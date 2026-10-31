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F1 | Ocon parla dopo l'esclusione dalla Haas: "C'è stata una discussione, ma respingo ogni accusa di violenza"

Il francese non è entrato nei dettagli di cosa sia successo dopo le libere, spiegando però come vi sia stata una discussione con la squadra in seguito a una divergenza di vedute. Ocon ha però voluto sottolineare che, a differenza di quanto riportato da alcuni giornalisti, il diverbio è stato solo verbale, respingendo le accuse di violenza.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 31 ott 2026, 23:13

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Esteban Ocon, Haas F1 Team

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

La decisione della Haas di escludere Esteban Ocon dal resto del weekend in Messico, sostituendolo con Ryo Hirakawa, ha inevitabilmente alimentato interrogativi e speculazioni su quanto accaduto dietro le quinte, anche perché si tratta di una scelta drastica. Il team statunitense ha infatti subito chiarito che la sostituzione non fosse legata ad alcun malessere fisico del francese, lasciando intendere che alla base ci fossero motivazioni di altra natura.

Subito dopo l'annuncio, nel paddock hanno iniziato a circolare indiscrezioni su un acceso confronto avvenuto venerdì sera all'interno della squadra dopo le prove libere. Già nel corso della FP2 erano emerse alcune frizioni tra Ocon e il team, quando gli ingegneri avevano deciso di modificare il programma inizialmente previsto per il transalpino, passando dalle gomme soft alle medie per il long run dopo i riscontri poco incoraggianti raccolti da Oliver Bearman con quella mescola.

Via radio Ocon si è subito lamentato, ma l'episodio si inserirebbe comunque in un contesto più ampio. Negli ultimi due anni, complici anche certe difficoltà vissute dal francese nel riuscire ad estrarre ciò che Haas si aspettava da lui, data la fiducia risposta nell’ex pilota Alpine, il rapporto tra le parti si sarebbe progressivamente deteriorato creando delle tensioni.

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Foto di: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

A fare parziale chiarezza su quanto accaduto è stato lo stesso Ocon, che al termine delle qualifiche di Città del Messico ha pubblicato un messaggio sui social per commentare la vicenda e, soprattutto, rispondere con fermezza su alcune voci circolate nel paddock nelle ultime ore.

Pur confermando che venerdì ci sia stata una discussione con il team dovuta a una divergenza di vedute, il francese ha respinto categoricamente le ricostruzioni riportate da alcuni giornalisti secondo cui il confronto sarebbe degenerato oltre il piano verbale, sfociando in un episodio di natura fisica.

"A seguito della recente decisione della Haas F1 Team che conferma che non prenderò parte al Gran Premio di Città del Messico di questo fine settimana, desidero affrontare formalmente alcune notizie di stampa e speculazioni che circondano la situazione", ha spiegato Ocon.

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Ieri sera, una divergenza di vedute ha portato a una discussione con le parti coinvolte. Pur prendendo atto di quanto accaduto, respingo categoricamente qualsiasi notizia o accusa che suggerisca l'uso di qualsiasi forma di violenza fisica per risolvere divergenze di qualsiasi natura", ha poi aggiunto il francese rimarcando che il diverbio sarebbe stato solo di natura verbale e non fisica.

"Condanno fermamente la violenza in tutte le sue forme e credo fermamente che i disaccordi debbano sempre essere gestiti con professionalità, rispetto e reciproca comprensione. Chiedo cortesemente che si evitino speculazioni mentre la questione viene affrontata".

Dato il momento molto delicato, sia Haas che Ocon hanno confermato che al momento non ci saranno ulteriori dettagli su quanto accaduto. La scuderia statunitense per il momento ha confermato solo che il francese non prenderà parte alla corsa questo weekend, ma non ha ancora affrontato cosa succederà nei prossimi appuntamenti.

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