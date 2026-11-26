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F1 | Hamilton: “Momenti difficili per me, Charles e Fred. Ma ne usciremo più forti”

Lewis ha confermato di aver avuto un confronto positivo con Leclerc e Vasseur dopo l’incidente di Las Vegas, ribadendo però la posizione espressa già a Monza in merito alle regole d’ingaggio. Il sette volte campione del mondo resta fiducioso sulla possibilità di ristabilire l’armonia all’interno della squadra e guarda con ottimismo al 2027.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 26 nov 2026, 17:09

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Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

A distanza di un’ora dalle dichiarazioni rilasciate da Charles Leclerc nella conferenza stampa FIA, nel paddock di Lusail è arrivato il momento di ascoltare la versione di Lewis Hamilton. Il britannico ha confermato che ci sono stati dei colloqui con il compagno di squadra e con Frederic Vasseur dopo quanto accaduto nel Gran Premio di Las Vegas, definendoli positivi, ma senza entrare nel merito delle discussioni. Una linea comune a quella tenuta da Leclerc, a conferma della volontà della Ferrari di mantenere il confronto all’interno della squadra.

C’è però un passaggio significativo nelle dichiarazioni di Hamilton. Se Leclerc ha ammesso oggi la necessità di individuare una soluzione diversa da quelle adottate finora, Lewis aveva sollevato il problema già all’indomani del Gran Premio d’Italia, auspicando la definizione di linee guida più precise per i duelli in pista tra i due piloti. Una posizione che il sette volte campione del mondo ha confermato di non aver cambiato.

“Alla fine spetta a Fred decidere – ha sottolineato Hamilton – avevo già espresso chiaramente il mio punto di vista all’epoca, quindi non c’è molto altro da aggiungere. Ho detto ciò che pensavo e la mia posizione non è cambiata”.

Vasseur ha sempre privilegiato un approccio che responsabilizzasse i piloti, evitando di regolamentare eccessivamente il loro confronto in pista. Dopo gli episodi di Monza, Città del Messico e Las Vegas, la possibilità di introdurre nuove regole d’ingaggio è tornata d’attualità. Hamilton ha confermato che nel corso della stagione non sono mancati confronti preventivi con Leclerc, arrivando ad analizzare insieme le caratteristiche dei singoli circuiti.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

“Non puoi contemplare tutte le eventualità, perché ogni scenario è diverso. Ma puoi sicuramente analizzare ogni gara, curva per curva, e discutere delle varie situazioni, ed è ciò che Charles ed io abbiamo fatto. Ci sarà sempre qualcosa di nuovo che magari non avevi previsto. Devi anche affidarti al tuo istinto, ma al centro di tutto deve esserci sempre la squadra”.

“Parlando per me stesso, quando sono al volante e sto attaccando un avversario, chiunque esso sia, penso sempre a quali conseguenze possa avere ciò che sto facendo per tutte le persone che lavorano alle mie spalle, per la squadra. Cerco davvero di essere il più responsabile possibile e di prendere la decisione migliore quando sono in fase d’attacco”.

Hamilton non ha voluto tornare sulla dinamica dell’incidente di Las Vegas, neanche quando gli è stato chiesto di confrontare il contatto con Leclerc con un precedente duello avuto nella stessa curva con Lando Norris.

“Sono due situazioni piuttosto diverse, ma non voglio tornare su quanto accaduto la scorsa settimana. Sto cercando di guardare avanti, abbiamo ancora due gare e dobbiamo concentrarci sulla possibilità di massimizzare il nostro bottino di punti”.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

“Trarremo insegnamenti da questo periodo difficile”

Al di là delle soluzioni che saranno individuate sul piano sportivo, Hamilton si è detto convinto che ci siano i presupposti per ristabilire un clima sereno all’interno della Ferrari. Lewis ha interpretato le difficoltà emerse nelle ultime settimane come una tappa del percorso di crescita della squadra, senza nascondere quanto sia delicato il momento che stanno vivendo i tre principali protagonisti della vicenda.

“Troveremo una soluzione, alla fine siamo compagni di squadra. Impariamo sempre da queste esperienze, anche se magari dall’esterno non sembra così. Trarremo degli insegnamenti da questo periodo difficile. Continuo a credere in tutto ciò che stiamo costruendo e nel lavoro che stiamo facendo dietro le quinte”.

“Quando tutto va bene, quando vinci sempre, non impari molto. È nei momenti più difficili che impari davvero. E questi sono sicuramente momenti molto impegnativi per Fred, Charles e me. Ma credo che siano proprio queste le circostanze in cui si cresce e ci si avvicina, attraverso il dialogo e la volontà di sedersi attorno a un tavolo”.

La conclusione della stagione offrirà anche l’opportunità ai due piloti di confrontarsi senza la pressione del risultato. Hamilton ha ricordato che, dopo Abu Dhabi, entrambi saranno impegnati nei test e in una serie di riunioni a Maranello dedicate al progetto 2027, prima della pausa natalizia.

“Mi auguro che durante la sosta resteremo in contatto, probabilmente più sul piano personale. Saremo fuori dal contesto della competizione e sarà molto più semplice fare due chiacchiere. Non ho dubbi che il prossimo anno torneremo a lavorare duramente insieme e che ci troveremo in una situazione migliore. Spero che riusciremo a introdurre procedure più efficaci per far compiere un salto di qualità alla squadra”.

Dettaglio tecnico Ferrari SF-26

Foto di: AG Galli

La fiducia nella Ferrari 2027

Hamilton ha colto l’occasione anche per rivendicare quanto di buono è stato fatto dalla Ferrari nel corso del 2026, una stagione che nelle ultime settimane ha visto il dibattito attorno alla squadra concentrarsi soprattutto sulle vicende dei suoi piloti.

“Sono arrivato qui con l’obiettivo di riportare la Ferrari al vertice. È stata una stagione estremamente impegnativa, ma è molto facile soffermarsi sugli aspetti negativi, mentre a me piace guardare a quelli positivi. Stiamo lottando per il secondo posto nel mondiale costruttori, abbiamo vinto delle gare e credo che quest’anno, soprattutto a livello di telaio, abbiamo avuto la monoposto migliore. È merito di tutte le persone che lavorano in fabbrica, che hanno portato gli aggiornamenti, e sono molto orgoglioso di loro”.

Lewis ha poi indicato quello che ritiene essere il principale margine di crescita della Ferrari in prospettiva 2027. “Abbiamo avuto una buona velocità in rettilineo? No. È uno degli aspetti su cui stiamo lavorando per il prossimo anno. Se riusciremo a fare un passo avanti su quel fronte, credo che saremo davvero molto forti”.

Una prospettiva che accomuna Hamilton e Leclerc. Entrambi credono nella possibilità di disporre il prossimo anno di una monoposto in grado di puntare al titolo mondiale. Ed è proprio questa convinzione a rendere ancora più urgente il compito che attende Vasseur: trovare un equilibrio tra le ambizioni individuali dei suoi piloti e quelle della Ferrari.

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