Ultime notizie
Formula 1 Messico
F1 | Ferrari, problema alla power unit di Hamilton: niente penalità in Messico
I tecnici della Scuderia hanno rotto il coprifuoco dopo il guasto che ha fermato Hamilton nelle FP2. Il sette volte iridato eviterà una penalità in griglia utilizzando un'unità già presente nel suo pool. Secondo indiscrezioni, il problema avrebbe interessato la versione aggiornata con ADUO2.
Roberto Chinchero
Pubblicato: 31 ott 2026, 16:39
Copia link
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su WhatsApp
Condividi su Linkedin
Condividi su Pinterest
Condividi su Viber
Aggiungi come fonte preferita
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
La Ferrari è stata costretta a un lavoro supplementare nella notte tra venerdì e sabato sul circuito Hermanos Rodriguez. Il problema tecnico che ha costretto Lewis Hamilton a concludere anticipatamente la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Messico è stato individuato nell'area power unit, rendendo necessaria la sostituzione dell'intera unità. I tecnici della Scuderia hanno rotto il coprifuoco per completare l'intervento e consentire al sette volte campione del mondo di proseguire regolarmente il weekend.
La scelta è ricaduta su una power unit già presente nel pool di Hamilton, evitando così una penalità sulla griglia di partenza. Una decisione dettata anche dalle caratteristiche del circuito messicano e, soprattutto, dalle indicazioni emerse durante le simulazioni di gara disputate ieri.
I long run hanno infatti confermato quanto possa essere complicato completare dei sorpassi sul tracciato Hermanos Rodriguez. Nonostante il lunghissimo rettilineo principale, la particolare configurazione del circuito rende difficile seguire da vicino un'altra monoposto e costruire opportunità di attacco. In questo scenario, una partenza dal fondo dello schieramento avrebbe compromesso sensibilmente le possibilità di Hamilton di ottenere un risultato importante.
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto di: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images
C'è però un altro aspetto interessante nella vicenda. La Ferrari non ha diffuso comunicazioni ufficiali sulla natura del guasto, ma secondo informazioni raccolte nel paddock il problema emerso ieri avrebbe interessato proprio la power unit aggiornata secondo le concessioni previste dal sistema ADUO2.
Se questa indicazione fosse confermata, il ritorno a un'unità precedente comporterebbe la rinuncia agli sviluppi introdotti con l'ultimo aggiornamento. Una situazione che, tuttavia, non viene considerata particolarmente penalizzante in relazione alle caratteristiche del circuito messicano. Il rendimento della power unit all'altitudine di Città del Messico risponde infatti a esigenze specifiche, e l'eventuale differenza prestazionale tra le due configurazioni non sarebbe tale da giustificare il sacrificio di posizioni sulla griglia.
Resta da capire quale sarà la strategia della Ferrari per il prossimo appuntamento, in programma tra una settimana in Brasile. Qualora si rendesse necessario introdurre una nuova power unit, accettando la conseguente penalità, Interlagos rappresenterebbe un'opzione decisamente più favorevole rispetto al Messico. Il circuito brasiliano è infatti considerato uno dei tracciati sui quali è più agevole completare delle rimonte, grazie alle opportunità di sorpasso offerte dalla sua configurazione.
Vogliamo la vostra opinione!
Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?
Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.
- Il team di Motorsport.com
Leggere e inviare commenti
Leggi anche :
Condividi o salva questo articolo
Copia link
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su WhatsApp
Condividi su Linkedin
Condividi su Pinterest
Condividi su Viber
Articolo precedente F1 | Herta, che confusione sulla superlicenza: gli manca ancora un punto per un errore della IndyCar
Top Comments
Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?
Vedi di più e commenta
More from
Roberto Chinchero
F1 | Minì e Fornaroli, l'Italia protagonista nelle libere in Messico: debutto positivo per Gabriele
Formula 1
Formula 1
Messico
1 h
F1 | Minì e Fornaroli, l'Italia protagonista nelle libere in Messico: debutto positivo per Gabriele
F1 | Verstappen cerca il bilanciamento in Messico. Waché: “Ferrari favorita, ma Red Bull vicina"
Formula 1
Formula 1
Messico
4 h
F1 | Verstappen cerca il bilanciamento in Messico. Waché: “Ferrari favorita, ma Red Bull vicina"
F1 | Mercedes, venerdì in crescita in Messico. Antonelli migliora il bilanciamento della W17
Formula 1
Formula 1
Messico
5 h
F1 | Mercedes, venerdì in crescita in Messico. Antonelli migliora il bilanciamento della W17
More from
Lewis Hamilton
F1 | Ferrari, Leclerc detta il passo in Messico. Ma il venerdì lascia anche un'incognita
Formula 1
Formula 1
Messico
6 h
F1 | Ferrari, Leclerc detta il passo in Messico. Ma il venerdì lascia anche un'incognita
F1 | Hamilton non crede ai vantaggi del turbo: "Non fa alcuna differenza. Gli altri sono meglio di noi in rettilineo"
Formula 1
Formula 1
Messico
15 h
F1 | Hamilton non crede ai vantaggi del turbo: "Non fa alcuna differenza. Gli altri sono meglio di noi in rettilineo"
F1 | Hamilton guarda al 2027: “Quest'anno abbiamo guidato l'innovazione, ora serve più motore"
Formula 1
Formula 1
Messico
1 g
F1 | Hamilton guarda al 2027: “Quest'anno abbiamo guidato l'innovazione, ora serve più motore"
More from
Ferrari
F1 | Vasseur positivo: “È un buon inizio. Il turbo piccolo e le curve lente possono essere un vantaggio”
Formula 1
Formula 1
Messico
15 h
F1 | Vasseur positivo: “È un buon inizio. Il turbo piccolo e le curve lente possono essere un vantaggio”
ALMS | Azzurro con inserti blu e giallo per la Ferrari 499P di AF Corse
Asian Le Mans
Asian Le Mans 1 g
ALMS | Azzurro con inserti blu e giallo per la Ferrari 499P di AF Corse
WEC | La Ferrari 499P in Stazione Centrale a Milano prima della 6h di Monza
WEC
WEC
6h di Monza
1 g
WEC | La Ferrari 499P in Stazione Centrale a Milano prima della 6h di Monza
Ultime notizie
F1 | Ferrari, problema alla power unit di Hamilton: niente penalità in Messico
Formula 1
F1 Formula 1
Messico
5 min
F1 | Ferrari, problema alla power unit di Hamilton: niente penalità in Messico
F1 | Herta, che confusione sulla superlicenza: gli manca ancora un punto per un errore della IndyCar
Formula 1
F1 Formula 1
Messico
19 min
F1 | Herta, che confusione sulla superlicenza: gli manca ancora un punto per un errore della IndyCar
F1 | Aston Martin: Stroll cambia telaio, si vede che la AMR26 non funziona ma non si è capito perché...
Formula 1
F1 Formula 1
Messico
40 min
F1 | Aston Martin: Stroll cambia telaio, si vede che la AMR26 non funziona ma non si è capito perché...
MotoGP | Ogura spiega la battaglia con Márquez, ma smentisce gli ordini di scuderia Aprilia
MotoGP
MtGP MotoGP
Malesia
58 min
MotoGP | Ogura spiega la battaglia con Márquez, ma smentisce gli ordini di scuderia Aprilia
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Hai due opzioni:
- Diventa un iscritto
- Disattiva il blocco delle pubblicità
Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui
Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?
Ricarica la pagina
Gestisci gli avvisi
Iscriviti