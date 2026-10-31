Analisi

Formula 1 Messico

Ghini: "La stupidità artificiale condiziona la crescita della F1?"

Come ogni sabato mattina, torna una nuova puntata del Candido di Motorsport.com. Scopriamo insieme i commenti di Franco Nugnes e Antonio Ghini in merito ai temi che più stanno facendo discutere sul mondo della Formula 1...

Franco Nugnes Antonio Ghini

Pubblicato: 31 ott 2026, 08:06

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :

Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente F1 | Vasseur positivo: “È un buon inizio. Il turbo piccolo e le curve lente possono essere un vantaggio”

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Franco Nugnes



Tecnica F1 | Chi non soffoca il motore con l'aria rarefatta del Messico?

Formula 1

Formula 1

Messico

10 h

Tecnica F1 | Chi non soffoca il motore con l'aria rarefatta del Messico?



F1 | Ceccarelli: "Il Kimi campione non cambierà, Russell deve finire secondo per evitare il tracollo"

Formula 1

Formula 1

Messico

2 g

F1 | Ceccarelli: "Il Kimi campione non cambierà, Russell deve finire secondo per evitare il tracollo"



F1 | Ferrari: l'aria rarefatta del Messico è un'opportunità da sfruttare per tornare a vincere?

Formula 1

Formula 1

Messico

3 g

F1 | Ferrari: l'aria rarefatta del Messico è un'opportunità da sfruttare per tornare a vincere?

Ultime notizie



Ghini: "La stupidità artificiale condiziona la crescita della F1?"

Formula 1

F1 Formula 1

Messico

2 min

Ghini: "La stupidità artificiale condiziona la crescita della F1?"



MotoGP | Acosta trionfa nella pioggerella della Sprint di Sepang, sul podio Marquez e Bezzecchi

MotoGP

MtGP MotoGP

Malesia

18 min

MotoGP | Acosta trionfa nella pioggerella della Sprint di Sepang, sul podio Marquez e Bezzecchi



Carrera Cup Italia | Al Mugello il canto del cigno della “992“: sarà record?

Carrera Cup Italia

PCCI Carrera Cup Italia

Mugello

1 h

Carrera Cup Italia | Al Mugello il canto del cigno della “992“: sarà record?



LIVE MotoGP | Gran Premio della Malesia, Sprint

MotoGP

MtGP MotoGP

Malesia

22 min

LIVE MotoGP | Gran Premio della Malesia, Sprint

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?
Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti