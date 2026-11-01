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F1 | Hamilton, la prima pole Ferrari è magica: "Un sogno, mi riporta a quando ero bambino guardando Schumacher"

Il britannico ha conquistato in Messico la sua prima pole position con i colori del Cavallino. Un momento speciale, magico, perché è una sensazione che rimarrà ben impressa nella memoria, facendo allo stesso tempo riaffiorare i ricordi di quanto era bambino e davanti alla TV guardava Schumacher vincere in Ferrari. Per domani l'obiettivo è ripetersi.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 1 nov 2026, 00:04

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Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Ci sono momenti che nella vita non si scordano mai e le “prime volte” con la Ferrari rientrano tra quelli. È vero, in termini assoluti quella di Città del Messico non è la prima pole in di Lewis Hamilton vestito di rosso, perché in realtà il britannico era partito già dalla prima casella nel 2025 in Cina per la gara sprint, ma questa ha un sapore diverso, perché è quella che passa alle statistiche e vale per il GP.

In questa pole c’è tutta la felicità del sette volte iridato, non solo per il risultato in sé, ma anche perché arrivava qui in Messico con degli interrogativi. Dopo il Gran Premio ad Austin, Lewis aveva spiegato che negli ultimi appuntamenti aveva faticato ad estrarre tutto il potenziale dalla sua vettura, come se fosse sempre mancato quell’ultimo tassello per far la differenza.

Per questo Hamilton ha spiegato di essere arrivato in circuito in anticipo, in modo da poter ritagliarsi del tempo insieme alla squadra per capire cosa non avesse funzionato nell’ultimo periodo e da dove quella sensazione prendere forma. Parlando nelle interviste dopo la pole position, l’inglese ha confermato che ha apportato delle piccole modifiche al suo metodo di lavoro.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“È una sensazione incredibile. Questo fine settimana sono arrivato con un approccio diverso. Sono venuto qui già mercoledì, cosa che non faccio praticamente mai. Ma volevamo davvero analizzare dove abbiamo sbagliato nelle ultime gare e capire dove potevamo migliorare. Credo che questo weekend abbiamo apportato un piccolo cambiamento nel nostro modo di lavorare”, ha spiegato Hamilton.

Sin dalle prove libere è stato chiaro che la Ferrari potesse avere il potenziale per giocarsi le posizioni di vertice qui a Città del Messico, ma anche Frederic Vasseur aveva voluto abbassare le aspettative, non tanto perché non credesse nel potenziale del team e della vettura, ma perché durante il corso di questa stagione più volte quanto si era visto di buono al venerdì si era poi sgretolato al sabato in qualifica.

Questa volta, però, il finale ha raccontato una storia differente e in quei nove millesimi di vantaggio sulla Mercedes di George Russell che hanno garantito la pole position a Hamilton la pole position c’è davvero tanto da raccontare. Le tante opportunità di recupero hanno in parte aiutato a ridurre il gap velocistico del Cavallino sui rettilinei, tanto che nei primi due allunghi i riferimenti sono di fatto sovrapposti.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Così, un elemento che altrove aveva sempre avuto un peso quasi decisivo, qui è diventato secondario e molto si è spostato solo attorno al come far funzionare al meglio gli pneumatici. Quella messicana è una pista curiosa, perché è sì vero che si fatica a mettere in temperatura l’anteriore durante l’outlap, ma è altrettanto difficile mantenere sotto controllo il posteriore nel corso del giro.

Nasce così un sottile gioco di equilibri, che questa volta ha premiato la Ferrari, soprattutto in uscita dal curvone finale, perché è lì che poi Hamilton ha trovato quei nove preziosissimi millesimi per centrare la pole. “Per tutto il fine settimana ho sentito che avevamo il potenziale per lottare nelle posizioni di vertice”, ha confermato Lewis.

“Altre volte che siamo arrivati in Q3 ci sorprendevamo nel vedere che improvvisamente non eravamo lì davanti. Oggi abbiamo rivisto tutto: la direzione del vento, le traiettorie lasciate dalla gomma in pista, il calo di temperatura nel corso della sessione e ciò che comporta a livello di assetto per riuscire a mettere nella finestra corretta gli pneumatici”.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Al di là dell’aspetto prettamente tecnico, in questa pole c’è sicuramente anche un aspetto emozionale, perché la prima pole con la Ferrari non è qualcosa che rimane impresso nella memoria. “Conquistare la pole, finalmente ottenere una pole con la Ferrari, mi riporta a quando ero bambino e stavo seduto sul divano a guardare Michael conquistare tutte quelle pole position, pensando a quanto sarebbe stato incredibile riuscire a fare la stessa cosa. Era un sogno che la mia famiglia condivideva con me. So che tante persone nel mondo, cresciute guardando Michael, avranno vissuto qualcosa di simile”.

“Essere arrivato a questo punto della mia carriera e provare ancora una sensazione così speciale... sapete, la numero 105. In realtà non penso al numero, non ha un significato particolare da quel punto di vista. Questa pole sembra la prima”.

“Qualche anno fa avevo detto che, quando raggiungi i quarant'anni, sembra che non ci siano più tante 'prime volte' da vivere. Invece quest'anno sto vivendo ancora delle prime volte, e lo sto facendo in un posto davvero speciale”.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Guardando a domani, chiaramente l’obiettivo primario sarà quello di mantenere la posizione al via per mettere sui giusti binari il resto della corsa. Qui in Messico la partenza ha spesso rappresentato una, se non la fase più cruciale della gara, perché con un rettilineo così lungo riuscire a mantenere la pole non è così immediato come visto più volte durante gli scorsi anni.

Quest’anno si aggiunge un’altra incognita, perché al di là del fattore scia ci sarà anche quello energetico. Chi userà più energia per difendersi nel primo allungo potrebbe rimanere esposto dopo la chicane, per cui sarà fondamentale provare a chiudere nel miglior modo possibile la traiettoria lasciando pochi spazi ai rivali per tentare l’attacco, ma senza rischiare di essere beffato da chi parte dal terzo posto in giù.

Per Hamilton sarebbe fondamentale mantenere la prima posizione, anche perché sul passo gara non ha alcun riferimento a causa dello stop forzato in FP2 prima dei long run, se non i dati accumulati da Charles Leclerc: “Partire dalla pole qui non è male, ma chiaramente chi è dietro può prendere la scia. Proverò a fare ciò che ha fatto Lando lo scorso anno, provando a scappare subito”.

“Se riusciamo a superare indenni curva 1, molto dipenderà dalla gestione gomma. Speriamo che possa essere una di quelle giornate speciali in cui riesci quasi ad accompagnarle con delicatezza per tutta la gara, preservandole giro dopo giro”.

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