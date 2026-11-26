Ultime notizie

Formula 1 Qatar

F1 | Aston Martin: Alonso salta la giornata media per un forte attacco intestinale

La squadra di Silverstone ha emesso un comunicato in cui ha ufficializzato l'indisposizione di Fernando che è in fase di attenuazione, ma che si protrae dalla fine dello scorso weekend a Las Vegas. Il team assicura che domani l'asturiano sarà in pista in FP1, anche se in preallarme c'è Jak Crawford che è il terzo pilota.

Franco Nugnes

Pubblicato: 26 nov 2026, 11:45

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Una violenta infezione virale che non è ancora stata superata del tutto: Fernando Alonso non parteciperà alla giornata media del GP del Qatar, contando di recuperare un’adeguata forma fisica in tempo per la prima sessione di prove libere, in programma a Lusail domani.

La notizia è stata ufficializzata dall’Aston Martin in un comunicato: "Fernando non parteciperà alla giornata dedicata ai media poiché è ancora in fase di recupero da un'infezione virale contratta verso la fine del weekend del Gran Premio di Las Vegas. Il suo recupero procede bene e il suo rientro nel paddock è previsto per venerdì".

Lo spagnolo domenica scorsa non ha visto il traguardo ad appena un giro dalla bandiera a scacchi per l’ennesimo problema alla power unit Honda alla conclusione di un weekend molto travagliato perché il veloce tracciato sulla Strip ha messo in evidenza le carenze di potenza del 6 cilindri giapponese che pagava oltre due secondi da Max Verstappen solo nel lungo rettilineo di 1,9 km.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

E non è fa escludere che l’asturiano fosse già condizionato da problemi fisici che si sono manifestati in maniera più evidente nei giorni successivi, al punto che non sono ancora stati definitivamente risolti nonostante le puntuali cure.

Vedremo un Fernando debilitato nella FP1 di domani, ma l’iberico conta di essere regolarmente al suo posto, anche se, ovviamente, è stato messo in preallarme Jak Crawford, il giovane americano che è il terzo pilota del team di Silverstone.

Leggi anche:

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente F1 | Simulazione Megaride: a Lusail bisogna gestire l'elevato stress termo-meccanico delle gomme

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Franco Nugnes





F1 | Vasseur fa il paciere: "Vogliamo portare a casa un risultato solido con entrambe le vetture”



Formula 1



Formula 1



Qatar



20 h



F1 | Vasseur fa il paciere: "Vogliamo portare a casa un risultato solido con entrambe le vetture”





F1 | Ceccarelli: "E' interessante scoprire che il... cattivo Leclerc sia difeso più di Hamilton"



Formula 1



Formula 1



Las Vegas



1 g



F1 | Ceccarelli: "E' interessante scoprire che il... cattivo Leclerc sia difeso più di Hamilton"





F1 | Motori 2030: un solo team cliente per ogni Costruttore e non si può andare al banco prima del 2028



Formula 1



Formula 1 2 g



F1 | Motori 2030: un solo team cliente per ogni Costruttore e non si può andare al banco prima del 2028

More from

Fernando Alonso





F1 | Dal 2030 tornano i motori V8. Ecco cosa ne pensano i piloti



Formula 1



Formula 1



Las Vegas



6 g



F1 | Dal 2030 tornano i motori V8. Ecco cosa ne pensano i piloti





F1 | Honda vuole crescere nel 2027: ci sarà una nuova testata per migliorare la combustione



Formula 1



Formula 1



Las Vegas



8 g



F1 | Honda vuole crescere nel 2027: ci sarà una nuova testata per migliorare la combustione





Un vero 'racer': Fernando Alonso e la fame di corse che non finisce mai



Formula 1



Formula 1



Las Vegas



8 g



Un vero 'racer': Fernando Alonso e la fame di corse che non finisce mai

More from

Aston Martin





F1 | Honda riparte dalle basi: la struttura della batteria sarà ridisegnata per il 2027



Formula 1



Formula 1



Las Vegas



18 h



F1 | Honda riparte dalle basi: la struttura della batteria sarà ridisegnata per il 2027





WEC | Regole 2030, gli interrogativi: tra BoP da abolire, auto copia-e-incolla e necessità di chiarezza rapida



WEC



WEC 11 g



WEC | Regole 2030, gli interrogativi: tra BoP da abolire, auto copia-e-incolla e necessità di chiarezza rapida





F1 | Honda cambia hardware e software per il Brasile per evitare un nuovo (doppio) cedimento dell'MGU-K



Formula 1



Formula 1



Brasile



20 g



F1 | Honda cambia hardware e software per il Brasile per evitare un nuovo (doppio) cedimento dell'MGU-K

Ultime notizie





F1 | Aston Martin: Alonso salta la giornata media per un forte attacco intestinale



Formula 1



F1 Formula 1



Qatar



5 min



F1 | Aston Martin: Alonso salta la giornata media per un forte attacco intestinale





MotoGP | Marini: "Con la 850cc la differenza grossa in staccata la faranno le gomme, non il peso"



MotoGP



MtGP MotoGP



Valencia



27 min



MotoGP | Marini: "Con la 850cc la differenza grossa in staccata la faranno le gomme, non il peso"





IMSA | Ferrari e AF Corse in GTD nel 2027, una seconda 296 in GTD PRO a Daytona



IMSA



IMSA IMSA 50 min



IMSA | Ferrari e AF Corse in GTD nel 2027, una seconda 296 in GTD PRO a Daytona





F1 | Simulazione Megaride: a Lusail bisogna gestire l'elevato stress termo-meccanico delle gomme



Formula 1



F1 Formula 1



Qatar



1 h



F1 | Simulazione Megaride: a Lusail bisogna gestire l'elevato stress termo-meccanico delle gomme

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti