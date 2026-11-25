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F1 | Marchionne voleva comprarsi la Sauber: il progetto segreto dell'ex presidente Ferrari

Prima della sua improvvisa scomparsa, Marchionne stava valutando l'acquisto personale della Sauber, mentre progettava di trasferirsi a Modena per dedicarsi completamente alla Ferrari. È una delle rivelazioni contenute in "Ferrari", il nuovo libro di Tommaso Ebhardt, giornalista di Bloomberg, che ripercorre la storia del Cavallino.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 25 nov 2026, 10:28

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Sergio Marchionne, CEO FIAT

Sergio Marchionne aveva un progetto per il suo futuro. Nel 2018 avrebbe lasciato la guida di Fiat Chrysler per dedicarsi completamente alla Ferrari, trasferendosi a Modena, dove aveva già iniziato a cercare casa. Ma c'era anche un'altra idea che stava prendendo forma, decisamente meno prevedibile: acquistare personalmente una squadra di Formula 1. E non una qualsiasi, bensì la Sauber.

È uno dei retroscena più interessanti raccontati da Tommaso Ebhardt nel suo nuovo libro, "Ferrari", pubblicato da Sperling & Kupfer. Una ricostruzione che aggiunge un tassello poco conosciuto alla figura del manager italo-canadese, scomparso improvvisamente nel luglio 2018, proprio mentre stava preparando una nuova fase della sua vita professionale.

Marchionne era rimasto conquistato dalla Formula 1. Nel 2017 aveva promosso l'accordo che avrebbe riportato il marchio Alfa Romeo nel Mondiale come title sponsor della Sauber, squadra nella quale la stagione successiva avrebbe debuttato Charles Leclerc. L'intesa comprendeva anche un'opzione per rilevare la maggioranza del team dalla famiglia Rausing, proprietaria dell'impero Tetra Pak. Secondo quanto ricostruito da Ebhardt, Marchionne stava considerando di esercitare personalmente quell'opzione negli anni successivi.

Non era soltanto una questione di passione sportiva. Marchionne aveva accumulato, attraverso i piani di incentivazione, circa 1,5 milioni di azioni Ferrari, con la possibilità di superare i due milioni. Una partecipazione vicina all'1% del capitale che lo avrebbe collocato tra i principali azionisti della società, dopo Exor e Piero Ferrari. Il suo futuro sembrava ormai legato indissolubilmente al Cavallino.

La Ferrari raccontata attraverso i suoi protagonisti

Il retroscena sulla Sauber è soltanto una delle tante storie che compongono il lavoro di Ebhardt, giornalista di Bloomberg già autore di biografie dedicate a Marchionne, Leonardo Del Vecchio e Miuccia Prada.

Il libro ripercorre la storia Ferrari partendo dalle ossessioni e dalle intuizioni di Enzo Ferrari, passando per l'accordo con Gianni Agnelli del 1969, l'epoca di Luca Cordero di Montezemolo e la quotazione a Wall Street voluta da Marchionne, fino alla gestione di John Elkann e Benedetto Vigna.

Non è però soltanto una ricostruzione finanziaria e industriale. Attraverso testimonianze dirette, documenti e incontri con i protagonisti, Ebhardt cerca di spiegare come un'azienda nata dalla passione di un uomo per le corse sia diventata uno dei marchi più riconoscibili al mondo, senza riuscire a liberarsi da un'esigenza che continua a condizionarne la vita: vincere in Formula 1.

Leclerc, da un parcheggio al sogno mondiale

Tra gli episodi più curiosi c'è quello raccontato da Charles Leclerc, che ricorda la sua prima visita a Maranello. Era ancora adolescente e aveva accompagnato Jules Bianchi, chiamato a lavorare al simulatore Ferrari. Charles, però, non aveva il pass per entrare. Dovette aspettare l'amico nel parcheggio.

Per il giovane monegasco fu comunque una giornata indimenticabile. Osservava gli uomini vestiti di rosso, le bandiere, un intero paese che sembrava vivere in funzione della Ferrari. Poteva soltanto immaginare cosa ci fosse oltre quelle porte, dietro le quali sarebbe entrato qualche anno dopo come pilota della Scuderia.

Oggi Leclerc racconta a Ebhardt che il suo pensiero fisso, dal risveglio fino a quando va a dormire, è conquistare il titolo mondiale con la Ferrari. Una dichiarazione che riassume bene il peso della storia per chi indossa la tuta rossa.

Il peso della vittoria e il paradosso della Formula 1

Un altro passaggio interessante riguarda Frédéric Vasseur. Ebhardt lo incontra al ristorante Montana, vicino alla pista di Fiorano, storico punto di ritrovo degli uomini Ferrari, dove anche Michael Schumacher era di casa e aveva imparato a preparare le tagliatelle.

Il team principal racconta come la pressione esterna non rappresenti una motivazione aggiuntiva. “Se sei competitivo di natura, non hai bisogno della pressione altrui. A me non serve che ci sia qualcuno a dirmi: 'Fred devi vincere'. Io voglio vincere!”.

È proprio questa necessità di vincere a rappresentare uno dei fili conduttori del libro. Piero Ferrari ricorda che la Scuderia è presente nel Mondiale fin dalla prima stagione e sottolinea come, per tornare al successo, siano indispensabili stabilità e continuità. Jean Todt, protagonista dell'epoca più vincente del Cavallino, osserva invece che alla Ferrari attuale manca poco per tornare al vertice, ma proprio quel poco rappresenta la parte più difficile da conquistare.

Emerge così uno dei paradossi della Ferrari contemporanea. La Formula 1 è diventata un business straordinariamente redditizio, le valutazioni delle squadre sono cresciute e l'interesse del pubblico ha raggiunto livelli senza precedenti. Eppure, a Maranello, il successo commerciale non può sostituire quello sportivo.

È probabilmente questo il merito principale del lavoro di Ebhardt: raccontare la Ferrari non soltanto attraverso i suoi bilanci, i suoi presidenti o le sue automobili, ma attraverso una contraddizione che ne accompagna la storia fin dalle origini. Un'azienda capace di conquistare il mondo, ma che continua a misurare una parte fondamentale del proprio successo con il cronometro e la bandiera a scacchi.

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