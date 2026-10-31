Analisi
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Ghini: "La stupidità artificiale condiziona la crescita della F1?"
Come ogni sabato mattina, torna una nuova puntata del Candido di Motorsport.com. Scopriamo insieme i commenti di Franco Nugnes e Antonio Ghini in merito ai temi che più stanno facendo discutere sul mondo della Formula 1...
Franco Nugnes Antonio Ghini
Pubblicato: 31 ott 2026, 08:06
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