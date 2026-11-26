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F1 | Hadjar spiega il cedimento dell’ala anteriore a Las Vegas: “Due decimi prima e non sarebbe successo”

Il pilota Red Bull ha spiegato la dinamica dell’improvviso cedimento dell’ala anteriore che ha compromesso la sua gara. La concomitanza tra la chiusura del sistema di aerodinamica attiva e una sconnessione dell’asfalto sarebbe all’origine del collasso strutturale. La squadra aveva già rinforzato il componente nel corso del weekend.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 26 nov 2026, 15:40

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Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Tra le immagini più sorprendenti del Gran Premio di Las Vegas c’è stato l’improvviso cedimento dell’ala anteriore della Red Bull di Isack Hadjar. Senza alcun contatto con un avversario o un impatto violento contro un cordolo, l’ala della RB22 ha letteralmente ceduto, con una parte del componente rimasta incastrata sotto la monoposto e numerosi detriti che sono stati disseminati sull’asfalto nel tratto che precede curva 5.

Un episodio che ha posto fine alle ambizioni di Hadjar, fino a quel momento uno dei grandi protagonisti della corsa. Il pilota francese aveva battagliato alla pari con Max Verstappen e George Russell, confermandosi in piena corsa per quello che sarebbe stato il suo secondo podio consecutivo. Il cedimento è avvenuto alla ripartenza dopo la neutralizzazione causata dall’incidente che al 27° giro ha coinvolto Rafael Câmara, Sergio Perez e Arvid Lindblad. Richiamato immediatamente ai box, Hadjar è tornato in pista in diciannovesima e ultima posizione.

Isack Hadjar spiega a Max Verstappen cosa gli è successo a Las Vegas

Foto di: Mark Thompson / Getty Images

Nella conferenza stampa FIA tenutasi oggi sul circuito di Lusail, Isack ha fornito una prima spiegazione di quanto accaduto, riconducendo il problema alla concomitanza di due eventi: la chiusura del sistema di aerodinamica attiva e il passaggio su una sconnessione dell’asfalto.

“Credo sia stata semplicemente una sfortunata coincidenza – ha spiegato Hadjar – il momento in cui ho chiuso il sistema è coinciso con quello in cui sono passato sulla sconnessione. Tutto è avvenuto nello stesso istante e l’ala anteriore non ha retto”.

Un aspetto interessante emerso dalle parole di Hadjar è che la Red Bull era già intervenuta sulla struttura dell’ala anteriore nel corso del weekend di Las Vegas, rinforzandola. Una precauzione che, evidentemente, non si è rivelata sufficiente.

“La squadra ci aveva lavorato durante il fine settimana, rinforzando l’ala, e avremmo dovuto avere un margine sufficiente affinché una cosa del genere non accadesse. Le indagini sono ancora in corso, ma si è trattato di un collasso strutturale. Ovviamente non è ciò che vorresti accadesse qui in Qatar. La squadra sta lavorando molto sul problema. Sono davvero convinto che se avessi chiuso il sistema due decimi di secondo prima non sarebbe successo nulla. Credo che tutto abbia coinciso in modo tale da provocare il cedimento proprio in quel momento. È stato molto sfortunato”.

Il tema assume una particolare rilevanza alla vigilia del weekend di Lusail, un circuito caratterizzato da una lunga sequenza di curve ad alta velocità nelle quali l’integrità dell’ala anteriore è cruciale. Resta da chiarire, attraverso le verifiche dei tecnici della Red Bull, se quanto accaduto a Las Vegas sia effettivamente riconducibile a una combinazione eccezionale di sollecitazioni.

Al di là del problema tecnico, Hadjar ha lasciato il Nevada con la consapevolezza di aver vissuto per la prima volta nella sua carriera in Formula 1 una gara nella quale la vittoria era un obiettivo concreto.

“Non sono mai stato così vicino a vincere, né nel corso di questa stagione né nella mia carriera. È una bellissima sensazione essere lì davanti. Mi sarebbe piaciuto vedere come si sarebbe evoluta la battaglia con Max nel prosieguo della gara. Quando lotti con un quattro volte campione del mondo, con il migliore in pista, ti diverti molto”.

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto di: Manuel Eletto

Hadjar guarda con fiducia agli ultimi due appuntamenti stagionali, forte dei progressi compiuti dalla RB22 e senza particolari obiettivi di classifica da salvaguardare. “Max ha vinto quattro gare nella seconda metà della stagione e questo conferma quanto sia competitiva la nostra monoposto. Se continuerò a fare quello che sto facendo, credo che la vittoria arriverà. Ho ancora due gare a disposizione, non ho nulla da giocarmi in campionato, quindi posso prendermi qualche rischio, provare qualcosa di nuovo e divertirmi a lottare con i grandi”.

A rendere particolarmente soddisfatto Hadjar è anche il percorso compiuto dalla Red Bull nel corso del 2026, una crescita tecnica che è andata di pari passo con il suo inserimento nella squadra.

“Sono orgoglioso del team. A inizio stagione, a Shanghai, battagliavo con Oliver Bearman. La qualità e la rapidità dello sviluppo sono state impressionanti. Anche per quanto riguarda il mio adattamento alla squadra credo di aver fatto meglio di quanto sperassi. Siamo passati dall’essere lontanissimi dalla Mercedes a lottare con loro, con la Ferrari e con la McLaren. Oggi sono insoddisfatto quando non salgo sul podio, e credo sia una bella condizione in cui trovarsi”.

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