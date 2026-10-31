Intervista
Formula 1 Messico
F1 | Antonelli: "Ho faticato con le gomme. Domani attaccherò, ma starò attento in curva 1"
Kimi ha colto il quinto tempo nelle qualifiche del GP di Città del Messico, ma partirà quarto sfruttando una penalità comminata a Verstappen nella giornata di ieri. Ora il titolo è davvero a un passo, ma domani proverà ad attaccare sfruttando un set di gomme nuove salvato oggi.
Giacomo Rauli
Pubblicato: 31 ott 2026, 22:58
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto di: Michael Potts / LAT images via Getty Images
Quinto, ma alla fine quarto. Oggi Andrea Kimi Antonelli è andato incontro a una delle qualifiche più difficili della stagione, in cui però riuscirà a limitare i danni e a mettersi potenzialmente in ottima posizione in vista della gara di domani all'Hermanos Rodriguez.
Il leader del Mondiale, che domani potrebbe laurearsi campione del mondo di Formula 1 per la prima volta in carriera, ha faticato per tutte le qualifiche ad 'accendere' le gomme, a metterle nella giusta finestra d'utilizzo per estrapolare il massimo.
Sia chiaro: i primi 5 delle qualifiche del Gran Premio di Città del Messico si sono trovati racchiusi in 193 millesimi. Praticamente un nulla. Ma l'esplosivo Antonelli visto tantissime volte quest'anno non è apparso in terra messicana.
Quando Russell ha cambiato marcia, ovvero in Q3, Kimi non è riuscito a fare lo stesso. Eccellente il primo settore (è autore del secondo miglior parziale dietro Verstappen), il bolognese ha faticato nel secondo e nel terzo settore.
"Ho fatto fatica con le gomme in Q3. Il primo dei due run è stato molto difficile. La temperatura è scesa e ho fatto fatica. Ho fatto errori tra il primo e secondo settore. Peccato, ma domani parto quarto. Cerchiamo di partire bene e poi si vedrà".
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto di: James Sutton / LAT Images via Getty Images
Antonelli, come detto, ha ottenuto il quinto tempo. Ma scatterà comunque quarto sfruttando la penalità di una posizione inflitta a Verstappen ieri dopo il duello nelle Libere 2 con Liam Lawson.
L'ambizione di Antonelli è però quella di lottare per vincere. Domani attaccherà al via, forte anche di un set di gomme nuovo salvato e che dovrebbe essere utilizzato nel primo stint.
"Sarà importante attaccare dalla partenza, ma anche stare fuori dai casini in curva 1 e abbiamo anche salvato un set di gomme in più. Proveremo di sfruttarlo in partenza domani e poi si vedrà. Cercheremo di fare del nostro meglio".
Dalle parole di Antonelli, si evince come Kimi non abbia alcuna intenzione di pensare al titolo. Domani proverà solo a portare a casa il miglior risultato possibile. Meglio ancora se sarà sul podio o, perché no, sul gradino più alto. Stando alle prestazioni delle Ferrari e di Russell, che partono davanti a lui, sarà difficile, ma non sarà necessario prendersi tutti i rischi del mondo per entrare nella storia dalla parte giusta...
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