, in uno qualsiasi dei 3 anni precedenti.”

Colton Herta, Cadillac Racing

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

In termini concreti, questo significa che una volta che un pilota ha ottenuto una superlicenza e questa scade dopo un anno, rientra nella categoria dei 'precedenti titolari di licenza'. Quei 'precedenti titolari di licenza' possono richiedere un'altra superlicenza senza dover soddisfare di nuovo il requisito dei 40 punti, a condizione che abbiano completato almeno 100 chilometri durante una sessione di prove libere di F1.

Questo significa di fatto che, dopo aver richiesto la superlicenza di Herta, Cadillac avrà una finestra di tre anni in cui concedergli un'opportunità in F1, se è ciò che il team americano intende fare. Se quell'opportunità non dovesse arrivare subito nel 2027, i 30 punti IndyCar di Herta scadranno effettivamente in futuro, ma lui potrà riottenere la superlicenza negli anni successivi con una sola sessione di prove libere – senza doversi preoccupare di nuovo dei 40 punti.

Formalmente, Cadillac deve ancora confermare la sua line-up di piloti per il 2027. Il contratto di Sergio Perez è stato rinegoziato ed esteso almeno fino al 2029 prima della sua gara di casa in Messico, ma ad Austin, Marcin Budkowski non ha sciolto i dubbi sul futuro di Valtteri Bottas. Il finlandese ha spiegato a Motorsport.com, quando gli è stato chiesto, di non essere ancora preoccupato per la possibilità di perdere il suo sedile in F1.

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