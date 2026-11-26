Intervista

Formula 1 Qatar

F1 | Leclerc sincero: “Con Hamilton non funziona, serve una soluzione”. E smentisce il ruolo di prima guida

Charles ha affrontato il tema della convivenza con Hamilton nella conferenza stampa FIA del GP del Qatar. Il monegasco ha ammesso la necessità di trovare nuove regole per evitare il ripetersi degli incidenti, soprattutto in prospettiva 2027. Secca la smentita sulla presunta clausola contrattuale che gli garantirebbe lo status di numero uno.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 26 nov 2026, 16:14

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Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Era ampiamente prevedibile che Charles Leclerc sarebbe stato il grande protagonista della conferenza stampa FIA del giovedì di Lusail. Il contatto con Lewis Hamilton nel Gran Premio di Las Vegas ha riacceso un dibattito che tiene banco ormai da diverse settimane, alimentando discussioni sulla convivenza tra i due piloti della Ferrari. Se dopo Monza e Città del Messico erano arrivate rassicurazioni sulla volontà di entrambi di evitare il ripetersi di episodi analoghi, quanto è accaduto sabato scorso in Nevada ha confermato che i buoni propositi non sono sufficienti.

Leclerc non si è sottratto alle domande, pur ponendo un limite ben preciso: nessuna anticipazione in merito alle soluzioni attualmente al vaglio della squadra. Charles ha anche confermato di condividere il giudizio espresso da Frederic Vasseur, che al termine della gara di Las Vegas aveva definito inaccettabile il contatto tra le due Ferrari.

“Fred mi aveva già comunicato via radio che voleva parlarmi prima che incontrassi i media, quindi sapevo bene quale fosse la sua posizione. Come pilota devi accettarlo. È ovviamente inaccettabile che le due Ferrari entrino in contatto, come squadra non possiamo permettercelo ed è un concetto molto chiaro a tutti. Per quanto riguarda l’incidente di Las Vegas, mi sono assunto la responsabilità. Credo che ci sia una tensione che dobbiamo dissipare”.

Leclerc ha ribadito che il rapporto personale con Hamilton continua ad essere molto buono, ma ha anche ammesso che i chiarimenti tra i due piloti non hanno prodotto gli effetti sperati una volta tornati in pista.

“Siamo due piloti molto forti, entrambi vogliamo concludere le gare davanti all’altro. Purtroppo, ultimamente, ci sono stati un po’ troppi episodi di questo tipo. Lewis ed io abbiamo già parlato e il nostro rapporto fuori dalla monoposto è davvero solido, ma quanto accaduto a Las Vegas si è verificato dopo altri episodi. Per questo motivo dobbiamo trovare un’altra soluzione”.

Lewis Hamilton, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images

Servono nuove regole di ingaggio

Il problema non sembra essere più quello di chiarire le responsabilità dei singoli incidenti, quanto di individuare delle regole d’ingaggio che consentano ai due piloti di confrontarsi in pista senza mettere a repentaglio il risultato della squadra. Un cambio di approccio rispetto a quanto fatto finora, anche se Charles non ha voluto confermare se ci saranno novità già a partire dal weekend del Qatar.

“Alla fine siamo in due, ciascuno nella propria monoposto, e dobbiamo fare in modo che le cose funzionino. Al momento non stanno funzionando. Posso assumermi la responsabilità di un episodio, ma non è questo il punto. Possiamo discutere nello specifico di quanto accaduto a Las Vegas o altrove, di ciò che è successo nei giri precedenti o successivi, ma non è importante. Ciò che conta è trovare un compromesso, una soluzione che funzioni per entrambi”.

Leclerc ha confermato di avere delle idee in merito e di averle già esposte alla squadra, ma ha sottolineato la necessità che la decisione finale sia condivisa. Un’esigenza che va ben oltre le due gare che restano da disputare nel 2026. Se la Ferrari dovesse confermare il trend di crescita ed iniziare la prossima stagione con una monoposto in grado di puntare al titolo mondiale, la gestione del confronto tra i due piloti assumerebbe inevitabilmente un peso ancora maggiore.

“Abbiamo almeno un altro anno da trascorrere insieme e dobbiamo fare il meglio per la squadra. La mia priorità è trovare una soluzione che ci permetta di massimizzare i punti della Ferrari ed evitare episodi come quello dello scorso fine settimana. Credo davvero che siamo in un momento positivo e, se il prossimo anno dovessimo essere nella condizione di lottare per il mondiale, sarebbe ancora più importante aver trovato la soluzione giusta”.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

La smentita sulla clausola da prima guida

Tra le tante domande rivolte a Leclerc non è mancata quella relativa alle indiscrezioni circolate sui social media in merito alla presenza nel suo contratto di una clausola che gli garantirebbe lo status di prima guida della Ferrari. Charles, solitamente molto restio ad affrontare argomenti legati ai suoi accordi contrattuali, ha fatto un’eccezione.

“Normalmente non rivelo mai cosa ci sia scritto nel mio contratto, ma credo che in questo caso sia importante parlarne. Non c’è assolutamente alcuna clausola di questo tipo. Non è mai stato qualcosa che mi interessasse o che abbia personalmente desiderato”.

Leclerc ha poi ammesso di essere rimasto ferito da alcune delle critiche emerse negli ultimi giorni, soprattutto da quelle che hanno messo in discussione il suo attaccamento alla Ferrari.

“Ciò che non mi piace è vedere persone che mettono in dubbio la mia integrità nei confronti della squadra, il mio amore per questo team. Sono in Ferrari dal 2019, credo che non ci sia nulla di più evidente del legame che ho con questa squadra. Farò assolutamente tutto il possibile per riportare la Ferrari al vertice. Ovviamente lungo il percorso si commettono degli errori e continuerà ad accadere, dobbiamo cercare di ridurli al minimo, soprattutto tra compagni di squadra. Ma vedere messo in discussione il mio amore per la Ferrari mi ferisce più di ogni altra cosa. Il resto è rumore, non è il momento più piacevole, ma fa parte del gioco”.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Manuel Eletto

Una tensione che non deve degenerare

Alla domanda se sia possibile garantire una convivenza serena tra due piloti con le ambizioni di Leclerc e Hamilton, Charles ha ricordato una caratteristica che ha contraddistinto la stagione della Ferrari: la vicinanza delle prestazioni dei suoi due piloti.

“Credo che un certo livello di tensione sia sempre presente nei top team. Se guardiamo a questa stagione, penso che in più di dieci occasioni io e Lewis siamo partiti affiancati sulla griglia di partenza. Siamo stati vicinissimi in qualifica così come in gara, ci ritroviamo sempre insieme. Una certa tensione è inevitabile, ma non deve necessariamente degenerare. Ed è per questo che dobbiamo trovare una soluzione”.

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