Intervista

Formula 1 Messico

F1 | Leclerc si accusa: "In Q3 la SF-26 si è trasformata, ma sono io a non aver fatto un buon lavoro"

Il monegasco scatterà domani dalla terza posizione e in Messico potrebbe risultare un vantaggio in vista di curva 1. Oggi ha faticato a mettere in temperatura le gomme per gran parte delle qualifiche all'Hermanos Rodriguez.

Giacomo Rauli

Pubblicato: 31 ott 2026, 23:37

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Una rinascita prestazionale inattesa, proprio nel momento più caldo delle qualifiche del Gran Premio di Città del Messico, ha sorpreso Charles Leclerc, il quale si è trovato così a non riuscire a sfruttare al massimo la sua SF-26 e ad accontentarsi del terzo posto in griglia di partenza.

110 i millesimi di distacco da Lewis Hamilton, maturati in una Q3 importante, ma figlia anche di due mini turni, quelli precedenti, in cui Charles ha faticato molto a trovare la giusta finestra d'utilizzo delle gomme.

"E' successo che non ho fatto il lavoro quando contava in Q3. Purtroppo è una storia che si ripete: faccio una fatica incredibile con le gomme, fatico a metterle nella finestra giusta d'utilizzo", ha ammesso il monegasco ai microfoni di Sky Sport.

Il pilota della Ferrari è entrato nello specifico, raccontando le difficoltà incontrate nelle qualifiche di oggi. In pratica, sino all'ultimo tentativo della Q3, ha avuto difficoltà nel mettere in temperatura le gomme. Nell'ultimo giro, invece, ogni tassello del mosaico è andato al proprio posto, ma a quel punto è stato Charles a non sfruttare bene l'occasione.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

"In Q1 e Q2 e primo tentativo della Q3 ho fatto fatica a fare il giro di preparazione che avrei voluto. Nel secondo giro della Q3 invece ho fatto il giro che volevo e la macchina è cambiata un bel po' in meglio. E questo non me l'aspettavo. Alla fine sono io a non avere fatto il lavoro corretto. E' molto semplice".

A nulla è servito firmare il terzo settore record, se non a difendersi dagli attacchi finali di Max Verstappen. Leclerc ha faticato nel primo settore, ma ora è tempo di pensare alla gara. Partire appena dietro chi ha fatto la pole position in Messico potrebbe portare vantaggi. Ma la partenza dovrà essere sfruttata molto bene, perché poi, secondo Leclerc, le possibilità di sorpasso saranno molto basse.

"Penso che dopo curva 1 non ci saranno tanti sorpassi domani. Credo questo per due ragioni: per prima cosa a causa del surriscaldamento delle vetture e dei freni. Secondo motivo, in questo fine settimana l'overtake mode non fa niente, non è incisivo, noi andiamo a sbattere sullo speed clip, così lo chiamiamo noi, e sarei molto sorpreso di vedere dei sorpassi domani".

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente F1 | Ocon parla dopo l'esclusione dalla Haas: "C'è stata una discussione, ma respingo ogni accusa di violenza"

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Giacomo Rauli





F1 | Antonelli: "Ho faticato con le gomme. Domani attaccherò, ma starò attento in curva 1"



Formula 1



Formula 1



Messico



42 min



F1 | Antonelli: "Ho faticato con le gomme. Domani attaccherò, ma starò attento in curva 1"





F1 | In Messico Hamilton regala la prima pole stagionale alla Ferrari. Russell secondo davanti a Leclerc



Formula 1



Formula 1



Messico



1 h



F1 | In Messico Hamilton regala la prima pole stagionale alla Ferrari. Russell secondo davanti a Leclerc





F1 | Hamilton non crede ai vantaggi del turbo: "Non fa alcuna differenza. Gli altri sono meglio di noi in rettilineo"



Formula 1



Formula 1



Messico



22 h



F1 | Hamilton non crede ai vantaggi del turbo: "Non fa alcuna differenza. Gli altri sono meglio di noi in rettilineo"

More from

Charles Leclerc





F1 | Ferrari, Leclerc detta il passo in Messico. Ma il venerdì lascia anche un'incognita



Formula 1



Formula 1



Messico



13 h



F1 | Ferrari, Leclerc detta il passo in Messico. Ma il venerdì lascia anche un'incognita





F1 | Ferrari, Leclerc: "Possiamo vincere, ma la nostra macchina non perdona"



Formula 1



Formula 1



Messico



1 g



F1 | Ferrari, Leclerc: "Possiamo vincere, ma la nostra macchina non perdona"





F1 | Ceccarelli: "Il Kimi campione non cambierà, Russell deve finire secondo per evitare il tracollo"



Formula 1



Formula 1



Messico



3 g



F1 | Ceccarelli: "Il Kimi campione non cambierà, Russell deve finire secondo per evitare il tracollo"

More from

Ferrari





F1 | Ferrari, problema alla power unit di Hamilton: niente penalità in Messico



Formula 1



Formula 1



Messico



7 h



F1 | Ferrari, problema alla power unit di Hamilton: niente penalità in Messico





F1 | Vasseur positivo: “È un buon inizio. Il turbo piccolo e le curve lente possono essere un vantaggio”



Formula 1



Formula 1



Messico



22 h



F1 | Vasseur positivo: “È un buon inizio. Il turbo piccolo e le curve lente possono essere un vantaggio”





ALMS | Azzurro con inserti blu e giallo per la Ferrari 499P di AF Corse



Asian Le Mans



Asian Le Mans 1 g



ALMS | Azzurro con inserti blu e giallo per la Ferrari 499P di AF Corse

Ultime notizie





F1 | Leclerc si accusa: "In Q3 la SF-26 si è trasformata, ma sono io a non aver fatto un buon lavoro"



Formula 1



F1 Formula 1



Messico



3 min



F1 | Leclerc si accusa: "In Q3 la SF-26 si è trasformata, ma sono io a non aver fatto un buon lavoro"





F1 | Ocon parla dopo l'esclusione dalla Haas: "C'è stata una discussione, ma respingo ogni accusa di violenza"



Formula 1



F1 Formula 1 27 min



F1 | Ocon parla dopo l'esclusione dalla Haas: "C'è stata una discussione, ma respingo ogni accusa di violenza"





F1 | Antonelli: "Ho faticato con le gomme. Domani attaccherò, ma starò attento in curva 1"



Formula 1



F1 Formula 1



Messico



42 min



F1 | Antonelli: "Ho faticato con le gomme. Domani attaccherò, ma starò attento in curva 1"





F1 | In Messico Hamilton regala la prima pole stagionale alla Ferrari. Russell secondo davanti a Leclerc



Formula 1



F1 Formula 1



Messico



1 h



F1 | In Messico Hamilton regala la prima pole stagionale alla Ferrari. Russell secondo davanti a Leclerc

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti