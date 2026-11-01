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Formula 1 Messico

F1 | Hamilton firma la prima pole in Ferrari. In Messico la vittoria si gioca alla prima curva

La SF-26 ritrova competitività grazie alle caratteristiche del circuito messicano. Hamilton conquista la sua prima pole in Ferrari, Leclerc è terzo e recrimina per l'occasione mancata. Ma la gara presenta un'incognita: sorpassare sarà difficile e la partenza potrebbe decidere gli equilibri.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 1 nov 2026, 09:17

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Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

La Ferrari ha trovato a Città del Messico una delle sue migliori giornate della stagione. La pole position conquistata da Lewis Hamilton, la prima da quando veste i colori della Scuderia, e la terza posizione di Charles Leclerc hanno confermato quanto di buono era emerso nelle prove libere del venerdì. Un risultato che assume un significato particolare per il sette volte campione del mondo, ma che offre anche indicazioni tecniche interessanti sul potenziale della SF-26.

Per Hamilton è stata una pole cercata a lungo, arrivata al termine di un percorso tutt'altro che semplice. “È passato molto tempo dall'ultima volta che mi sono trovato in questa posizione - ha ammesso Lewis - iniziare questa avventura con Ferrari, affrontare tutte le difficoltà che abbiamo incontrato e continuare a credere che un giorno saremmo tornati davanti a tutti è stato importante. Poter ripagare la fiducia che la squadra ha riposto in me con una pole è una sensazione fantastica”.

Il sabato messicano ha assunto un significato importante per la Ferrari. C’era da sfatare la paura della Q3, c’era la voglia di esaltare le qualità del progetto SF-26 e per Hamilton anche la voglia di riprovare il sapore del giro più veloce, piatto forte della casa per tre lustri ma che da tre stagioni non era più stato proposto.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: James Sutton / LAT Images via Getty Images

La chiave è stata la gestione degli pneumatici. Lewis ha spiegato di aver faticato a lungo, negli ultimi anni, a trovare il giusto feeling con le gomme da 18 pollici. La loro finestra di funzionamento è particolarmente ristretta e il rischio, soprattutto su un circuito come quello messicano, è quello di portarle troppo rapidamente oltre la temperatura ideale.

“È qualcosa con cui ho lottato molto nelle ultime stagioni - ha spiegato - ho dovuto imparare a guidare in modo differente, utilizzando un approccio diverso nelle curve e nella gestione del bilanciamento. Nell'ultimo tentativo sono finalmente riuscito a portare le gomme nella finestra perfetta e a mantenerle per tutto il giro”.

Un'esecuzione impeccabile che gli ha consentito di ribaltare la situazione dopo il primo tentativo in Q3, quando Leclerc aveva costruito un margine importante. Hamilton sapeva dove poter migliorare e, una volta superate le prime tre curve, ha completato una tornata senza sbavature.

Frederic Vasseur, Ferrari

Foto di: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Anche Frederic Vasseur ha individuato nella gestione degli pneumatici il fattore determinante. “Su questa pista, se spingi troppo nella prima parte del giro, rischi di trovarti in difficoltà nelle ultime curve. Lewis ha trovato il compromesso perfetto tra attacco e gestione delle gomme. È una pole importante, una tappa significativa del suo percorso con noi”.

C'è però un secondo aspetto che spiega la competitività della Ferrari in Messico, ed è legato alle caratteristiche del circuito. L'altitudine di oltre 2.200 metri ha contribuito a ridurre uno degli svantaggi che hanno accompagnato la SF-26 nel corso della stagione: il deficit di velocità sui rettilinei.

Hamilton è stato molto chiaro. “Abbiamo fondamentalmente una grande macchina e la squadra sta lavorando molto bene. Su altri circuiti abbiamo perso anche tre o quattro decimi sui rettilinei, in alcuni casi persino di più. Qui l'altitudine ci ha permesso di ridurre questo svantaggio. Probabilmente perdiamo ancora qualcosa, ma parliamo forse di uno o due decimi”.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Leclerc ha completato l'analisi, sottolineando come la Ferrari disponga di una monoposto molto efficace nelle curve, ma penalizzata normalmente da una combinazione di minore potenza e maggiore resistenza aerodinamica. Le condizioni particolari di Città del Messico hanno attenuato entrambi gli svantaggi, permettendo alla SF-26 di esprimere meglio le proprie qualità.

È un'indicazione importante anche nella lettura delle ultime prestazioni della Scuderia. La Ferrari aveva già mostrato segnali incoraggianti a Singapore e Austin, ma in Messico ha trovato un tracciato sul quale le proprie caratteristiche tecniche sono risultate particolarmente favorevoli.

Se Hamilton ha potuto festeggiare, Leclerc ha invece lasciato la qualifica con un evidente rammarico. Il monegasco aveva completato un ottimo primo tentativo in Q3, ma non è riuscito a ripetersi nell'ultimo giro, quando la pista offriva la possibilità di migliorare.

Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

Foto di: Manuel Eletto / Getty Images

“Non ho fatto un lavoro sufficientemente buono - ha ammesso senza cercare attenuanti - la preparazione delle gomme è fondamentale e durante la qualifica ho faticato a trovare condizioni costanti nel giro di uscita. Ma nell'ultimo tentativo avevo avuto una preparazione pulita e non sono riuscito a sfruttarla. Posso soltanto essere arrabbiato con me stesso”.

Vasseur non ha nascosto che la Ferrari avrebbe potuto monopolizzare la prima fila. “Charles aveva fatto un ottimo primo tentativo, poi ha commesso un piccolo errore nell'ultimo. È un peccato, perché avremmo potuto chiudere primo e secondo”. Il team principal ha comunque ribadito la fiducia nella gestione della competizione interna tra i suoi piloti, considerandola uno stimolo importante per la crescita della squadra.

La grande domanda, adesso, riguarda la possibilità di trasformare la pole in vittoria. La Ferrari ha mostrato un potenziale importante anche sul passo gara, almeno con Leclerc, ma il Gran Premio presenta alcune incognite. La prima riguarda proprio Hamilton. Il problema alla power unit che lo ha fermato nelle FP2 gli ha impedito di completare la simulazione di gara prevista, lasciandolo senza riferimenti precisi sul comportamento della monoposto con carico di carburante elevato.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: James Sutton / LAT Images via Getty Images

“Non so come si comporterà la macchina nei long run e nemmeno quali regolazioni saranno necessarie - ha ammesso - dovremo fare le nostre valutazioni e cercare di mettere la vettura nella finestra migliore possibile”.

L'altra incognita, comune a tutti, riguarda la posizione in pista. Leclerc ha sottolineato come i sorpassi siano particolarmente complicati sul circuito messicano, anche a causa della limitata efficacia dell'overtake mode. “Credo che la posizione che avremo dopo curva 3 sarà molto difficile da cambiare durante la gara”, ha spiegato.

Una valutazione condivisa da Vasseur, che ha indicato nel lunghissimo tratto dalla partenza alla prima staccata uno dei momenti decisivi del Gran Premio. La scia potrà rimescolare le posizioni, mentre chi riuscirà a prendere il comando avrà un vantaggio importante nella gestione della corsa, considerando anche le difficoltà di chi segue nel traffico.

La Ferrari partirà con Hamilton davanti a tutti e Leclerc in terza posizione, una situazione che offre opportunità importanti ma richiederà una gestione attenta dei primi metri. Vasseur ha escluso la necessità di modificare l'approccio dei suoi piloti: entrambi saranno liberi di competere, nel rispetto degli interessi della squadra.

La pole di Hamilton rappresenta già un risultato di grande valore, per il pilota e per la Ferrari. Ma il vero obiettivo resta quello indicato dallo stesso Vasseur: trasformare la velocità mostrata sul giro secco in un risultato altrettanto convincente sulla distanza. In una stagione nella quale la SF-26 ha spesso dovuto inseguire, Città del Messico offre alla Scuderia un'occasione che non capita frequentemente.

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