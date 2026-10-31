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F1 | Ferrari, problema alla power unit di Hamilton: niente penalità in Messico

I tecnici della Scuderia hanno rotto il coprifuoco dopo il guasto che ha fermato Hamilton nelle FP2. Il sette volte iridato eviterà una penalità in griglia utilizzando un'unità già presente nel suo pool. Secondo indiscrezioni, il problema avrebbe interessato la versione aggiornata con ADUO2.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 31 ott 2026, 16:39

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Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

La Ferrari è stata costretta a un lavoro supplementare nella notte tra venerdì e sabato sul circuito Hermanos Rodriguez. Il problema tecnico che ha costretto Lewis Hamilton a concludere anticipatamente la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Messico è stato individuato nell'area power unit, rendendo necessaria la sostituzione dell'intera unità. I tecnici della Scuderia hanno rotto il coprifuoco per completare l'intervento e consentire al sette volte campione del mondo di proseguire regolarmente il weekend.

La scelta è ricaduta su una power unit già presente nel pool di Hamilton, evitando così una penalità sulla griglia di partenza. Una decisione dettata anche dalle caratteristiche del circuito messicano e, soprattutto, dalle indicazioni emerse durante le simulazioni di gara disputate ieri.

I long run hanno infatti confermato quanto possa essere complicato completare dei sorpassi sul tracciato Hermanos Rodriguez. Nonostante il lunghissimo rettilineo principale, la particolare configurazione del circuito rende difficile seguire da vicino un'altra monoposto e costruire opportunità di attacco. In questo scenario, una partenza dal fondo dello schieramento avrebbe compromesso sensibilmente le possibilità di Hamilton di ottenere un risultato importante.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

C'è però un altro aspetto interessante nella vicenda. La Ferrari non ha diffuso comunicazioni ufficiali sulla natura del guasto, ma secondo informazioni raccolte nel paddock il problema emerso ieri avrebbe interessato proprio la power unit aggiornata secondo le concessioni previste dal sistema ADUO2.

Se questa indicazione fosse confermata, il ritorno a un'unità precedente comporterebbe la rinuncia agli sviluppi introdotti con l'ultimo aggiornamento. Una situazione che, tuttavia, non viene considerata particolarmente penalizzante in relazione alle caratteristiche del circuito messicano. Il rendimento della power unit all'altitudine di Città del Messico risponde infatti a esigenze specifiche, e l'eventuale differenza prestazionale tra le due configurazioni non sarebbe tale da giustificare il sacrificio di posizioni sulla griglia.

Resta da capire quale sarà la strategia della Ferrari per il prossimo appuntamento, in programma tra una settimana in Brasile. Qualora si rendesse necessario introdurre una nuova power unit, accettando la conseguente penalità, Interlagos rappresenterebbe un'opzione decisamente più favorevole rispetto al Messico. Il circuito brasiliano è infatti considerato uno dei tracciati sui quali è più agevole completare delle rimonte, grazie alle opportunità di sorpasso offerte dalla sua configurazione.

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