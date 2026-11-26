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F1 | Aston Martin: Alonso salta la giornata media per un forte attacco intestinale
La squadra di Silverstone ha emesso un comunicato in cui ha ufficializzato l'indisposizione di Fernando che è in fase di attenuazione, ma che si protrae dalla fine dello scorso weekend a Las Vegas. Il team assicura che domani l'asturiano sarà in pista in FP1, anche se in preallarme c'è Jak Crawford che è il terzo pilota.
Franco Nugnes
Pubblicato: 26 nov 2026, 11:45
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Una violenta infezione virale che non è ancora stata superata del tutto: Fernando Alonso non parteciperà alla giornata media del GP del Qatar, contando di recuperare un’adeguata forma fisica in tempo per la prima sessione di prove libere, in programma a Lusail domani.
La notizia è stata ufficializzata dall’Aston Martin in un comunicato: "Fernando non parteciperà alla giornata dedicata ai media poiché è ancora in fase di recupero da un'infezione virale contratta verso la fine del weekend del Gran Premio di Las Vegas. Il suo recupero procede bene e il suo rientro nel paddock è previsto per venerdì".
Lo spagnolo domenica scorsa non ha visto il traguardo ad appena un giro dalla bandiera a scacchi per l’ennesimo problema alla power unit Honda alla conclusione di un weekend molto travagliato perché il veloce tracciato sulla Strip ha messo in evidenza le carenze di potenza del 6 cilindri giapponese che pagava oltre due secondi da Max Verstappen solo nel lungo rettilineo di 1,9 km.
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
E non è fa escludere che l’asturiano fosse già condizionato da problemi fisici che si sono manifestati in maniera più evidente nei giorni successivi, al punto che non sono ancora stati definitivamente risolti nonostante le puntuali cure.
Vedremo un Fernando debilitato nella FP1 di domani, ma l’iberico conta di essere regolarmente al suo posto, anche se, ovviamente, è stato messo in preallarme Jak Crawford, il giovane americano che è il terzo pilota del team di Silverstone.
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