Intervista

Formula 1 Las Vegas

F1 | Ceccarelli: "E' interessante scoprire che il... cattivo Leclerc sia difeso più di Hamilton"

Il mental coach di Formula Medicine analizza come mai pare che all'interno della squadra del Cavallino e anche fra i tifosi ci sia una benevolenza che va oltre i tre contatti in pista di Monza, Messico e Las Vegas con Lewis, come se l'elemento "estraneo" sia il sette volte campione del mondo.

Franco Nugnes

Pubblicato: 25 nov 2026, 09:18

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Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Las Vegas ci ha offerto un GP con 352 sorpassi e 35 cambi di posizione in testa. La gara ha esaltato la professionalità dei piloti che hanno dato spettacolo superandosi in continuazione nel pieno rispetto delle regole. I contatti, ancora una volta, hanno coinvolto i due Ferraristi. Per la terza volta, dopo Monza e Messico, Charles Leclerc ha toccato il compagno di squadra Lewis Hamilton, dopo una dura battaglia ravvicinata.

Chiediamo a Riccardo Ceccarelli, mental coach di Formula Medicine, come mai all’interno della Scuderia, e più in generale anche fra i tifosi se c’è un pilota che viene sempre difeso è Leclerc, mentre se c’è uno che viene visto come un elemento esterno alla squadra è Hamilton. Come si può spiegare che venga protetto quello che è stato il... provocatore?

“Ovviamente non sono dentro alle dinamiche Ferrari, quindi posso solo ipotizzare una situazione, ma conosco Charles: è una persona educata, gentile, talmente rispettosa che non gli puoi non volere bene. Parlo dell’uomo e non del pilota. È cresciuto in Ferrari ed è parte della squadra del Cavallino da otto anni e, quindi, è normale che venga un po’ protetto quando commette degli errori. È un ruolo che si è guadagnato in pista perché è velocissimo e si è meritato la stima della squadra anche come persona”.

“Sappiamo che Leclerc è amatissimo da tutti dentro al garage ed è sempre stato il punto di riferimento della Scuderia. Hamilton è arrivato soltanto da due anni e nella stagione del debutto ha vissuto un campionato un po' grigio, certo non pari al livello della sua nomea. In questo 2026, supportato da un cambiamento di regolamento, bisogna dargli atto che sta andando molto forte”.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Ha vinto sette titoli mondiali da un'altra parte e non è il prodotto della Ferrari: ora non sto facendo un discorso di valori, che non si discutono, ma di semplici emozioni: la sensazione che emerge è che Lewis faccia più fatica ad essere accettato dai tifosi del Cavallino e anche nell'ambiente Ferrari”.

Questa è una fotografia che in parte giustifica il momento difficile della Scuderia...

“Ma non è una cosa nuova. Ricordo un altro periodo, se vogliamo fare un paragone legato alla carriera di Lewis: mi riferisco quando il britannico era un giovane debuttante nel team McLaren e al suo fianco si era trovato Fernando Alonso, vincitore di due titoli mondiali. Lo spagnolo, forte della sua esperienza, era stato preso come pilota su cui puntare nel 2007. Era stato un anno pieno di polemiche e litigi, e la squadra di Ron Dennis era tutta dalla parte di Hamilton anche quando Lewis magari sbagliava o esagerava con i suoi atteggiamenti. Era una situazione quasi speculare di quella di oggi, a dimostrazione che sono fatti che fanno parte di questo mondo. La F1 è tecnica, numeri, analisi fredde, dati, grafici, ma non dimentichiamoci che c'è anche l’aspetto umano, l'empatia nei rapporti”.

I rapporti umani sono importanti...

“È chiaro che Charles da questo punto di vista si trova in una situazione più agevole di quella di Hamilton. Detto questo, però è ovvio che ognuno deve essere responsabile degli errori in pista al di là di simpatie, antipatie o di giudizi condizionati. Quindi se Leclerc ha sbagliato dovranno discuterne internamente”.

Beh, siamo arrivati al terzo contatto causato dal monegasco...

“I fatti parlano chiaro, ma mi sembra che Charles sia un pilota che si assume sempre le sue responsabilità. Magari ne parla di più all’interno della squadra con Vasseur e con Hamilton e non in maniera pubblica, per cui la questione resta nelle mura di casa, anche se divide i tifosi e l’opinione pubblica. Devono trovare una soluzione perché sono decisamente andati oltre la logica”.

Il bello è che non si stanno giocando niente di importante...

“Non si giocano il secondo posto nel mondiale Costruttori perché la Ferrari mi sembra abbia ormai un margine di tutta tranquillità su Red Bull e McLaren quando mancano gare alla fine e, quindi, i due piloti puntano alla supremazia all’intero della squadra, giocando troppo con l'immagine del Cavallino. E in questa situazione diventa difficile mettere la... museruola a uno o all’altro quando il divario in classifica è di pochi punti. È normale che due piloti che si equivalgono, si trovino spesso a contatto”.

Frederic Vasseur, Scuderia Ferrari

Foto di: Eric Le Galliot

Vasseur a caldo aveva detto che sarebbero stati presi dei provvedimenti, ma un risultato positivo in Qatar potrebbe cancellare gli effetti nefasti di quello che abbiamo visto a Las Vegas o la crepa che si è aperta non si chiude più?

“Le vittorie portano sempre un po' di tranquillità nell'ambiente, quindi potrebbe aiutare la Ferrari internamente. Un successo potrebbe placare la tempesta che c’è nel Reparto Corse. Penso che possano migliorare le dinamiche interne, ma non credo che spengano le divergenze fra i piloti. Ci sono due galletti nel pollaio e ognuno di loro si sente prima guida. E guai se non fosse così, perché vorrebbe dire che avrebbero perso le motivazioni per essere vincenti”.

George Russell, Mercedes

Foto di: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

A proposito di rapporti fra i piloti: è stato durissimo l’attacco di Max Verstappen nei confronti di George Russell, dopo che l’inglese è finito contro le barriere in un sorpasso quasi impossibile ai danni di Antonelli.

"George sta vivendo un momento difficile. A Las Vegas ha raggiunto il compagno di squadra che lo ha suonato per tutto il campionato e ha provato ad attaccarlo andando oltre i limiti. È emersa la debolezza del fattore umano. Pensiamo sempre che i piloti non debbano essere dei robot e solo quando commettono degli errori capiamo che fanno parte della loro natura. E devo dire che Max non ha riservato un gran servizio a Russell. Sono un grande estimatore di Max, lo ritengo uno di quei tre o quattro pilota migliori della storia della Formula 1. L’olandese è una persona che rispetto molto per il suo carattere poco politico, molto franco. È uno che ha sempre detto quello che pensava e non ha mai girato intorno alle parole”.

“Nell’attacco a Russell non mi è piaciuto, perché è andato oltre. Si può litigare con un collega e ci possono essere anche parole anche dure, però è arrivato a deriderlo via radio che poi ha rincarato la dose nelle interviste. C’è stata una mancanza di sensibilità verso un pilota che già sta soffrendo una situazione particolare. George è arrivato in Formula 1 facendo delle ottime cose: quest'anno è crollato di fronte alla superiorità di Antonelli, ma infierire su un vinto non è mai una bella cosa. Non lo è in guerra e tanto meno nello sport. Max questa volta è andato troppo oltre...”.

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