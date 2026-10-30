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Formula 1 Messico

Tecnica F1 | Chi non soffoca il motore con l'aria rarefatta del Messico?

Il tracciato messicano, per molti aspetti, è una vera e propria sfida per le squadre. In questo nuovo video, scopriamo in che modo i team hanno deciso di affrontare le sue insidie. Chi riuscirà ad avere la meglio?

Franco Nugnes Beatrice Frangione

Pubblicato: 30 ott 2026, 21:48

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